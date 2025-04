Nasze chemiczne czasy

Organizm człowieka od zarania dziejów narażony jest na szkodliwe substancje i mikroorganizmy powodujące choroby a nawet śmierć. Coraz częściej słyszy się też o tak zwanych „chorobach cywilizacyjnych”.

Przyszło nam żyć w ciekawych czasach. Zapewne tysiące wynalazków dzisiejszej epoki zapewnia nam komfort i ułatwia życie. Jednak drugim, negatywnym biegunem dzisiejszej epoki, jest coraz powszechniejsza chemizacja życia. Mam tu na myśli coraz powszechniejsze stosowanie sztucznych materiałów zarówno w otoczeniu człowieka, jak i zażywanie syntetycznych substancji, którymi są leki oraz dodatki do żywności.

Mnogość chorób, które nie zawsze udaje się wyleczyć

Taki stan rzeczy powoduje coraz powszechniej występujące choroby, których wcześniej nie było, lub zdarzały się znacznie rzadziej. Wystarczy tylko wspomnieć o coraz częściej występujących alergiach czy rozmaitych formach nowotworów.

Mimo rozwoju medycyny akademickiej i wydłużenia średniego wieku życia ludzi, lekarze mają coraz większe problemy z leczeniem swoich pacjentów. Powstają coraz to nowsze, uodpornione szczepy bakteryjne (które atakują ludzi nawet w szpitalach), czy choroby nieuleczalne.

Dominacja przemysłu farmaceutycznego

Wielkim problemem medycyny konwencjonalnej stała się jej komercjalizacja oraz dominacja przemysłu farmaceutycznego. Mam tu na myśli dbanie o finanse koncernów zamiast o dobro pacjenta. Lekarze, zapisują często coraz większe ilości leków. Leków, które lecząc jedno schorzenie, stają się przyczyną dziesiątek innych. I tak napędza się błędne koło, które ciężko zatrzymać...

Co więcej, większość (jak nie wszystkie) konferencji medycznych sponsorowanych jest przez koncerny farmaceutyczne. Dzięki temu mogą one łatwo kontrolować poruszane tematy i nie dopuszczać do głosu tych sprzecznych ze swoimi interesami.

Gdzie się podziała profilaktyka?

Drugim problemem jest system edukacyjny. Lekarze przez lata nauki uczą się jak leczyć choroby, jednak tyko w zarysie poznają sposoby, jak im zapobiegać. Profilaktyka lekarska została niejako odstawiona na bok, kosztem samego leczenia. A już od starożytności wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć!

Pszczoły lekiem na całe zło?

Dla dobra człowieka i jego zdrowia, z odsieczą przychodzą jedne z najwierniejszych i niedocenianych zwierząt: pszczoły. Okazuje się bowiem, że dostarczają one produkty mogące zapobiegać oraz leczyć większość powszechnie występujących chorób.

Marcin Kijak, Twoje-zdrowie.info

