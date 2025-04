Domowa apteczka

Grypa jest chorobą charakterystyczną dla jesienno-zimowych pór roku. Charakteryzuje się nagłym początkiem i wystąpieniem objawów ogólnoustrojowych. Tymi objawami są gorączka, dreszcze, bóle mięśni i ogólne osłabienie. Często do tego dochodzi uczucie ogólnego rozbicia. Nasz układ oddechowy też jest bezlitosny. Męczy nas suchy kaszel, katar i ból gardła.

W pierwszych 24 godzinach występuje gwałtowny wzrost temperatury, która sięga 38-41 stopni. Spada ona stopniowo, z dnia na dzień, jednak może ona trwać nawet do tygodnia czasu. Bóle głowy łączą się z bolesnością gałek ocznych. Bóle mięśni dotyczą każdej partii ciała i stawów. Co zarobić aby skrócić te dolegliwości? Warto zaopatrzyć się w środek przeciwbólowy, witaminę C i syrop na kaszel. Możemy także wykorzystać naturalne metody walki z grypą i przeziębieniem:

sok malinowy

syrop z cebuli

czosnek

herbatę z dużą ilością cytryny

Warto także spędzić kilka dni w łóżku i porządnie się wygrzać,co z pewnością pomoże zwalczyć nam uczucie ogólnego rozbicia organizmu i bóle mięśni.

Ludzie przeziębiają się i chorują w różnym wieku. Najbardziej jednak narażone są osoby starsze i dzieci.