Spis treści:

Reklama

Inhalacje to skuteczna metoda leczenia kataru, kaszlu, chorych zatok i przeziębienia. Jest to tani i łatwo dostępny sposób, który może być stosowany samodzielnie w domu. Domowe inhalacje na katar najczęściej mają formę inhalacji parowej. Jedyne, czego potrzebujesz do tradycyjnej inhalacji to miska, ręcznik, gorąca woda i jeden ze składników, które zwykle znajdują się w naszych kuchniach. Poznaj nasze propozycje - zajrzyj do galerii. Inhalację na katar można również wykonać używając do tego inhalatora kupionego w aptece.

Do inhalacji na katar możesz wykorzystać samą gorącą wodę lub dodać do niej zioła, przyprawy i inne składniki znane ze swoich właściwości kojących, antyseptycznych i niwelujących dolegliwości ze strony górnych dróg oddechowych. Możesz sięgnąć po gotowe preparaty apteczne, olejki eteryczne (np. mentolowy lub eukaliptusowy) lub wykorzystać składniki, które większość z nas ma zawsze w swojej kuchni, jak sól.

Sprawdź też: 6 babcinych sposobów na katar

Niezależnie od tego, co dodasz do gorącej wody, przepis na domowe inhalacje zawsze jest taki sam:

Zagotuj około 1 litra wody (jeśli chcesz, możesz zamiast wody użyć np. zaparzonego rumianku). Do gorącej wody dodaj wybrany składnik, np. sól kuchenną, 2-3 krople olejku eterycznego lub zioła. Nachyl się nad naczyniem z ciepłą wodą, przykryj głowę ręcznikiem i przez 10 minut wdychaj wydobywającą się z niego parę. Parę należy wdychać powoli i głęboko przez nos, a powietrze wypuszczać ustami.

Inhalacje na katar wykonane tradycyjną metodą mogą być niebezpieczne dla dzieci z powodu ryzyka poparzenia gorącą wodą. Dlatego w ich przypadku lepiej używać inhalatora, który wydziela chłodną i bezpieczną mgiełkę. Inhalacji na katar nie należy wykonywać, gdy występują:

wysoka gorączka,

krwawienie z dróg oddechowych,

nowotwory głowy i szyi,

gruźlica,

ropne zapalenie zatok bocznych nosa i migdałków.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 15.11.2017.

Reklama

Czytaj także:

Inhalacje z amolu – domowy sposób na katar i przeziębienie. Jak stosować?

Jak zrobić inhalację z soli fizjologicznej i kiedy stosować?

Inhalacje z soli kuchennej – domowy sposób na kaszel, katar i zatkane zatoki

Inhalacje z majeranku na przeziębienie. Jak przygotować i na co uważać?