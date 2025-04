Pyłek, czyli… 250 związków chemicznych!

Niezwykłe właściwości biologiczne pyłku kwiatowego wynikają z bogatego składu chemicznego, w którym do dzisiaj zidentyfikowano ponad 250 związków chemicznych.

Jakie to składniki?

Jednymi z najważniejszych składników są substancje białkowe. Ich przeciętna zawartość w pyłku to 23%.

Duży udział mają tu aminokwasy egzogenne, w tym tzw. limitujące, takie jak: metionina, lizyna i arginina, których brakuje w zwykłych pokarmach.

Zawartość cukrów waha się od 20 do 50% składu chemicznego pyłku, z czego średnio 16% to wielocukry (skrobia, celuloza) a 26% to cukry redukujące (glukoza i fruktoza).

Tłuszcze zajmują od 1 do 20% frakcji pyłku.

Wyodrębniono 31 kwasów tłuszczowych, w tym tak ważne dla zdrowia NNKT (linolowy, α-linolenowy, arachodowy) oraz fosfolipidy i fitosterole.

Kolejnymi cennymi składnikami są witaminy: β-karoten (czyli prowitamina A, której jest 20 razy więcej niż w marchwi), witamina D, E, K, B1, B2, B6, B12, PP, C, kwas pantotenowy, foliowy, biotyna, inozytol oraz kwercetyna.

Najważniejsze biopierwiastki obecne w pyłku to: wapń, fosfor, magnez, sód, potas, żelazo, miedź, cynk, mangan, krzem i siarka.

W pyłku obecne są też związki fenolowe, enzymy, hormony, fitohormony, olejki eteryczne i inne związki.

