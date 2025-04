Pozwalają one na określenie objawów i zdobycie informacji o chorobie. Analiza tych wyników jest nazywana "Bian Zheng”. Wyznaczanie odpowiednich metod terapeutycznych zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas badania określa się mianem „Shi Zhi”.

Zobacz też: Czy chińskie zioła to leki?

Objawy i przyczyny choroby

Lekarze tradycyjnej medycyny chińskiej raczej nie skupiają się na chorobie samej w sobie, lecz na jej objawach i przyczynach. Różne objawy mogą być leczone w podobny sposób.

Niektóre przeziębienia są spowodowane wiatrem i zimnem, wymagają zastosowania silnych napotnych środków, ostrych w smaku i o rozgrzewających właściwościach. Inny rodzaj przeziębienia, spowodowany przez wiatr i gorąco, powinien być leczony środkami napotnymi o średnim działaniu, które również są ostre w smaku, ale mają własności chłodzące. Ten przykład odnosi się do leczenia tych samych chorób różnymi metodami. Czasami różne choroby mają podobne objawy, które leczone są w podobny sposób.

Chińska Akademia Medycyny i Instytut Badań Naukowych starają się rozpoznać istotę „Zheng”. Wierzą, że „Zheng” to rozległe objawy spowodowane zakłóceniem relacji wewnątrz ludzkiego ciała. Dalszy rozwój tej metody przyczyniłby się do rozwoju nowoczesnych leczniczych metod naturalnych.

Zobacz też: Czy stawianie baniek leczy choroby?

Reklama