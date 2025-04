Ajurweda - dowiedz się więcej!

Ajurwedę tłumaczy się jako naukę samoleczenia, ukierunkowaną na uwalnianie od chorób ciała i umysłu. Nie znaczy to, że jest to wyłącznie metoda osobistego uzdrawiania, które nie wymaga pomocy terapeuty czy lekarza. W rzeczywistości ajurweda podkreśla rolę doświadczonych praktyków tej sztuki uzdrawiania. Możemy jednak sami zdobyć wiedzę na temat ajurwedy oraz świadomość ciała i zdrowia.

Zobacz też: Zrób to sam, czyli automasaż!

Satwa

Pamiętam swoje pierwsze wizyty u lekarzy ajurwedyjskich. Gdy wypowiedziałem kilka słów, obrazujących moje zmartwienie, przerywali mi zdanie w pół słowa i uśmiechnięci obejmowali moje ramię, stanowczo mówiąc, że wszystko będzie dobrze, chcąc mi wytłumaczyć, że stan zdrowia zawsze jest odbiciem stanu umysłu.

Kluczem do zdrowia i drogą samouzdrawiania w ajurwedzie jest zrozumienie koncepcji satwy. Zarówno w jodze jak i w ajurwedzie satwa jest stanem niezbędnym do zyskania doskonałego zdrowia.

W jodze satwa jest najwyższą jakością, pozwalającą na rozwój duchowy. W ajurwedzie jest to stan równowagi, pozwalający na uzdrowienie. Rozwój satwy oznacza oczyszczenie ciała i umysłu przez odpowiednią dietę, kontrolę zmysłów, umysłu, mantrę i oddanie duchowe.

Zobacz też: Czym jest bioenergoterapia?

Trzy energie

Satwa jest jedną z trzech energii gunas – satwa, radża i tamas – będącymi podstawą wszelkiego istnienia.

W ciele ludzkim odnoszą się do jakości umysłu. Na planie mentalnym i astralnym odpowiadają trzem „humorom” kształtującym konstytucję fizyczną. Te trzy właściwości decydują o podstawowych różnicach w ludzkich temperamentach i o indywidualnych odmiennościach psychicznych i moralnych.

Satwa wyraża istotę, rozumienie, czystość, klarowność, współczucie i miłość.

Radżas zakłada ruch, agresywność i ekstrawersję. Umysł radżasowy działa na poziomie zmysłowym.

Tamas przejawia się w ignorancji, bezwładności, ociężałości i otępieniu. Jaka właściwość jest nam przypisana, zależy od naszej diety, ćwiczeń, sposobu myślenia, uczuć i rozwoju świadomości.

Satwa odgrywa kluczową rolę w leczeniu. W ajurwedzie satwa utożsamiana jest ze zdrowiem, tamas z chorobą, akumulacją toksyn i produktów przemiany materii na poziomie fizycznym oraz z negatywnymi myślami i emocjami na poziomie psychicznym. Satwiczny stan zdrowia to stan równowagi i adaptacji. W przechodzeniu od choroby do zdrowia jest niezbędne przejście utożsamiane ze stanem radżasowym, z którym związany jest ból.

Jakim typem jesteś?

Osoby znajdujące się w satwicznym stanie zdrowia mają zdrowe ciała, a ich zachowania i świadomość są bardzo czyste. Są oddani swojej wierze i bywają bardzo świętobliwi.

Jednostki o temperamencie radżasowym, który jest charakterystyczny dla większości z nas, to ludzie interesujący się powodzeniem, władzą, prestiżem i pozycją. Lubią bogactwo i są przeważnie ekstrawertyczni. Mogą wierzyć w Boga, ale podlegają nagłym zmianom w swojej wierze. Interesują się polityką. Mają swoje psychologiczne problemy, z którymi zazwyczaj dają sobie radę.

Z kolei osoby tamasowe są leniwi, egoistyczni, skłonni do szkodzenia innym. Nie liczą się z innymi, nie interesuje ich duchowość. Są ukierunkowani na siebie i na uzyskanie korzyści dla siebie. Są to często osoby niezrównoważone z poważnymi problemami psychicznymi.

Umysł a zdrowie

Stan naszego umysłu odzwierciedla stan naszego zdrowia.

Powinniśmy o tym zawsze pamiętać i piąć się po drabinie jakości naszego umysłu. Światło satwy zawsze powinno nam przyświecać z myślą o samorealizacji. Nie patrzmy na osoby, którym łatwo to przychodzi, każdy z nas startuje z innego poziomu. Satwicznym osobom samorealizacja i harmonia przychodzi z łatwością. Typy radżasowe i tarasowe muszą się bardziej postarać, aby osiągnąć ten stan. Stosując się do praktycznych wskazówek możemy przyczynić się do zrównoważonego sposobu życia w zakresie fizycznym i umysłowym.

Na poziomie umysłu brak równowagi, powodujący chorobę, może wywodzić się z negatywnych emocji i uczuć. Gniew, zazdrość, strach, przywiązanie poprzez umysł przejawiają się w ciele. Stłumiony lęk powoduje rozstrój vaty, gniew nadmiar pitty, a zawiść, chciwość i przywiązanie wzmaga kaphę. Ta nierównowaga osłabia naturalną odporność ciała, czyniąc je bardziej podatne na choroby. Z drugiej strony nierównowaga, powodująca chorobę, może wystąpić najpierw w ciele, a później przejawić się w umyśle i świadomości, za pośrednictwem, m.in. wyżej wymienionych emocji.

