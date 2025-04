Czujesz jesienny spadek formy? Nic dziwnego, chłodne i ciemne poranki mogą zniechęcić każdego do wstania z łóżka, a co dopiero mówić o pozytywnym nastawieniu np. do pracy. Oto szybkie i smaczne sposoby na rozprawienie się z jesienna aurą!

Reklama

Fot. Depositphotos



Senność, apatia, rozdrażnienie i brak koncentracji to typowe objawy jesiennego przesilenia. Mało komu udaje się przed nim uchronić i chyba każdy odczuwa na sobie zmianę pogody, mniej urozmaiconej diety czy braku snu. Dziś skupimy się na diecie, ponieważ to właśnie na nią mamy największy wpływ. Może być naszym sprzymierzeńcem w walce z niską temperaturą, brakiem dziennego światła czy ciężkim powrotem do pracy po słonecznym urlopie.

Jeśli chcemy nieco rozgrzać nasze zmarznięte ciało (szczególnie jeśli mamy niskie ciśnienie) warto sięgać po ostre przyprawy, imbir, cynamon, czosnek, cebulę pomidory oraz czarna fasole.



Czas najwyższy wzbogacić dietę w witaminy:

Z grupy B, A - poprawiają one nasze samopoczucie i pozytywnie działają na utrzymanie energii życiowej (prawie zbliżonej do tej wakacyjnej). Znajdziemy ją we wszelakich kaszach, chlebie (szczególnie tym pełnoziarnistym), makaronie, orzechach czy fasoli. Aby dodatkowo poprawić stan naszej zmęczonej skóry i włosów po lecie warto sięgać po ryby, szpinak, świeże twarożki i mleko.

poprawiają one nasze samopoczucie i pozytywnie działają na utrzymanie energii życiowej (prawie zbliżonej do tej wakacyjnej). Znajdziemy ją we wszelakich kaszach, chlebie (szczególnie tym pełnoziarnistym), makaronie, orzechach czy fasoli. Aby dodatkowo poprawić stan naszej zmęczonej skóry i włosów po lecie warto sięgać po ryby, szpinak, świeże twarożki i mleko. Magnez - to niezwykle wazny skladnik naszej jesiennej diety, który prawdopodobnie będziemy potrzebowali nawet w podwójnej dawce (szczególnie jeżeli jesienna aura sprzyja dodatkowym filiżankom kawy dziennie). Znajdziemy go we wspomnianych już orzechach oraz pysznej, gorzkiej czekoladzie. Jeśli nie przepadasz za tym gorzkim smakiem, wybieraj te z dodatkami (chili, skórę pomarańczową, karmelem, krokantem czy orzechami) które nieco rozpieszczą tą chwilę i przyczynia się do poprawy naszego nastroju i ukoją skołatane nerwy. Mozesz również wybrać czekolade płynną, dosłodzić ja miodem.

Czas zaprzyjaźnić się z kiełkami soczewicy, rzodkiewki, lucerny, fasoli. To bogactwo witamin m.in. A, B, C, E i H oraz doskonałe źródło wapnia, żelaza, siarki, magnezu, potasu, cynku oraz selenu.

Reklama