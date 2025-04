Dąb to potężne drzewo i jednocześnie symbol siły, trwałości, długowieczności i szlachetności. Od dawien, dawna jest szanowane i czczone. Wierzenia ludowe przypisywały mu magiczną moc, przygotowując kadzidła z jego kory... A teraz my wykorzystujemy go jako surowiec, m.in. do pozyskiwania drewna. Zielarze znowuż, cenią korę dębu, jako świetny środek łagodzący patologie skóry i błon śluzowych...



Dęby występują w naturalnych lasach – dąbrowach lub też są przez nas sadzone na działkach i posesjach. Nasionami dębu są żołędzie, które wszyscy dobrze znamy ze szkolnych kącików przyrody. Dęby w zależności od gatunku, mają różnie ukształtowane liście. W lecznictwie wykorzystuje się korę dębu szypułkowego, czyli tego który ma zaokrąglone liście i na ogół częściej jest spotykany w lasach.

Co ma w sobie kora dębu?

Kora dębu to przede wszystkim garbniki. Są to substancje, które działają antybakteryjnie, przeciwzapalnie i ściągająco. Głównym z nich jest tanina. Moc garbników z kory dębu, wykorzystuje się w formie okładów, przymoczków itp. na skórę. Powoduje to ścinanie białek i utworzenie się ochronnej warstwy. Może hamować dzięki temu mniejsze krwawienia i przyspieszać tym samym proces gojenia się ran. Ponadto niszczy białka bakterii.

Kiedy stosuje się korę dębu?

Napary z tego surowca są wykorzystywane w:

stanach zapalnych skóry i błon śluzowych

trudno gojących się ranach i mikrokrwawieniach

dolegliwościach proktologicznych: hemoroidach, szczelinach i żylakach odbytu

odmrożeniach i oparzeniach

nadpotliwości stóp

infekcjach intymnych

czasem w okulistyce

wewnętrznie – w leczeniu biegunki, jednak bardzo rzadko

Jak przygotować odwar z kory dębu?

W tym celu jedną, do dwóch łyżek stołowych zalewamy szklanką wody. Podgrzewamy taką mieszaninę pod przykryciem, przez około pół godziny. Jednak nie doprowadzamy do wrzenia. Następnie, w razie potrzeby wykonujemy:

okład – zamaczając w przestudzonym odwarze gazę lub inną, czystą naturalną tkaninę, pozostawiamy na 10-15minut na skórze, zabezpieczając bandażem lub obwiązując chustą trójkątną

przymoczki – nasączając gaziki przestudzonym odwarem z kory dębu i przykładając do chorego miejsca na około 10 minut, powtarzane 3 razy dziennie; stosuje się je np. przy hemoroidach i żylakach odbytu

nasiadówka - „kąpiel” danej partii ciała we wodzie z dodatkiem odwaru

obmywania – polewanie odwarem chorej części ciała

płukanie jamy ustnej – można rozcieńczyć odwar: pół szklanki odwaru i pół szklanki wody przegotowanej

Kora dębu stanowi świetny środek wspomagający leczenie wymienionych stanów chorobowych. Z pewnością nie zastąpi właściwego dla danego schorzenia, postępowania medycznego. Z kory dębu trzeba zrezygnować wówczas, gdy jesteśmy na nią uczuleni i gdy nie można osuszać nadmiernie skóry i błon śluzowych. Nie wolno często korzystać z okładów i przymoczek z kory, ponieważ mogą nadmiernie wysuszyć leczone miejsca.