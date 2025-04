Arnika górska

Nawilża skórę, działa łagodząco i przeciwzapalnie, zmniejsza obrzęki i zaczerwienienia, wzmacnia naczynka krwionośne.

Babka lancetowata

Przeznaczona przede wszystkim do pielęgnacji tłustej cery i przetłuszczających się włosów. Działa antybakteryjnie i ściągająco, hamuje nadmierne wydzielanie łoju.

Centella azjatycka

Zwana jest też ziołem tygrysa. Przyspiesza syntezę kolagenu, poprawiając tym samym ukrwienie skóry i przywracając jej jędrność i młody wygląd. Posiada również właściwości zapobiegające cellulitowi.

Chaber bławatek

Stosowany przy pielęgnacji skóry wrażliwej, skłonnej do podrażnień, nawilżając ją i ujędrniając. Zawarty w szamponach – wpływa na zmniejszenie łojotoku i łupieżu.

Dziurawiec

Dziurawiec nawilża i regeneruje skórę, łagodzi podrażnienia. Stosowany najczęściej do pielęgnacji suchej skóry. W szamponach używa się go do włosów tłustych, ponieważ łagodzi podrażnienia, regulując pracę gruczołów łojowych.

Fiołek trójbarwny

Fiołek trójbarwny pielęgnuje skórę o rozszerzonych naczynkach krwionośnych, leczy różnego rodzaju wypryski.

Lawenda

Zmniejsza blizny i rozstępy skórne, reguluje pracę gruczołów łojowych, wspomaga leczenie trądziku.

Len

Olej lniany nawilża i ujędrnia skórę i chroni ją przed nadmiernym wysuszeniem. Stosuje się go do pielęgnacji cery wiotczejącej i dojrzałej.

Łopian

Stosowany jest głównie do pielęgnacji włosów przetłuszczających się.

Melisa

Łagodzi podrażnienia, ściąga pory, wygładza skórę.

Mięta

Działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie, przy pielęgnacji stóp – przeciwgrzybicznie i odświeżająco.

Miłorząb

Zwalcza cellulitis, zwiększa elastyczność skóry i poprawia jej ukrwienie.

Mirt zwyczajny

Polecany na skórę zanieczyszczoną, z wypryskami. Wywar z owoców mirtu w formie płukanki przyciemnia włosy. Kąpiel z jego dodatkiem odświeża ciało i działa odkażająco.

Nagietek zwyczajny

Pielęgnuje skórę szorstką, popękaną lub zniszczoną w wyniku odmrożeń lub oparzeń. Kąpiel w wywarze z nagietka oczyszcza i zmiękcza skórę.

Pączki białej i zielonej herbaty

Chronią skórę przed szkodliwymi czynnikami, przyczyniając się tym samym do utrzymania jej młodego wyglądu. Hamują działanie enzymów odpowiedzialnych za produkcję łoju, wspomagając leczenie cery trądzikowej.

Pokrzywa

Stosowana głównie do pielęgnacji włosów przetłuszczających się i ze skłonnością do łupieżu.

Rozmaryn

Dzięki niemu skóra staje się bardziej elastyczna i nabiera zdrowego kolorytu. Polecany dla cery zwiotczałej i zszarzałej.

Róża

Płatki różane pobudzają krążenie krwi, wygładzają i rozświetlają cerę, nawilżają ją i ujędrniają.

Rumianek

Łagodzi stany zapalne i podrażnienia skóry.

Szałwia

Reguluje pracę gruczołów łojowych, przeciwdziała stanom zapalnym skóry, łagodzi jej podrażnienia.

Skrzyp

Ujędrnia i uelastycznia naskórek, przyspiesza również jego regenerację, uszczelnia naczynia krwionośne. Wspomaga leczenie chorób skórnych.

Świetlik łąkowy

Leczy stany zapalne spojówek i powiek, łagodzi skutki podrażnienia i zmęczenia oczu.

Tatarak zwyczajny

Stosowany jest do wzmocnienia włosów.

Trawa cytrynowa

Pielęgnuje delikatną skórę, cerę zmęczoną, ziemistą i zwiotczałą. Skutecznie zwalcza cellulit.

Tuberoza

Olejek z tych kwiatów używany jest do wytwarzania perfum oraz aromatyzowania kremów, szminek do ust i pudrów.

Tymianek

Stosowany do pielęgnacji włosów przetłuszczających się, zwalcza łupież i łojotok.

Wiesiołek

Stosowany do pielęgnacji skóry wrażliwej, nawilża ją i wygładza.

Żeń-szeń

Jest składnikiem wielu kosmetyków. Wpływa na regenerację naskórka i przywraca skórze naturalny koloryt.

Fragment pochodzi z książki „Bądź piękną po czterdziestce” autorstwa Grażyny Łoś, wydawnictwo Printex. Tytuł, lead i śródtytuły są dziełem redakcji.

