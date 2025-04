Korzyści dla zdrowia i urody

Zdrowotne właściwości zielonej herbaty wynikają przede wszystkim z jej właściwości antyoksydacyjnych. Jest bogatym źródłem flawonoidów (silnych antyoksydantów, które neutralizują szkodliwe działanie wolnych rodników) oraz przeciwdziała m.in.: schorzeniom sercowo-naczyniowym, stanom zapalnym, a także chorobie Alzheimera.

Podstawowym składnikiem zielonej herbaty jest flawonoid wykazujący właściwości przeciwnowotworowe, zwłaszcza wobec raka żołądka, trzustki, jelita grubego, piersi oraz płuc. Dwie filiżanki zielonej herbaty, tak samo jak owoce bogate w witaminę C i E, pomagają pozbyć się wolnych rodników równie skutecznie.

Herbata polecana jest także osobom chcącym pozbyć się zbędnych kilogramów.

„Zawarte w niej flawonole hamują aktywność enzymów, które przyczyniają się do odkładania tłuszczu w organizmie. Ekstrakt z zielonej herbaty sprzyja redukcji tkanki tłuszczowej i dlatego wchodzi w skład wielu suplementów diety , wspomagających odchudzanie” – mówi Sylwia Snopek, dietetyczka z Centrum Naturhouse.

Reklama

Zielona herbata dobra dla wszystkich?

Zawarte w zielonej herbacie flawonoidy oprócz swoich dobroczynnych właściwości, mogą też zaburzać wchłanianie żelaza. Osoby narażone na niedokrwistość (np. małe dzieci, kobiety w ciąży, wegetarianie) raczej nie powinny pić tej herbaty. Z tego powodu nie jest również wskazane, aby popijać nią leki czy suplementy diety zawierające związki żelaza.

Zobacz też: Jak prawidłowo zaparzyć herbatę?

Przygotowanie

Aby w pełni wykorzystać zalety zielonej herbaty, niezbędna jest też umiejętność jej właściwego zaparzania i spożywania. Przede wszystkim nie należy zalewać jej wrzątkiem.

„Po zagotowaniu wody warto odczekać kilka minut, do chwili kiedy temperatura nie będzie większa niż 80oC. Równie istotny jest odpowiedni czas samego zaparzania (minimum 2–3 minuty), który decyduje o właściwościach herbaty. Parzona 3 minuty wykazuje działanie pobudzające, a jeśli wydłużymy ten proces o kilka minut – uspokaja. Pamiętajmy też, że te same liście można zaparzać dwa lub trzy razy” – dodaje ekspert.

Zielona herbata zawiera kofeinę, w jednej filiżance znajduje się jej ok. 40 mg, dlatego nie należy spożywać jej w nadmiarze. Wypicie kilkunastu filiżanek może spowodować uczucie niepokoju, bóle głowy lub nadpobudliwość.

Reklama

Z torebki czy liściasta?

Ważny jest wybór rodzaju zielonej herbaty. Zdecydowanie lepsze od tych w postaci granulek czy spakowanych w torebeczki są odmiany liściaste. Liście dobrej gatunkowo herbaty mają kolor od srebrzystego do ciemnozielonego, a po zaparzeniu stają się duże, ciężkie i opadają na dno szklanki.

Zielona herbata odpowiednio dobrana i parzona, a także pita z umiarem ma zbawienny wpływ na nasz organizm. Napój podany z cytryną, kostkami lodu i świeżymi listkami mięty doskonale sprawdzi się również podczas upałów.

Źródło: materiały prasowe/JM

Zobacz też: Biała herbata - eliksir młodości