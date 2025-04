Fot. Fotolia

Czystek w tabletkach – przeciwko infekcjom

Czystek – bloker infekcji jest dostępny w postaci tabletek do ssania i przeznaczony do stosowania w obszarze jamy ustnej i gardła. Służą one zabezpieczaniu przed wirusowymi i bakteryjnymi infekcjami górnych dróg oddechowych, a także leczeniu towarzyszącemu, gdy takie choroby wystąpią.

W czasach zwiększonego ryzyka infekcji, przede wszystkim gdy ktoś porusza się publicznymi środkami transportu lub przebywa w miejscach, gdzie wiele osób znajduje się w ograniczonej przestrzeni, zaleca się przyjmować profilaktycznie do sześciu razy dziennie jedną lub dwie tabletki i powoli rozpuszczać je w ustach.

Ważne jest, by przy wystąpieniu pierwszych objawów przeziębienia, np. bólów gardła, możliwie jak najwcześniej zacząć stosowanie do ssania tabletek z czystkiem. W ten sposób najszybciej można zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusów i bakterii.

Czystek w postaci roztworu do płukania gardła

Czystek jest dostępny w aptekach także w postaci roztworu do płukania gardła. Jego stosowanie jest szczególnie korzystne, ponieważ podczas płukania osiąga się leżące głębiej rejony gardła. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku zapalenia migdałków i zapalenia oskrzeli.

Kiedy stosować wywar z czystka:

Do picia w przypadku zakażenia Candidą, atopowego zapalenia skóry, trądziku, zapalenia gardła, ostrego zapalenia migdałków, chorób żołądka i jelit oraz do ogólnego odtruwania.

Do płukania gardła, na przykład w przypadku bólu gardła, zapalenia migdałków, odcisków od noszenia protezy i do pielęgnacji jamy ustnej. Czystek zmniejsza liczbę bakterii wywołujących próchnicę i usuwa nieświeży oddech.

Do kąpieli nasiadowych w pielęgnacji obszaru odbytu i genitaliów przy chorobach grzybiczych, hemoroidach, podrażnieniach i zranieniach skóry.

Do kąpieli dla ochrony skóry i pielęgnacji ran – rozcieńczony można stosować również u niemowląt.

Do mycia, do antyseptycznego oczyszczania skóry przy trądziku, atopowym zapaleniu skóry i niedoskonałościach.

Do dezodorowania, dezynfekcji i mycia stóp i pach.

Stosowanie kremu z czystka na twarz

Aby uzupełnić zewnętrzne stosowanie wywaru z czystka, należy stosować krem z czystka. Bazą do jego wytwarzania jest skoncentrowany wywar czystka. Do niego dodaje się wartościowe oleje roślinne. Kremu używa się przede wszystkim przy trądziku, atopowym zapaleniu i niedoskonałościach skóry. Krem z czystka ujędrnia i regeneruje skórę, nadaje jej młodzieńczą świeżość i gładkość, utrzymuje nawilżenie i wspiera proces regeneracyjny skóry w przypadku chorób i zranień.

Zastosowanie wywaru z czystka

Wywar z czystka można kupić gotowy w butelkach lub kupić ziele czystka i samodzielnie go sporządzić.

Pij herbatę z czystka małymi łykami wieczorami przed pójściem spać. Herbata smakuje przyjemnie i ma bogaty korzenny aromat o żywicznych nutach. Wywar z czystka nie zawiera żadnych konserwantów. Otwarta butelka może stać w lodówce przez pięć do siedmiu dni, zachowując świeżość. By sporządzić herbatę, najlepiej rozcieńcz wywar z czystka gorącą wodą i wzbogać napar cytryną i naturalnym miodem.

Fragment pochodzi z książki "Czystek. Zdrowie i piękno dzięki jednej roślinie", Wydawnictwo Vital. Publikacja za zgodą wydawcy.

