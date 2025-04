Maść majerankowa – jak zrobić ją w domu? Zastosowanie i przeciwwskazania

Maść majerankowa pomaga na katar i chore zatoki. Stosuje się ją w czasie przeziębienia u dorosłych i dzieci. Jest dostępna w aptece, ale jest też łatwa do przygotowania w domu. W przeciwieństwie do gotowej nie zawiera alkoholu. Do przygotowania maści majerankowej wystarczą dwa składniki.