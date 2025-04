Werbena pospolita to bylina, która rośnie w niemal każdym rejonie świata. Już w starożytności doceniano jej niezwykłe właściwości, dziś równie chętnie stosowana jest jako zioło lecznicze na różne dolegliwości.

Reklama

fot. Depositphotos

Werbena jest rośliną dorastającą do 75-80 cm wysokości. Ma charakterystyczne proste i rozgałęzione czworokątne łodygi i bladoróżowe kwiaty w wydłużonych kwiatostanach. Surowcem leczniczym jest ziele, które zbiera się w lipcu w czasie kwitnienia i suszy. Werbena stosowana jest głównie w postaci naparów i nalewek lub jako przyprawa do potraw, która wzbogaca ich aromat i może być stosowana alternatywnie w stosunku do soli, zwłaszcza do zup, sałatek, ryb, przetworów konserwowych (np. ogórki kiszone, papryka).

Czy wiesz, że...

Werbena jest rośliną stosowaną już w starożytności. Celtowie na jej bazie przyrządzali magiczne mikstury i odprawiali obrzędy. W Egipcie nazywana była „łzami Isis”, w chrześcijaństwie „świętym ziołem”, to ponoć jej zielem tamowano rany Chrystusa. W Chinach nazywana „zębem smoka”, ze względu na silne właściwości lecznicze. Nazwa właściwa pochodzi od celtyckiego słowa „farfaen”, co oznacza „wyprzeć kamienie”.

Werbena ma szerokie spektrum działania. Stosowana doustnie, wykazuje silne właściwości przeciwkaszlowe, wykrztuśne, przeciwzapalne, rozkurczowe, uspokajające. Działa antybakteryjnie, moczopędnie, ściągająco, napotnie i mlekopędnie. Stosowana zewnętrznie, działa rozkurczająco, łagodzi i przyspiesza gojenie ran.

Werbena jest stosowana w stanach zapalnych górnych dróg oddechowych, w kaszlu i katarze, przy zapaleniu zatok, w grypie i przeziębieniu. Stosuje się ją także przy kamicy żółciowej, chorobach dróg moczowych, przeroście tarczycy. Przez długi czas zalecono jej picie kobietom karmiącym jako środka pobudzającego laktację. Ponadto stosowana jest przy bezsenności, nadmiernej nerwowości, migrenie i łagodzeniu objawów menopauzy. Zewnętrznie stosowana jest przy stanach zapalnych skóry i rumieniu pośladkowym. Poza tym skutecznie reguluje problemy trawienne i przyspiesza metabolizm.

Uwaga!

Ze względu na właściwości rozkurczające werbena nie powinna być stosowana przez kobiety w ciąży.

Napar z werbeny

2 łyżeczki suszu zalać ok 150 ml wrzącej wody. Parzyć pod przykryciem 10-15 minut. Napar pić 3 razy dziennie po pół szklanki.

Okłady z werbeny – do stosowania zewnętrznie

Reklama

Garść suszu zalać ok. 150 ml wrzącej wody. Parzyć pod przykryciem ok. 10 minut. Następnie nasączyć wacik i przemywać skórę 2-3 razy dziennie.