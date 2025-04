Fot. Fotolia

Jakie cenne substancje zawiera jęczmień?

Jęczmień przebija pszenicę zawartością substancji niezbędnych do funkcjonowania naszego organizmu. Jęczmień zawiera niemal dwa razy tyle, co pszenica łatwego do przyswojenia wapnia oraz podwójną dawkę potasu – ważnego dla utrzymania równowagi kwasowej w organizmie.

Obok tego, jęczmień zawiera o ponad 50% mniej fosforów, składnika, który w diecie krajów cywilizowanych występuje w znaczącym nadmiarze.

Halima Neumann twierdzi, iż to właśnie fosfory są odpowiedzialne za nadpobudliwość dzieci oraz problemy ze snem. W jęczmieniu znajduje się o wiele więcej chlorofilu i enzymów niż w pszenicy, podobnie jak też aminokwasów.

Przyswajanie jęczmienia i pszenicy – różnice

Świeży sok z pszenicy nie jest dobrze przyswajalny. Dosyć wysoki procent spożywających wykazuje objawy nudności. Jęczmień natomiast przeciwnie, zarówno świeżo wyciśnięty, jak i w proszku, nie powoduje problemów żołądkowych, najprawdopodobniej dlatego, iż poprzez nadmiar substancji podstawowych, neutralizuje nadkwasotę żołądka. Według doktora Hagiwary, wiele produktów pszenicznych powoduje wzrost poziomu kwasów w organizmie.

Świeża pszenica natomiast jest o wiele mniej zasadowa niż jęczmień.

Enzymy i antyoksydanty zawarte w jęczmieniu

W przeciwieństwie do pszenicy jęczmień zawiera cenny i rzadki enzym SOD oraz działające na zasadzie antyoksydantu oksydazy i transhydrogenazy, inicjujące odbudowę tłuszczu w organizmie. W przypadku wystąpienia niedoboru jednego z tych dwóch enzymów, często dochodzi do magazynowania tłuszczu, problemów z wagą oraz podwyższenia poziomu cholesterolu, co powoduje zagrożenie arteriosklerozą lub powstaniem zakrzepu.

Ponadto jęczmień w przeciwieństwie do pszenicy zawiera katalazę, enzym, aktywujący system immunologiczny do walki z nowotworem. I ostatecznie jedynie jęczmień zawiera potężny antyoksydant GIV, którego obecność nie została do tej pory udowodniona w żadnym innym środku spożywczym, a który wykazuje działanie jeszcze silniejsze od witaminy A lub beta karotenu (patrz str. 106 i następne).

W przeciwieństwie do pszenicy, zawarte w jęczmieniu kompleksy enzymatyczne, jak wynika z badań dermatologicznych dr. Tatsuo, są w stanie wyleczyć choroby pigmentacyjne, takie jak plamy starcze, melanozę czy niedoskonałości skóry. Wyniki badań potwierdziło wiele osób regularnie zażywających sok z jęczmienia lub proszek.

Substancje gorzkie

Kolejną przewagą jęczmienia nad pszenicą są zawarte w nim substancje gorzkie, szczególnie dobrze wpływające na funkcjonowanie trzustki, żołądka, wątroby i woreczka żółciowego. Substancje gorzkie w dużych ilościach występują również w dzikim zielu oraz ziołach kuchennych.

Fragment pochodzi z książki „Sok z młodego jęczmienia” autorstwa B. Simonsohn (Vital). Publikacja za zgodą wydawcy.

