Czystek nazwa grupy roślin, do której należy ponad 50 gatunków krzewów. Niektóre z nich mają właściwości lecznicze, przez co czystek chętnie wykorzystywany jest w medycynie naturalnej. W ziołolecznictwie wykorzystuje się liście czystka, z których przyrządza się m.in herbaty i napary. Czystek jest bogaty w polifenole, czyli jedne z najsilniejszych naturalnych przeciwutleniaczy. Czystkowi przypisuje się pozytywny wpływ na odporność organizmu oraz właściwości detoksykujące. Opinie na temat skuteczności czystka są jednak podzielone. Sprawdź, co warto wiedzieć o zielu czystka!

Jak skutecznie działa czystek? Opinie są podzielone

Opinie na temat skuteczności czystka są podzielone. Wiele forumowiczek bardzo chwali sobie pozytywny wpływ czystka na odporność organizmu, cerę a nawet samopoczucie:

Do czystka wracam sezonowo nie tylko po to, by wzmocnić organizm, ale już mam dość picia zielonej herbaty ... U mnie płukanie czystkiem jamy ustnej odświeżyło oddech, poza tym jakoś w tym roku nic mnie nie wzięło mimo, że jestem bardzo narażona na wirusy i bakterie (pracuję w aptece). Bardzo polecam!!

- farmaceutka88

Historie osób, które pozbyły się dolegliwości dzięki stosowaniu czystka, wydają się tylko potwierdzać jego pozytywny wpływ na zdrowie. Efekty stosowania czystka nie zawsze są jednak widoczne, a czasem wręcz niekorzystne:

Piłam przez 2 miesiące i jedyne, co zauważyłam to to, że pojawiły się u mnie biegunki. Nie przemawiają do mnie stwierdzenia, że w ten sposób organizm pozbywa się toksyn, ponieważ jestem osobą, która dba o siebie, zdrowo się odżywia i uprawia sport, więc niemożliwe, żebym miała ich w sobie tak wiele. Wracam do zielonej herbaty, którą piłam od lat i jeszcze mnie nie zawiodła.

- j_fly

Czystek uważany jest za bezpieczne zioło, nie wywołujące efektów ubocznych. Nie oznacza to jednak, że można stosować go bez ograniczeń. Tak jak wszystkie zioła, stosowanie czystka warto skonsultować z lekarzem lub farmaceutą. Dotyczy to szczególnie osób chorych, zażywających leki, kobiet w ciąży, dzieci i osób starszych.

Jak przygotować herbatę z czystka?

Herbata z czystka to jeden z najpopularniejszych sposobów stosowania tego ziela. Przygotowanie jej jest bardzo proste i przepis nie będzie dla nikogo zaskoczeniem: garść suszonego ziela (ok. 10 g) należy zalać 1 litrem wrzątku a następnie odstawić na kilka minut. Z czystka można przygotować również o wiele bardziej fantazyjne herbaty, np. herbatę z czystka po wschodniofryzyjsku, czystkową icetea czy herbaciany koktajl z czystka.

Właściwości czystka

Czystek wykorzystywany jest w medycynie naturalnej i kosmetyce. Uważa się, że czystek:

wspiera odporność organizmu, przez co polecany jest jako środek profilaktyczny i leczniczy w okresie przeziębieniowo-grypowym

wybiela zęby i korzystnie wpływa na higienę jamy ustnej

ma właściwości antywirusowe i przeciwgrzybicze

działa antyalergicznie

redukuje zapach potu

odstrasza kleszcze

Badania wykazały również, że czystek skutecznie poprawia stan cery trądzikowej. Podczas przeprowadzonych w laboratorium dr E. Weßlinga w Altenberge badań wykazano, że skuteczność czystka w zwalczaniu bakterii można porównać do skuteczności antybiotyków. To nie jedyny przykład wykorzystania czystka w kosmetyce. Ze względu na właściwości używa się go m.in. jako składnika kosmetyków ujędrniających, przeciwzmarszczkowych i pomagających redukować blizny.