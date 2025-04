Zwierzęce rozmaitości

AAA (Animal Assisted Activity) i AAT (Animal Assisted Therapy) mają długą, ale nieudokumentowaną historię, gdyż dopiero w drugiej połowie XX w. zaczęto prowadzić badania nad wpływem zwierząt na ludzi. Zarówno w AAA, jak i AAT wykorzystuje się wiele gatunków zwierząt – do najpopularniejszych należą konie, psy i koty, ale także ptaki, króliki i inne zwierzęta hodowlane.

Początki dogoterapii

Zastosowanie psów w terapii miało swój początek w Stanach Zjednoczonych w latach 60-tych, a za prekursora dogoterapii można uznać psychologa dziecięcego Borisa Levinsona, który w 1962 r. w piśmie ”Mental Hygiene” opublikował pracę "The dog as a 'co therapist”’ (Levinson, 1962). Levinson zaobserwował, że jest w stanie osiągnąć większe postępy w terapii dziecka z zaburzeniami, kiedy jego pies uczestniczy w zajęciach. Kontynuowanie zajęć z udziałem psów doprowadziło Levinsona do przekonania, iż dzieci wycofujące się lub mające problemy z komunikowaniem się, wchodzą w interakcję z terapeutą podczas zajęć z psem.

Dogoterapia jest w USA bardzo popularna i wykorzystywana w rehabilitacji powypadkowej, leczeniu traum i urazów psychicznych. Psy biorą udział w zajęciach w ośrodkach resocjalizacyjnych, ośrodkach dla trudnej młodzieży, w domach późnej starości i hospicjach.

W czym pomaga pies?

Pozytywny wpływ psa przejawia się m.in. w:

obniżaniu ciśnienia krwi i poziomu cholesterolu osób korzystających z tej terapii;

przyśpieszonej rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością ruchową;

poprawie samopoczucia pacjentów w szpitalach odwiedzanych przez psy – dotyczy to szczególnie dzieci i osób starszych, powyżej 65. roku życia;

działaniu antydepresyjnym.

Dogoterapia w USA…

Zarówno AAT, jak i AAA, szczególnie z udziałem psów, przeżywają duży wzrost popularności w ostatnich kilku latach – psy pojawiały się w Stanach Zjednoczonych w miejscach, w których dzieci doświadczyły traumatycznych przeżyć, a siła medialna tych wydarzeń bardzo nagłośniła zastosowanie tego typu terapii

Przykładem może być udział psa rasy Husky w zajęciach z dziećmi, które były świadkami strzelaniny w 1998 r w Thurston High School w Springfield, czy też z innymi dziećmi, które doświadczyły przemocy w 1999 w Columbine High School w Littleton.

…i w Polsce

Dogoterapia jest również coraz bardziej znana i powszechna w Polsce. Funkcjonuje już kilkanaście fundacji na terenie całego kraju, które zajmują się popularyzacją tej metody wspomagania terapii. O dogoterapii w ostatnich dwóch latach często pisano również w tzw. prasie kolorowej.

Fragment pochodzi z książki „Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem” Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz (Impuls, 2010). Publikacja za zgodą wydawcy.