Starożytne początki aromaterapii

Aromaterapię stosowano już tysiące lat temu, za czasów królestwa egipskiego. Olejki aromatyczne znano też w czasach biblijnych. Używano ich także na Środkowymi Dalekim Wschodzie, w tym Arabii, Chinach i Indiach, a także Grecji.

Wkład francuskich chemików w ulepszanie metod uzyskiwania olejków eterycznych

Metodę uzyskiwania olejków opracował w X wieku arabski lekarz Awicenna. Przez kilka ostatnich wieków światowy przemysł produkcji olejków aromatycznych koncentrował się w Południowej Francji, w Grassie, a większość współczesnych odkryć została dokonana właśnie przez francuskich chemików.

Jeden z nich, Rene-Maurice Gattefosse, wykonał olbrzymią pracę, gdy leczył rannych żołnierzy w czasach pierwszej wojny światowej. Stworzył on też termin aromaterapia.

Najefektywniejsze sposoby stosowania olejków

Od tamtego czasu zbadano, że olejki eteryczne wchłaniają się przez skórę do krwi w ciągu 30 minut do 12 godzin. Najlepiej je stosować w czasie masażu i kąpieli.

Jeszcze lepsze są inhalacje. Wchłaniają się jeszcze szybciej przez płuca, a olejki oddziaływają na receptory węchowe i przekazują bodźce bezpośrednio do centralnego układu nerwowego. To błyskawicznie wpływa na emocje, samopoczucie czy kreatywność. Rzadziej przyjmuje się olejki doustnie, z kostkami cukru.

Otrzymywanie olejków

Uzyskiwanie olejków jest złożonym i kosztownym procesem. Wymaga to dużo czasu i pracy oraz drogiego sprzętu. Do otrzymania minimalnych ilości olejków potrzebne są ogromne ilości roślin.

Przykładowo, z 350 kg płatków róży otrzymuje się 30 g czystego olejku. Z tego względu, łatwiej kupić gotowy olejek zamiast robić go samemu w warunkach domowych.

Marcin Kijak, Twoje-zdrowie.info

