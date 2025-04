Dieta wegańska, czyli pozbawiona produktów pochodzenia zwierzęcego (mięsa, jaj, nabiału, miodu), zyskuje na popularności. Zdarza się też, że jest wprowadzana u dzieci. Chociaż taki rodzaj żywienia może mieć dobroczynny wpływ na organizm, to jednak nie jest do końca pewne, czy stosowanie jej u dzieci, wyjdzie im na dobre. Szczególnie jeśli rodzice nie będą zdawać sobie sprawy z tego, czego potrzebuje mały organizm oraz czego może mu brakować.

W prestiżowym naukowym czasopiśmie EMBO Molecular Medicine ukazała się praca o wpływie diety wegańskiej na zdrowie najmłodszych. Naukowcy z Uniwersytetu Helsińskiego zaobserwowali, że w organizmach dzieci karmionych bez udziału produktów odzwierzęcych, jest mniej witamin A i D, ważnych aminokwasów i tłuszczów, niż u dzieci jedzących wszystko.

Problemem może być też zbyt mała podaż ważnego związku z grupy kwasów tłuszczowych omega-3: kwasu dokozaheksaenowego (DHA). Badacze wskazują, że dieta wegańska nie dostarcza odpowiedniej jego ilości. A jest to bardzo ważne, bo DHA jest niezbędny do prawidłowego rozwoju. Jak wykazały inne badania, jego niedobór powoduje mniejsze wydzielanie serotoniny w mózgu i może mieć wpływ na rozwój ADHD u dzieci. Niskie stężenie DHA w diecie nie służy również sercu i odporności. Ma związek z chorobami krążenia oraz zaburzeniami układu immunologicznego.

Prawie wszystkie dzieci na diecie wegańskiej, które wzięły udział w badaniu, przyjmowały witaminę B 12 , witaminę D oraz jod w postaci suplementów. Mimo to nie udało się uniknąć niektórych braków.

W badaniu stwierdzono, że dzieci na wegańskiej diecie mają znacznie niższy poziom witaminy D w porównaniu z dziećmi bez specjalnej diety, pomimo regularnej suplementacji witaminy D. Badaczy zaskoczyło, że również poziom witaminy A był u nich niższy.

Stężenie cholesterolu LDL i HDL, niezbędnych aminokwasów i kwasu DHA, były niskie, podczas gdy kwasu foliowy był na niezwykle wysokim poziomie u dzieci na diecie wegańskiej.

Należy pamiętać, że weganie powinni uzupełniać witaminy B 12 , D i jod, a w niektórych przypadkach również żelazo, cynk, wapń i witaminę B 12 . Najlepiej w celu ustalenia jadłospisu i potrzebnej suplementacji skontaktować się z dobrym dietetykiem, a także lekarzem.