Jak rozpocząć zajęcia?

Rozpoczęcie zajęć:

Przywitanie terapeuty z pacjentem i pacjenta z psem . Pacjenta należy poinformować, że przyszedł do niego pies i zaraz zacznie się zabawa z psem. Jeżeli pacjent zajmował się czymś innym, należy mu zakomunikować, że teraz będzie przerwa w tym, co robi, a po zajęciach z psem będzie mógł wrócić do przerwanej aktywności. Na przywitanie pies może podać łapę, można pacjentowi pomóc w uściśnięciu łapy psa.

Ćwiczenia podczas zajęć

Rodzajów ćwiczeń dogoterapii jest bardzo wiele, z całą pewnością wykonanie wszystkich podczas jednych zajęć jest niemożliwe – rolą terapeuty jest taki dobór ćwiczeń, którego stopień trudności jest odpowiedni dla danego pacjenta, jak również, który jest dopasowany do jego dyspozycji danego dnia.

Do ćwiczeń, które prawie zawsze są wykonywane podczas zajęć należą:

Karmienie psa łyżką : jest wiele sposobów karmienia psów, ale karmienie łyżką jest zwykle bardzo lubiane przez pacjentów – ćwiczenie polega na wsypaniu do miski smakołyków, które pacjent ma nabrać na łyżkę i na łyżce podać psu – zadanie jest trudne, ale pacjenci są zwykle zafascynowani obserwowaniem, jak pies zjada smakołyki i tak skoncentrowani, że po kilku zajęciach nie sprawia im ono większego kłopotu.

Jak zakończyć zajęcia?

Zakończenie zajęć:

Pakowanie plecaka – pacjent znosi wszystkie zabawki porozrzucane po pokoju i wrzuca/ wkłada je do plecaka – kolejność wkładanych przedmiotów narzuca terapeuta poprzez wskazywanie pacjentowi, jaki przedmiot ma przynieść – słowem lub gestem.

. Pożegnanie terapeuty z pacjentem i pacjenta z psem.

Cele terapeutyczne

Ćwiczenia można pogrupować wg celów terapeutycznych, jakie chcemy osiągnąć (część ćwiczeń może znaleźć się w kilku grupach – od sposobu poprowadzenia ćwiczenia zależy, czy będzie ono ukierunkowane bardziej np. na terapię mowy, czy na umiejętność koncentracji uwagi).

Poprawa małej motoryki:

karmienie psa łyżką;

zmiana smyczy;

nalewanie wody z butelki – już samo odkręcenie butelki jest trudnym zdaniem;

składanie psich misek (wkładanie miski w miskę).

Ćwiczenia z zakresu umiejętności pokonywania przeszkód:

przechodzenie nad i pod psem;

tunel – ćwiczenie wykonywane z użyciem materiałowego tunelu, przez który na komendę „tunel” przebiega pies, a z nim ma za zadanie przeczołgać się pacjent;

przeskakiwanie nad wałkiem – najpierw na komendę skacze pies, a za psem skacze pacjent.

Poprawa sprawności ruchowej:

rzucanie zabawek;

rzucanie smakołyków – do psa lub do miski;

przynoszenie miski z wodą;

kopanie gumowej piłki w kierunku psa;

przeciąganie się z psem – gumowa piłką ze sznurkiem jest ciągnięta przez psa, a pacjent, trzymając sznurek od piłki, asekurowany/wspomagany przez terapeutę ciągnie w przeciwnym kierunku.

Zwiększenie zdolności koncentracji uwagi:

ćwiczenia z zakresu obserwacji zachowań psa np. obserwowanie psa pijącego wodę, psa bawiącego się zabawkami – są to zachowania, które potrafią na długą chwilę przyciągnąć uwagę pacjenta;

nasłuchiwanie bicia serca psa;

oglądanie psich części ciała.

Poprawa zdolności do klasyfikowania przedmiotów - rozróżnianie kolorów, rozróżnianie kształtów:

segregowanie zabawek;

dobieranie w pary.

Terapia mowy:

nazywanie czynności wykonywanych przez psa;

nazywanie przedmiotów;

wydawanie komend psu;

nazywanie części ciała psa;

nagradzanie pacjenta za wypowiedziane słowo możliwością przytulenia się do psa/ położenia się na psie czy wykonania ulubionej aktywności z udziałem psa.

Kształtowanie orientacji w obrębie własnego ciała:

wskazywanie części ciała psa i analogicznych części ciała pacjenta.

Ćwiczenie zdolności samoobsługowych:

karmienie psa łyżką;

sprzątanie po zajęciach;

otwieranie plecaka i wyciąganie przedmiotów;

czesanie psa szczotką.

Ze zwierzakiem czy bez?

Wiele z powyższych ćwiczeń, teoretycznie może zostać wykonanych bez obecności zwierząt, ale z moich obserwacji wynika, że np. odkręcenie butelki z wodą i nalanie wody do miski, gdyby nie było dopingowane obecnością psa i zakończone nagrodą w postaci obserwowania psa pijącego wodę, prawdopodobnie nie byłoby wykonywane z takim zaangażowaniem (należy to do ulubionych ćwiczeń jednej z moich pacjentek).

Fragment pochodzi z książki „Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem” Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz (Impuls, 2010). Publikacja za zgodą wydawcy.