Wpływ doszy na zdrowie

Choroby przypisane są oczywiście nie tylko do stanu umysłu, lecz również do tzw. konstytucji fizycznej. Proces chorobowy może się zacząć w jednym miejscu, np. w żołądku lub jelicie, a przejawić w innym, np. w sercu lub w płucach. Skłonność do chorób określa indywidualna konstytucja. Na przykład ludzie o konstytucji kapha mają skłonności do chorób kapha, mających źródło w żołądku – zapalenia zatok, przekrwienia płuc, zapalenia migdałków, ataki bronchitu.

Pitta z kolei podatne są na choroby woreczka żółciowego, zaburzenia żółci i wątroby, wrzody i nieżyty żołądka, schorzenia skóry. Choroby pitta mają swoje źródło w jelicie cienkim. Vata zaś cierpieć mogą na wzdęcia, bóle krzyża, artretyzm, paraliż. Choroby vata mają swoje źródło w jelicie grubym. Brak równowagi w przypisanych organach wywołuje dane objawy i symptomy chorobowe.

Agni - stan naturalnej odporności ciała

Kluczem do zdrowia lub choroby jest stan naszej naturalnej odporności ciała – agni. Agni jest biologicznym ogniem, który rządzi metabolizmem. Związany jest z systemem pitta w ciele, wspomagającym procesy trawienia i przemiany materii. Pitta jako zasada ognia zawiera energię cieplną, pomagającą w trawieniu. Ta energia to agni. Pitta przejawia się w żołądku jako gastryczny ogień – agni. Agni przyczynia się do rozkładu pokarmu, stymuluje trawienie, na poziomie komórkowym podtrzymuje odżywianie tkanek i chronienia mechanizmów immunologicznych, niszczy mikroorganizmy, bakterie i toksyny w żołądku i jelitach, chroniąc tam naszą naturalną mikroflorę. Od agni zależy długowieczność, inteligencja, zdolność rozumienia, postrzegania i pojmowania.

Gdy agni zostaje osłabione przez nierównowagę tridoszy, drastycznie wpływa na funkcjonowanie organizmu. Odporność zostaje uszkodzona. Trawienie i przyswajanie pokarmów szwankuje. Produkty przemiany materii gromadzą się w jelicie grubym, przemieniając się w cuchnącą toksyczną substancję – ama. Ama przyklejając się do jelit i innych kanałów, jak naczynia krwionośne i włosowate, powoduje wytwarzanie toksyn, które przenikając do krwiobiegu zaczynają krążyć po całym organizmie. Kumulują się w słabszych częściach ciała, gdzie powodują zawężenie, zatykanie, zastój i osłabienie tych organów i ograniczają działanie mechanizmów odpornościowych poszczególnych tkanek. Ama blokuje nasze ciało, kanały witalne i otumania umysł, ściągając nas w tarasową otchłań choroby. Ama jest korzeniem wszystkich chorób.

Odżas

Ajurweda kładzie szczególny nacisk na poprawne trawienie i usuwanie produktów przemiany materii dla utrzymywania ciała w zdrowiu i harmonizując nasze życie w całość. Jakiekolwiek nieprawidłowości, które wpływają na niepoprawne usuwanie produktów przemiany materii osłabiają zdrowie, produkując amę i tracąc życiową esencję całego procesu trawiennego – odżas – odpowiedzialną za odporność immunologiczną.

Odżas wpływa odżywczo również na nasze zmysły, umysł i duszę. To esencja naszego wigoru i witalności. Generuje harmonię i koordynację pomiędzy głównymi aspektami ludzkiego życia oraz łączy je z atmą – kosmiczną świadomością. Pozwala każdej komórce w ciele funkcjonować w bezpośrednim związku z bezgraniczną inteligencją natury. Odżas jest substancją, która podtrzymuje doświadczenie jedności z wszelkim życiem – mówiąc inaczej – z potencjałem oświecenia, które drzemie w każdym z nas.

Aby zadbać o odpas, musimy utrzymywać ciało w równowadze, czyli:

Reklama

otoczyć je opieką i miłością,

zadbać o odpowiednią, odżywczą, wegetariańską dietę, bogatą w ziarna, nasiona, orzechy, oleje, warzywa korzenne i naturalne cukry,

mężczyźni powinni powstrzymać się od utraty spermy,

powinni powstrzymać się od utraty spermy, ograniczyć wrażenia zmysłowe ,

, dbać o odosobnienie na łonie natury, spacery,

zadbać o odpoczynek i zdrowy sen.

Reklama

Dieta, styl życia i duchowa praktyka są istotnymi elementami naszej witalności i naturalnego piękna.

Zapamiętajmy więc, że doskonałe trawienie, przyswajanie pokarmów i eliminacja produktów przemiany materii jest bardzo ważna dla naszego piękna i zdrowia. Są odpowiedzialne za zdrową skórę, błyszczące oczy, lśniące włosy, silne paznokcie, jasność widzenia, delikatną i współczującą naturę.