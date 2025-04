Czakry są punktami, które wiążą aurę (biomagnetyczna powłoka otaczająca organizm) z ciałem fizycznym. Przekazując energię, każda czakra połączona jest z konkretną dziedziną życia oraz różnymi narządami i – co za tym idzie – chorobami.

Czakry umiejscowione poniżej pasa odpowiadają głównie za sprawy fizyczne, te w górnej części tułowia kolejno odpowiadają za funkcje emocjonalne, zaś te powiązane z głową związane są z mentalnością i intuicją (aczkolwiek czakra trzeciego oka umiejscowiona odrobinę wyżej od miejsca, gdzie zbiegają się brwi, i czakra korony funkcjonują także na poziomie duchowym).

Jakikolwiek brak równowagi, zator albo zakłócenie w tych czakrach stwarza chorobę, która ostatecznie wywoła objawy w fizycznym ciele, lecz równowaga może zostać przywrócona jeszcze zanim choroba rozwinie się do tego stopnia, by dawać uciążliwe objawy.

Każda czakra ma swój własny kolor (patrz ilustracja). Dzięki umieszczaniu kryształów o odpowiednich kolorach i wibracjach na poszczególnych czakrach, ich równowaga zostaje szybko przywrócona, dzięki czemu mogą one pracować razem, w harmonii, przyczyniając się do poprawienia stanu zdrowia i samopoczucia.

Czakry a sfery życia

Każda czakra jest związana z konkretną sferą życia, tak więc zatory, blokady lub brak równowagi w czakrze stwarzają konkretne obszary chorobowe, które można wyleczyć poprzez położenie na niej kryształu o odpowiednim kolorze.

Jeśli czakra zostaje wybita ze swojego rytmu, staje się tzw. wypaloną czakrą i wywołuje negatywne efekty w dziedzinie, za którą odpowiada. „Wypalona” czakra jest szczególnie narażona na wpływy z zewnątrz, przed którymi nie jest chroniona. Z drugiej strony może ona utknąć w zamkniętej pozycji, która prowadzi do blokad i co za tym idzie – negatywnych objawów.

Czakra ziemi

Znajduje się pod stopami. Odpowiada za sferę codziennej rzeczywistości i szukania harmonii w życiu. Zaburzenia równowagi i blokady tej czakry prowadzą do poczucia dyskomfortu w ciele fizycznym, poczucia bezsilności i niezdolności do normalnego życia. Zaburzenia w równowadze tej czakry zwiększają niekorzystny wpływ czynników środowiskowych, takich jak nacisk geopatyczny, „czarne” linie geomantyczne i toksyczne zanieczyszczenia.

Negatywne cechy: poczucie bezsilności. Pozytywne cechy: inspiracja do czynu.

Czakra podstawy (korzenia)

Znajduje się w podstawie kręgosłupa. Odpowiada za sferę podstawowych instynktów umożliwiających przetrwanie i kwestii związanych z bezpieczeństwem. Zaburzenia równowagi prowadzą do zakłóceń w sferze seksualnej oraz poczucia frustracji, bezsilności i gniewu.

Negatywne cechy: poczucie zagubienia. Pozytywne cechy: poczucie wewnętrznego bezpieczeństwa.

Czakra sakralna (płciowa)

Znajduje się dwa palce poniżej pępka. Odpowiada za sferę inwencji twórczej, płodności i akceptacji samego siebie jako bytu seksualnego. Zaburzenia równowagi prowadzą do niepłodności i zablokowania zdolności twórczych. Czakra sakralna jest tam, gdzie „haki”, jakie mają na ciebie inni ludzie, mogą być odczuwane, szczególnie od tych, z którymi utrzymywało się stosunki seksualne.

Negatywne cechy: niskie poczucie własnej wartości. Pozytywne cechy: poczucie własnej wartości.

Czakra splotu słonecznego

Położona jest na szerokość trzech palców powyżej pępka. Odpowiada za sferę kontaktów na poziomie emocjonalnym i przystosowywania się. Blokady mogą prowadzić do przyjmowania odczuć innych ludzi i do przytłoczenia lub innych problemów z własnymi uczuciami. Owocuje to przyswajaniem przez innych twojej energii i wykorzystywaniem cię. Mogą się tu też znajdować emocjonalne „haki”, jakie mają na ciebie inni ludzie.

