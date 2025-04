Czystek - krzew o białych, różowych i czerwonych kwiatach posiada nieocenione właściwości zdrowotne. Picie naparu z czystka pozwala zapobiec wielu chorobom. Co najważniejsze - nie ma żadnych skutków ubocznych, dlatego można pić herbatkę z jego suszonych liści w nieograniczonych ilościach.

Reklama

Czystek - właściwości

Dlaczego czystek to takie zdrowe zioło? Lecznicze właściwości czystka to zasługa polifenolów - organicznych związków chemicznych występujących w roślinach. Polifenole to naturalne przeciwutleniacze wykazujące dobroczynny wpływ na organizm ludzki. Dzięki temu, że są antyoksydantami, hamują wytwarzanie wolnych rodników.

Sięgnij po niego, ponieważ:

1. Wykazuje działanie antybakteryjne i antywirusowe, dlatego polecany jest na przeziębienia i grypy, wzmacnia odporność.

2. Wspomaga higienę jamy ustnej, ponadto wybiela zęby.

3. Działa odmładzająco i przeciwzmarszczkowo dzięki dużej zawartości antyoksydantów.

4. Redukuje trądzik, szczególnie polecany jest przy trądziku ropowiczym.

5. Hamuje nadmierne wydzielanie łoju - ogranicza przetłuszczanie się cery i włosów.

6. Łagodzi stany zapalne, szczególnie górnych dróg oddechowych, dlatego pomaga zwalczyć nie tylko katar, lecz także ból zatok.

7. Działa antyalergicznie - przyniesie ukojenie osobom uczulonym na pyłki i kurz.

8. Ma właściwości przeciwgrzybiczne - zmniejsza objawy grzybicy skóry i paznokci.

9. Redukuje przykry zapach potu, dlatego picie naparu jest szczególnie korzystne latem.

10. Odstrasza kleszcze - regularne picie herbatki chroni przed atakiem tych niebezpiecznych owadów.

Reklama

Zobacz również:

Jak pozbyć się trądziku za pomocą czystka? Najlepsze przepisy na napój herbaciany z czystka Jak stosować wywar z czystka?