Lecznicza moc

Istnieją terapie, które oddziałują zarówno na ciało, jak i na duszę. Według nich każda dolegliwość stanowi fizyczny przejaw zaburzenia na polu energetycznym, psychicznym, emocjonalnym i duchowym.

Chcąc leczyć ciało, należy pomóc również duszy, a lecząc duszę, trzeba pomóc ciału.

Uzdrawianie duchowe to proces naturalny przyczyniający się do poprawy zdrowia. Energoterapeuta przekazuje duchową energię pacjentowi, który odzyskuje siłę i moc w radzeniu sobie z dolegliwościami.

Wiele osób wierzy, że taki sposób leczenia może pomóc w szerokiej gamie schorzeń fizycznych, psychicznych, duchowych i emocjonalnych. Niekiedy przynosi zdumiewające rezultaty. Usuwa ból, przywraca normalne funkcjonowanie organizmu oraz rozjaśnia myśli, poprawia jakość życia.

Sesja

Swoboda, spokój i rozluźnienie towarzyszy każdej sesji. Pierwsza może trwał około godziny. Pozostałe mogą być krótsze. Pacjent siedzi na krześle, bądź leży na kozetce. Uzdrowiciel pracuje rękami w bliskiej odległości od ciała. Może również zachęcić do zamknięcia oczu, rozluźnienia mięśni.

Odczuwalne wrażenia mogą być przeróżne, na przykład: ciepło, zimno, ucisk, łaskotanie, wydobywający się na powierzchnię ból.

Czy to działa?

Uzdrawianie duchowe to proces rewitalizacji i rozluźniania. Ciało dostraja się i uzdrawia we własnym tempie, na własny sposób. Osoby zajmujące się tego typu leczeniem mówią, że poprawa może nastąpić natychmiast, bądź w dłuższym okresie czasu.

Ale jaką mamy pewność, że pomógł energoterapeuta, a nie leki? Żadnej.

Lekkość, radość, ulga po sesji z pewnością mogą poprawić samopoczucie. W przypadku nieuleczalnych chorób czy większego kryzysu, mogą dać nadzieję, dystans, pomóc uporządkować sprawy, spojrzeć na świat innymi oczami.

Co ważne, nie ma szkodliwych skutków ubocznych. Tego typu terapię można spokojnie łączyć z innymi metodami leczenia. Wiara w cuda jest jednak sprawą indywidualną.

