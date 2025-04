Spis treści:

DMSO, inaczej dimetylosulfotlenek, jest to naturalny związek siarki w postaci bezbarwnego płynu, który został odkryty przypadkowo w XIX wieku jako produkt uboczny produkcji papieru. Szybko znalazł zastosowanie jako skuteczny rozpuszczalnik i środek czyszczący. W medycynie DMSO zaczęto wykorzystywać w latach 60. ubiegłego wieku, gdy odkryto, że płyn łatwo przenika przez skórę i transportuje inne związki do organizmu, pokonując wraz z nimi błony komórkowe.

DMSO w lecznictwie jest wykorzystywany jako miejscowy środek przeciwbólowy oraz nośnik i rozpuszczalnik leków. Ma działanie ochronne na obiekty zamrażane, dlatego znalazł swoje miejsce w technologii in vitro oraz kriokonserwacji komórek macierzystych. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła DMSO do leczenia śródmiąższowego zapalenia pęcherza, ale aktualne wytyczne leczenia tego schorzenia nie uwzględniają zastosowania dimetylosulfotlenku.

Naukowcy podkreślają, że pomimo szerokiego spektrum działania DMSO, jego wpływ na organizm nie został dokładnie zbadany. Wiele produktów będących na rynku nie przechodzi kontroli na odpowiednim poziomie, dlatego może zawierać toksyczne zanieczyszczenia, szkodliwe dla zdrowia.

DMSO, według zwolenników tej alternatywnej metody leczenia, to skuteczny środek na:

Dowody naukowe potwierdzają niektóre właściwości terapeutyczne DMSO. W określonych stężeniach substancja może działać przeciwbólowo, przeciwzapalnie, bakteriostatycznie, rozszerzać naczynia krwionośne i aktywować komórki odpornościowe. Płukanie pęcherza płynem w przypadku śródmiąższowego zapalenia pęcherza w wielu przeprowadzonych badaniach przynosiło korzystne efekty, m.in. zmniejszało ból u pacjentów. Możliwe, że nakładanie DMSO na skórę zapobiega uszkodzeniom wywołanym przez leki chemioterapeutyczne. Istnieją też doniesienia, że nakładanie kremu 50% DMSO zmniejsza ból u osób z regionalnym zespołem bólowym.

Na ogół jednak zastosowanie lecznicze DMSO wynika ze zdolności tej substancji do transportowania leków i przenikania przez skórę i błony biologiczne. Jest więc przede wszystkim substancją nośnikową.

Przykładowo badanie nad zastosowaniem kwasu askorbinowego rozpuszczonego w 95% DMSO u pacjentów z rakiem podstawnokomórkowym pokazało, że ta mieszanka skutecznie usunęła zmiany rakowe u 86,7% badanych. Poza tym leczenie wiązało się z mniejszą liczbą działań niepożądanych niż po zastosowaniu leku imikwimod.

DMSO jest stosowany w różnych postaciach: płynu do picia, do wstrzykiwań, jako żele, maści i płyn do stosowania miejscowego. Po polaniu nim skóry daje charakterystyczny czosnkowy zapach, a niektóre osoby czują posmak czosnku w ustach w trakcie stosowania miejscowego.

Nie ma jasnych zasad dawkowania DMSO. W badaniach w chorobie zwyrodnieniowej stawów stosowano 25% żel DMSO 3 razy dziennie oraz miejscowo płyn 45,5% 4 razy dziennie. W chorobach układu mięśniowo-szkieletowego stosowano też roztwory 70%. W chorobie pęcherza stosowano 50% roztwór DMSO wlewanego do pęcherza.

Jak pić DMSO? Najlepiej nie pić. Wprawdzie ta forma podania była stosowana w badaniach klinicznych, jednak nie ma wystarczających i rzetelnych informacji, żeby DMSO do picia uznać za bezpieczne. Poza tym produkty dostępne w sprzedaży mogą zawierać szkodliwe związki.

Dawka śmiertelna DMSO wynosi 10-20 g/kg masy ciała.

DMSO jest prostym naturalnym związkiem, który wzbudza wiele kontrowersji. Chociaż ma szerokie zastosowanie w badaniach i medycynie, naukowcy podkreślają, że jego działanie na organizm nie zostało wystarczająco poznane. Stosowanie płynu w nieodpowiedni sposób może zagrażać życiu i zdrowiu. Kupowany w internecie DMSO niewiadomego pochodzenia może zawierać toksyczne zanieczyszczenia, które zagrażają zdrowiu. W rzeczywistości nie wiemy, co takie produkty zawierają. Mogą to być płyny nieoczyszczone, przeznaczone do używania w przemyśle, a nie przez ludzi. DMSO w formie żelu i płynu nie jest aktualnie dostępny w aptekach.

Według badań toksyczność DMSO wobec całego organizmu jest niska, ale to nie oznacza, że płyn można samodzielnie bezpiecznie stosować. Niektóre skutki uboczne stosowania DMSO doustnie lub miejscowo to:

Badania podają, że DMSO wpływa m.in. na uwalnianie histaminy, proces krzepnięcia, powoduje rozpad czerwonych ciałek krwi.

Trzeba też pamiętać, że produkty sprzedawane w internecie, często są niewiadomego pochodzenia, mogą być zanieczyszczone toksynami, które dodatkowo z racji właściwości płynu łatwo przenikają przez skórę i dostają się do całego organizmu. Na pewno nie można przyjmować płynów przeznaczonych do celów przemysłowych.

Niektóre osoby w ogóle nie powinny stosować DMSO. Należą do nich:

Ostrożność powinni zachować chorzy na cukrzycę (DMSO może wpływać na działanie insuliny), osoby z chorobami wątroby (należy regularnie badać czynność wątroby) oraz chorobami nerek (należy kontrolować ich pracę). W przypadku stosowania jakichkolwiek środków farmakologicznych trzeba liczyć się z tym, że DMSO zwiększa wchłanianie leku, a tym samym może nasilić działania niepożądane.