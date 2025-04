Reklama

Dni, kiedy jesteś kobietą bardziej niż zwykle, mogą minąć prawie bezstresowo.



PMS

Świat sprzysiągł się przeciwko Tobie, wszystko Cię boli i drażni? To daje o sobie znać zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMS). Zrób coś z tym, poczuj się lepiej!

Napar uspokajający: wymieszaj po 30 g melisy i mięty pieprzowej, po 20 g rumianku i kozłka lekarskiego oraz po 10 g kwiatu jasnoty białej i malwy czarnej. Łyżkę ziół zalej szklanką wrzącej wody, przykryj i odstaw na 10 minut. Przecedź i pij 3 razy dziennie na 5–7 dni przed spodziewaną miesiączką.

Herbatka z trzech ziół: zmieszaj 4 łyżeczki rumianku, łyżeczkę krwawnika, 2 łyżeczki melisy. Szklanką wrzątku zalej 2 łyżeczki mieszanki, zaparzaj pod przykryciem przez 10–15 minut. Zacznij pić po 2–3 filiżanki herbatki dziennie, gdy tylko zauważysz pierwsze objawy PMS.

Zaburzenia menstruacji

Zawsze świadczą o problemach ginekologicznych, więc nie zwlekaj z wizytą u lekarza. W porozumieniu z nim kurację możesz uzupełnić ziołami.

Skąpy okres

Napar: zmieszaj po 25 g przywrotnika, kwiatu jasnoty białej, ziela bylicy i dziurawca. Łyżkę mieszanki zalej szklanką wrzątku i odstaw na 5 minut do naciągnięcia. Odcedź, pij kilka razy dziennie po pół szklanki.

Herbatka: weź 30 g ziela mikołajka, po 20 g ziela goryczki żółtej i liścia akacji. Łyżkę stołową ziół zalej szklanką wrzątku i odstaw na 10–15 minut do naciągnięcia. Przecedź i pij napar 3 razy dziennie przez 7 dni poprzedzających okres.



Obfite miesiączki

Mieszanka: weź po 15 g ziela krwawnika i kwiatu rumianku, 10 g ziela skrzypu, po 5 g ziela tasznika i miodunki plamistej, 2 g ziela rdestu ptasiego, wymieszaj. Łyżkę tych ziół zalej szklanką wrzątku i gotuj 2–3 minuty na małym ogniu. Odstaw do naciągnięcia. Pij w czasie miesiączki szklankę wywaru przed snem.

Napar wieloziołowy: wymieszaj po 30 g liścia mięty pieprzowej, korzenia kozłka lekarskiego, liścia melisy, ziela krwawnika, ziela tasznika i koszyczka rumianku. W termosie zalej 1 i 1/2 łyżki ziół 3 i 1/2 szkl. wrzątku. Pij napar 3 razy dziennie kilka dni przed spodziewaną miesiączką oraz przez cały czas jej trwania.

Bóle miesiączkowe

Napar przeciw skurczom: wymieszaj po 30 g kwiatu jasnoty białej i liścia ruty oraz 40 g ziela krwawnika. Łyżkę mieszanki zalej szklanką wrzątku, odstaw na 15 minut. Pij 3 szklanki dziennie: zacznij na tydzień przed okresem i kontynuuj do końca krwawienia.

Gotowe preparaty

1. Castagnus. Zmniejsza objawy PMS, leczy zaburzenia cyklu miesiączkowego.

2. Feminosan. Łagodzi bolesne miesiączkowanie.

3. Aqua-Femin. Pomaga w zespole napięcia przedmiesiączkowego.

Reklama

Nie lekceważ tych objawów

Przy bardzo obfitych miesiączkach wizyta u ginekologa jest nie tylko wskazana, ale wręcz konieczna. Dlaczego?

Grozi Ci anemia. Tak silne krwawienia mogą do niej doprowadzić w dość krótkim czasie. Leczenie jej będzie tym trudniejsze, im później choroba zostanie wykryta.

Możesz mieć mięśniaki. Nie leczone ulegają zwyrodnieniu, często martwicy lub zakażeniu. Powodują silny ból i inne dolegliwości ogólnoustrojowe, niekiedy nawet zagrażające życiu.