Miód – źródło węglowodanów

Miód pszczeli składa się w 70% z węglowodanów w postaci monosacharydów (cukrów prostych). Główne składniki to: glukoza (stanowiąca bezpośrednie źródło energii dla mózgu i mięśnia sercowego), fruktoza (odkłada się w postaci glikogenu – aktywowanego w razie większego wysiłku organizmu), kwasy organiczne (odpowiedzialne za aromat, smak), flawony – np. rutyna (uszczelnia naczynia krwionośne), hormony, biopierwiastki, enzymy.

Dla pszczół miód stanowi źródło energii.

Zobacz też: Dlaczego miód jest zdrowy?

Pyłek i pierzga – źródło aminokwasów

Pyłek kwiatowy (obnóża) i pierzga – pełen zestaw aminokwasów egzogennych (tzw. niezbędnych, nie wytwarzanych w organizmie) i endogennych (syntetyzowane w ustroju), monosacharydy, biopierwiastki, enzymy, fitohormony, fosfolipidy, witaminy (zarówno rozpuszczalne w wodzie, jak i w tłuszczach).

Pyłek kwiatowy przynoszony jest do ula w postaci tzw. obnóży – są to kuliste twory zbite z pyłku, umieszczone w koszyczkach pyłkowych na odnóżach pszczoły robotnicy.

Pierzga to zmieszany z wydzieliną gruczołów gardłowych i miodem oraz ubity pyłek w komórkach plastra, poddany procesowi fermentacji mlekowej (podobnie jak w kiszonej kapuście). Niskie pH w pierzdze, warunki beztlenowe i zasklepienie wieczkiem woskowym komórki zapewnia długą trwałość tego produktu.

Dla pszczół pyłek i pierzga stanowią przede wszystkim źródło białka.

Zobacz też: Czym jest pierzga i dlaczego jest zdrowsza niż pyłek?

Kit pszczeli – źródło 300 składników odżywczych

Propolis – czyli kit pszczeli – posiada w swoim składzie kwasy fenolowe, flawonoidy, kumaryny, związki terpenowe, sterole, witaminy, biopierwiastki i aminokwasy. W sumie jest to ponad 300 składników. Posiada silne działanie antybakteryjne, antygrzybiczne i antywirusowe, a dzięki synergicznemu działaniu tylu składników mikroorganizmy nie mają możliwości uodpornienia się na ten produkt (w przeciwieństwie do antybiotyków, co staje się coraz częstszym problemem w szpitalach).

Pszczoły używają propolisu do dezynfekcji ula i plastrów oraz wypełniania wszelkich luk w ulu (stąd nazwa kit pszczeli). Również intruzy, które wejdą do ula i zostaną zabite, a ze względu na wielkość nie mogą być przez pszczoły wyrzucone, zostają zakitowane (następuje wtedy proces mumifikacji).

Mleczko pszczele – co zawiera?

Mleczko pszczele – zawiera białka, węglowodany, tłuszcze, fosfolipidy, witaminy, hormony, biopierwiastki i enzymy. Dzięki mleczku, którym karmione są matki pszczele przez cały okres, ich długość życia wynosi ok. 3 (do 5) lat, w przeciwieństwie do pszczół robotnic żyjących tylko kilka tygodni do kilku miesięcy (podczas zimowli),a które karmione są tylko na początku okresu larwalnego. Mleczko pszczele pozwala również na pełne wykształcenie się układu rozrodczego u matki pszczelej. Pamiętać należy, że obie formy morfotyczne (matka i pszczoła robotnica) posiadają te same założenia genetyczne – pochodzą z takiego samego jaja!

Jad pszczeli – uważaj na wstrząs anafilaktyczny!

Jad pszczeli (apitoksyna) – w jego skład chemiczny wchodzą proteiny, węglowodany, hormony, enzymy i biopierwiastki.

Jest to bardzo silnie działająca substancja, mogąca u ludzi uczulonych wywołać wstrząs anafilaktyczny – co nawet może doprowadzić do zgonu. Dlatego stosowanie jadu pszczelego musi odbywać się pod nadzorem lekarza, po wykonaniu odpowiednich badań.

Wosk pszczeli – co w nim znajdziemy?

Wosk pszczeli – największą pod względem ilościowym grupę, którą w nim znajdziemy, stanowią monoestry, dniestry, węglowodory, wolne kwasy i poliestry. Znajdują się w nim także laktony i niektóre biopierwiastki oraz barwniki – karotenoidy i chryzypa. Wiele ze składników pochodzi z domieszek pyłku i propolisu.

Pszczołom wosk służy do budowy plastrów, na których żyje rodzina pszczela i gdzie wychowywane są larwy (czerw) oraz które stanowią magazyn zapasów (miodu i pierzgi).

Po co nam apiterapia?

Podsumowując, apiterapia stwarza możliwości leczenia wielu chorób (jako alternatywa do konwencjonalnych terapii) oraz wspomagania metod tradycyjnych, a dziedzina ta warta jest rozpowszechniania i wdrażania.

Warto też podkreślić, że pszczelarstwo jest niezwykle ważną dziedziną gospodarki, nie tylko z uwagi na wartościowe produkty uzyskiwane w pasiece. Jeszcze ważniejsze są usługi oddawane przez pszczoły środowisku naturalnemu i rolnictwu (dzięki zapylaniu roślin). Jak powiedział Albert Einstein: „Jeśli wyginęłyby pszczoły, człowiekowi mogłoby zostać tylko kilka lat życia”.

Marcin Kijak, Twoje-zdrowie.info

Reklama