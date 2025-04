Na czym polega tapping, czyli inaczej EFT (Technika Emocjonalnej Wolności)?

Tapping to przede wszystkim opukiwanie wybranych punktów akupunkturowych na ciele w celu wyrównania energii. Opiera się na teorii, że wszystkie negatywne emocje, jakie odczuwamy, wynikają z zaburzeń energii. Założenie jest takie, że jak wyrównamy energie, to automatycznie nasze negatywne emocje znikną.

Czy w takim razie tapping jest związany z teorią przepływu energii?

Przepływu energii tak, natomiast samo EFT jest bliższe medycynie chińskiej niż indyjskiej. Spojrzenie jest podobne, natomiast praca przebiega już zupełnie innymi kanałami. Wszystko to jest jednak połączone.

Jak wygląda sesja tappingu?

Najpierw pytam o podstawowe rzeczy, np. o to ile dana osoba wie o EFT. Pytam po to, żebym wiedziała, czy muszę pokazać punkty, czy dana osoba ma już jakieś doświadczenia na tym polu. Zazwyczaj ludzie przychodzą z jakimiś mniej lub bardziej konkretnymi sprawami do przepracowania . Po rozmowie zaczynamy pracę. Zgodnie z takimi zasadami EFT, jakie obowiązują, wybieramy zdania testujące. To są zdania, które jak najdokładniej opisują problem. Zaczynamy samo opukiwanie się i dochodzimy do różnych wniosków. Okazuje się na przykład, że osoba dobrze zdiagnozowała swój problem, ale podejrzewała inne jego źródła.

Mam pytanie dotyczące samych afirmacji: jak możemy się przekonać, czy zdanie, które wypowiadamy przy opukiwaniu, jest właściwie skonstruowane?

Ponieważ pracujemy z energią, nie oceniamy zdania czy jest prawdziwe. Oceniamy przez emocje. Jeśli wywołuje emocje, to wywołuje jakieś reakcje w ciele. Kiedy wypowiadamy jakieś zdanie, to jakby wyczuwamy, czy w tym zdaniu jest zawarta prawda, czy to zdanie wzbudza w nas negatywne emocje, czy daje tylko poczucie prawdziwości. Albo pojawiają się jakieś reakcje w ciele. Po tym rozpoznajemy, że zdanie jest prawdziwe. Jeżeli kompletnie nic się nie dzieje i mamy takie poczucie, że „nie, to nie to”, to sygnał, że zdanie jest nietrafione. Czasem jest tak, że wystarczy w takim zdaniu zmienić jedno słowo, żeby było prawdziwe.

Kiedy ta metoda może pomóc? Dla kogo może się okazać skuteczna?

Ponieważ EFT jest techniką pracy z emocjami, może pomóc każdej osobie, która ma jakiekolwiek problemy natury emocjonalnej. EFT może pomóc osobie, której jakieś sprawy przeszkadzają i powodują jej dyskomfort, poczucie, że nie do końca nad nimi panuje i nie wie jak sobie z nimi poradzić.

Czy są osoby, które nie powinny korzystać z metody EFT?

Trudno mówić o przeciwwskazaniach. Podczas praktyki na całym świecie nie zostały wyodrębnione osoby, dla których stosowanie EFT jest szkodliwe. Na pewno są takie grupy osób, dość nieliczne, na które metoda EFT po prostu nie działa. Natomiast jeśli chodzi o przeciwwskazania to powiedziałabym, że być może można wyodrębnić grupy osób, przy których jest wymagana szczególna uważność. Mam tu na myśli osoby z psychozami, ze schizofrenią. W takich przypadkach nie mamy pewności, co EFT może uruchomić. Albo osoby, które mają poważne zaburzenia fizyczne. Ja zawsze zalecam badania kontrolne przed przystąpieniem do sesji.

W sytuacji skomplikowanej zdrowotnie przeprowadzenie EFT pewnie nie jest takie proste?

Czasem to nawet nie jest kwestia problemów zdrowotnych, tylko kwestia naszej psychiki. Czasem jedna sesja może nie wystarczyć, żeby zobaczyć wszystko co jest „na dnie duszy” tej osoby, motywy którymi się kieruje. Tutaj mechanizm chorowania nie jest taki jasny. Zazwyczaj osoby chorujące zdają się cierpieć tylko z powodu choroby i to jest na pierwszym planie. A poczucie winy za to, że na przykład taka choroba jest niczym kara za wyrządzone zło, jest zazwyczaj na tyle głęboko ukryta w człowieku, że nie zawsze je widać. To poczucie „wyjdzie” poprzez ciało. Taka osoba dalej siebie karze, bo psychicznie sobie jeszcze tego nie odpuściła. I kiedy już dochodzi do takiego „odpuszczenia sobie”, to bardzo często te choroby po prostu znikają. I wtedy lekarze mówią: cud. Nawet złożone sprawy często się okazują bardzo proste, ponieważ ktoś dojrzał do zmiany i często wystarczy jedna sesja, żeby coś zmienić. Ale to nie jest kwestia cudu, to jest kwestia gotowości.

Czy tapping można stosować samodzielnie?

Tak, jest to metoda, którą można stosować na własną rękę. Służą do tego różne materiały i podręczniki. Na początku, kiedy zaczynałyśmy przygodę z EFT z Kasią Dodd, nie było żadnych materiałów na ten temat. W tej chwili jest skrypt, są materiały, a nawet filmy instruktażowe. Wiadomo, że przy mocniejszych schematach warto przyjść do trenera. Trener zobaczy więcej i będzie ta praca łatwiejsza niż na własną rękę. Warto zaznaczyć, że bardzo dużo ludzi w Polsce pracuje samodzielnie. W poważniejszych sytuacjach umawiają się na sesję, a potem dalej pracują sami.

Wynika z tego, że jest to metoda mało skomplikowana i tak naprawdę można ją stosować w wielu sytuacjach?

Ja pamiętam jedną sytuację, w której jedna z osób, która była na kursie trenerskim, na trzecich czy na czwartych zajęciach, przyszła i powiedziała, że jej EFT działa. Wywołała tym salwę śmiechu, ponieważ znała tę metodę już prawie dwa lata, a to przecież nie było jej pierwsze szkolenie. Jej stwierdzenie wydało nam się więc dość zabawne.