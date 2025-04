Fot. Fotolia

Czystek w profilaktyce raka

Na Uniwersytecie w Osnabrück grupie badaczy udało się niedawno dokonać fascynującego odkrycia: ekstrakt z czystka w próbach laboratoryjnych był w stanie niezwykle skutecznie zahamować wzrost komórek nowotworu piersi. Następnym krokiem było badanie na pacjentkach chorujących na raka. Konieczne było sprawdzenie, czy czystek zadziała również tutaj w podobny sposób.

Dalsze badania w tym kierunku są pilnie potrzebne, ponieważ badania nad rakiem prowadzone w ramach medycyny akademickiej przyniosły w ostatnich dziesięciu latach bardzo nieznaczne, niewarte wspomnienia postępy. Najwidoczniej dogmatyczna walka z rakiem przy pomocy krojenia, naświetlań i farmakologicznych trucizn zaprowadziła naukowców w ślepą uliczkę, z której nie tak łatwo się wydostać.

Czystek zapobiega rozwojowi próchnicy

Czystka można skutecznie stosować na cały szereg innych chorób, na przykład do zwalczania bakterii wywołujących próchnicę i paciorkowców. Są to bakterie, które znajdują się we wszystkich zmianach ropnych. Wywołują ropne zapalenie migdałków oraz niebezpieczne dla życia zapalenie mięśnia sercowego. Instytut LEFO w Ahrensburgu, gdzie prowadzone są badania środków spożywczych i środowiska, prowadził w 1999 roku badania, w których odkryto, że wyciąg z czystka skutecznie może stawać w szranki z bakteriami wywołującymi stany zapalne żołądka i jelit, nawet z bardzo agresywną bakterią żołądkową Heliobacter pylori.

Podczas prowadzonych w tym instytucie rok wcześniej badań okazało się, że czystek działa wyraźnie hamująco na wzrost paciorkowców grupy A. Zaliczają się do nich zarazki wywołujące zapalenie migdałków (anginę), różę, szkarlatynę i zapalenie ucha środkowego.

Znane jest również cudowne lecznicze działanie czystka na stany zapalne skóry (dermatozy) różnego rodzaju, przede wszystkim wysypki, na przykład pojawiające się u niemowląt przez noszenie pieluch.

Odtruwające działanie czystka

Szczególnie interesujące badania pilotażowe na temat odtruwającego działania czystka prowadził w 1999 roku w Schleswig-Holstein dr Claus Peter Siegers na grupie ośmiu palaczek i palaczy. Okazało się, że czystek oczyszcza krew z metali ciężkich. Przy długotrwałym paleniu krew jest bardzo obciążona podwyższoną zawartością kadmu. Uczestnicy badań prowadzonych przez doktora Siegersa palili od 15 do 25 papierosów dziennie. Byli oni w wieku od 28 do 56 lat. Wyniki badań krwi na początku wykazały podwyższone obciążenie kadmem wszystkich ośmiu uczestniczek i uczestników.

Podczas trwających cztery tygodnie badań osoby te otrzymywały do picia dziennie po 100 ml wywaru z czystka. U wszystkich po miesiącu nastąpiło wyraźne obniżenie poziomu kadmu we krwi.

Wynik badań oznacza, że czystek nadaje się do ograniczania obciążenia organizmu metalami ciężkimi pochodzącymi z pożywienia i wypalanych papierosów. Czystka można więc polecić jako środek odtruwający, pomagający wydalić metale ciężkie. W obliczu wysokiego obciążenia metalami ciężkimi pochodzącymi z pożywienia i otoczenia takie środki są dziś potrzebne nie tylko palaczom. Wszyscy cierpimy na zatrucia, w mniejszym lub w większym stopniu, tak samo jest z żyjącymi dziko zwierzętami. Czystek oferuje w tej kwestii wartościową szansę. Jego możliwości jeszcze długo nie będą całkowicie odkryte. Kolejne badania będą prawdopodobnie prowadzić do nowych interesujących wyników.

Fragment pochodzi z książki "Czystek. Zdrowie i piękno dzięki jednej roślinie", Wydawnictwo Vital. Publikacja za zgodą wydawcy.

