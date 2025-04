Apiterapia wczoraj i dziś

Właściwości bakteriobójcze i uodparniające miodu znane są ludzkości od 4 tysięcy lat. Ten złoty eliksir używany był już przez starożytnych Egipcjan, Greków i Rzymian w celu leczenia schorzeń takich jak wrzody żołądka czy rany skóry. Nowoczesna medycyna do niedawna pomijała lecznicze właściwości miodu i innych pochodzących z ula produktów, lecz obecnie obserwuje się powrót apiterapii.

Zobacz też: Apiterapia, czyli leki z pszczelej apteki

Walczy z drobnoustrojami

Aktywność antydrobnoustrojowa jest najwcześniej poznaną i najlepiej zbadaną aktywnością biologiczną miodu. Na jej wyjątkową skuteczność składa się wiele czynników, które skutecznie współdziałają i hamują rozwój szkodliwych mikroorganizmów.

Reklama

Do czynników fizycznych zalicza się wysokie ciśnienie (dzięki dużej zawartości cukrów) oraz niskie pH (zawdzięczane kwasom organicznym). Czynnikami biologicznymi są substancje nazywane inhibinami. Są to m.in. oksydaza glukozy, dzięki której powstaje nadtlenek wodoru oraz lizozym i apidycyna. Czynnikami chemicznymi są substancje pochodzące z nektaru i spadzi, a są to: terpeny, garbniki katechinowe, flawonoidy i kwasy organiczne.

Reklama

Konserwuje żywność

Jedną z najwcześniej poznanych właściwości miodu była zdolność konserwacji żywności. W miodzie znajdują się bowiem substancje konserwujące, takie jak α-tokoferol, kwas askorbinowy, flawonoidy i inne fenole oraz enzymy (między innymi oksydaza glukozy, katalaza i peroksydaza).

Leczy rany

Właściwości przeciwutleniające miodu wraz działaniem antybiotycznym oraz regeneracyjnym w stosunku do tkanek wykorzystywane są w leczeniu wielu ran od wielu tysięcy lat. Bogaty skład miodu wpływa na funkcjonowanie organizmu, gdyż usprawnia jego procesy fizjologiczne, psychiczne i zdolności umysłowe.

Zobacz też: Co pomaga leczyć miód?

Pobudza układ odpornościowy

Miód pobudza układ odpornościowy, ponieważ zwiększa syntezę przeciwciał i wzmaga zdolność fagocytarną makrofagów. Poprawia to ogólną odporność organizmu na czynniki biologiczne i chemiczne, zagrażające zdrowiu.

Poprawia trawienie

Zawarte w miodzie enzymy, kwasy organiczne i sole minerale poprawiają trawienie i wykorzystanie przyjmowanych pokarmów. Cukry proste, będące głównym składnikiem miodu, wchłaniane są już w początkowych odcinkach przewodu pokarmowego. Glukoza stanowi bezpośrednie źródło energii, natomiast fruktoza odkładana jest w postaci glikogenu – rezerwy energetycznej organizmu. Pomaga to w przywracaniu właściwej masy ciała u osób niedożywionych, a osobom ciężko pracującym fizycznie i umysłowo dodaje siły i zmniejsza zmęczenie. Ponadto cukry te wzmagają metabolizm tkanek i odżywiają komórki wątrobowe – poprawiają ich właściwości ochronne i detoksykacyjne.

Każdy miód jest inny!

Mimo iż skład wszystkich miodów można podstawić do ogólnego schematu, produkty te różnią się zarówno właściwościami organoleptycznymi, fizykochemicznymi, składem chemicznym jak i aktywnością biologiczną.

Powoduje to nieco inne właściwości i wskazania lecznicze poszczególnych odmian miodów, a właściwy dobór może mieć kluczowe znaczenie w skuteczności terapii takich schorzeń jak: choroby układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, pokarmowego oraz wydalniczego.

Marcin Kijak, Twoje-zdrowie.info