Negatywne cechy: poczucie niższości. Pozytywne cechy: emocjonalna stabilność.

Czakra serca

Znajduje się na wysokości serca. Odpowiada za sferę miłości i wychowania. Jeśli czakra serca jest zablokowana, miłość nie może rozkwitać, uczucia, takie jak zazdrość są pospolite i utwierdza się odporność na jakiekolwiek zmiany.

Negatywne cechy: zaborczość. Pozytywne cechy: pokojowa harmonia.

Czakra górnego serca (grasica)

Położona pomiędzy sercem a gardłem. Odpowiada za sferę współczucia. Jeśli ta czakra jest zablokowana, nie może zaistnieć bezwarunkowa miłość i bezinteresowna pomoc innemu człowiekowi. Staniesz się wtedy emocjonalnie ubogi i niezdolny do otwartego wyrażania swoich uczuć.

Negatywne cechy: emocjonalna nędza. Pozytywne cechy: bezwarunkowa miłość.

Czakra gardła

Znajduje się w środkowej części gardła. Odpowiada za sferę komunikacji. Jeśli ta czakra zostanie zablokowana, twoje myśli i uczucia nie będą mogły być wyrażone słowami. Opinie

innych ludzi mogą przysporzyć ci problemów.

Negatywne cechy: fałszywość. Pozytywne cechy: szczere wyrażanie własnego „ja”.

Czakra trzeciego oka

Jest położona na szerokość palca nad nasadą nosa. To sfera intuicji i umysłowych powiązań. Brak równowagi w tej sferze może stworzyć poczucie bombardowania myślami innych ludzi lub może doprowadzić do tego, iż zostaniesz owładnięty przez dzikie i irracjonalne instynkty, których nie da się niczym wytłumaczyć. Kontrolowanie i wymuszanie umysłowych „haków” od innych ludzi może być tu zamknięte i mieć wpływ na twoje myśli.

Negatywne cechy: iluzje. Pozytywne cechy: intuicyjna przenikliwość.

Czakra korony



Znajduje się na czubku głowy. Odpowiada za sferę komunikacji na poziomie duchowym i świadomości. Jeśli czakra korony jest zablokowana, próby sprawowania kontroli nad innymi stają się pospolite, a jeśli jest wybita ze swojego rytmu, może to zaowocować obsesjami oraz podatnością na duchową in:erencję lub uzależnienie od innych ludzi.

Negatywne cechy: arogancja. Pozytywne cechy: uduchowienie.

Czakra górnej korony



Znajduje się nad głową. To sfera usługi i duchowego oświecenia. Jeśli ta czakra jest wybita

ze swojego rytmu, jesteś półprzytomny i podatny na urojenia. Możliwe staje się oddziaływanie innych planów egzystencji i istot je zamieszkujących.

Negatywne cechy: duchowa niewiarygodność. Pozytywne cechy: oświecenie.

Czakra śledziony

Położona poniżej lewej pachy. Odpowiada za sferę uznania i inspiracji do czynu. Jeśli równowaga tej czakry zostanie zachwiana, możesz doświadczyć napadów gniewu lub cierpieć z powodu ciągłego rozdrażnienia, podczas gdy twoje ciało zwróci się przeciwko sobie samemu. Jeśli zaś czakra będzie zbyt otwarta, inni ludzie będą mogli czerpać z twojej energii, pozostawiając cię wyssanym na poziomie immunologicznym.

Negatywne cechy: agresja. Pozytywne cechy: asertywność i inspiracja.

Czakra minionego życia

Położona na trzy palce za uchem, tuż powyżej kresy chropawej. To sfera pamięci i spraw rodzinnych. Zaburzenia równowagi oznaczają, iż żyjesz przeszłością i nie jesteś w stanie uczynić kroku naprzód, przez co ciągle powielasz wzorce wynikłe z twojego dotychczasowego życia lub te, które zostały ci przekazane przez twoją rodzinę. Jest to również miejsce, nad którym mogą krążyć ludzie z przeszłości i próbować cię kontrolować.

Negatywne cechy: uzależnienie. Pozytywne cechy: samodzielność.

Fragment pochodzi z książki „Uzdrawiające kryształy” (Wydawnictwo Studio Astropsychologii). Tytuł, lid pochodzą od redakcji. Publikacja za zgodą wydawcy.