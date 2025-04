Spotkania z psem nie mogą być jedynym rodzajem terapii. Mogą jedynie uzupełniać rehabilitację (fizyczną, psychiczną, społeczną).

Różne formy

Wyróżnia się następujące rodzaje wspomagania z udziałem psa:

– terapia – terapeucie (może nim być pedagog, psycholog, fizjoterapeuta, psychoterapeuta, logopeda) towarzyszy odpowiednio wyszkolone zwierzę,

– zajęcia – wolontariusze z psami spotykają się z pacjentami po to, aby poprawić samopoczucie pacjenta, rozbawić i rozweselić

i zmobilizować go do wykonywania zadań,

– edukacja – wspomaganie procesu uczenia się, któremu towarzyszy wyszkolony pies.

Na czym polega?

Dzieci dzięki psu m.in. poznają własne ciało – uczą się, że zwierzę ma łapy, a ono ręce i nogi. Kontakt z miękką, delikatna sierścią pobudza zmysły: słuch, wzrok, dotyk. Pomaga ćwiczyć także koncentrację uwagi – dziecko musi się skupić na tym, co robi pies i odpowiednio zareagować. Dzięki psom pacjent uczy się okazywania pozytywnych emocji i uczuć.

Więcej na temat dogoterapii i kontakt ze specjalistami na stronach www: fundacjadogtor.org, dogoterapia.com, przyjaciel.pl/dogo.php, zwierzetaludziom.pl.