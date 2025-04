Po co prowadzący?

Obecność prowadzącego nie ma wpływu na relację dziecko – pies i na proces nauki. Doświadczenia wskazują na to, że gdy dziecku przedstawia się psa, ma ono tendencje do zapominania o prowadzącym i jego obecność w żaden sposób nie hamuje czytającego dziecka.

Prowadzący spełnia jednak ważną rolę w procesie usprawniania czytania: pomaga korzystać ze słownika, podpowiada dziecku, co ma zrobić, inicjuje zabawy i ćwiczenia, uczy różnorodnych umiejętności, dba o atmosferę sprzyjającą czytaniu. Czasami, gdy dziecko jest zbyt przestraszone, prowadzący rozpoczyna czytanie książki, lub gdy książka jest zbyt trudna, czyta jakiś jej fragment.

Oczywiście prowadzący musi być pozytywnie nastawiony do zajęć i nie może być krytykującym słuchaczem. Powinien też bawić się tak samo dobrze jak dziecko, ponieważ ono zawsze wyczuje kiedy zabawa nie sprawia komuś przyjemności.

Nagrody dla dziecka

W toku zajęć warto wprowadzić system nagród za postępy w czytaniu. Mogą to być zakładki w kształcie kości – gdy dziecko ukończy czytanie książki, może nakleić na nią nalepkę, ostemplować ją, wpisać na niej tytuł przeczytanej lektury lub odcisnąć psią łapę. Można dać psu smakołyk po przeczytaniu określonej liczby stron, a po przeczytaniu określonej liczby książek (np. dziesięciu) podarować dziecku książkę. Każde dziecko na koniec zajęć powinno zostać nagrodzone dyplomem oraz możliwością wyboru nowej książki z autografem psa (odciskiem łapy) na własność.

Od niechęci do miłości do książek

Oprócz nauki i treningu czytania zajęcia z psem mają kształtować zainteresowanie książką i czytelnictwem, umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji. Zaletą tej metody jest to, że może być zastosowana w różnych sceneriach (w klasie, bibliotece, na ławce w parku).

Zalety czytania psu

Czytanie psu zwiększa możliwości dzieci, jest dla nich niepowtarzalnym i zabawnym doświadczeniem. Dziecko zapomina o tym, jak ciężkie wydawało mu się czytanie, zapomina o wysiłku i ograniczeniach i wyczekuje na kolejne zajęcia. Psy są godne zaufania i dzieci wiedzą, że nie muszą czuć się skrępowane czy zakłopotane, kiedy są z psem. Sukcesy osiągane na zajęciach z psem są przenoszone na inne sfery ich życia: dzieci zaczynają odrabiać prace domowe, są aktywniejsze na zajęciach, łatwiej nawiązują przyjaźnie.

Fragment pochodzi z książki „Dogoterapia we wspomaganiu nauki i usprawnianiu techniki czytania” autorstwa Beaty Kulisiewicz (Wydawnictwo Impuls, 2011). Publikacja za zgodą wydawcy.

