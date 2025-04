4 z 6

Mniszek na osłabienie i anemię

Mniszek oczyszcza organizm, reguluje poziom cholesterolu i glukozy. Zawiera witaminy: A, C, D i z grupy B oraz mnóstwo minerałów. Mimo że nie ma wśród nich żelaza, pomaga przy anemii.

Jak przygotować kurację?

Zrób miód z mniszka:

zbierz 500–600 kwiatów,

włóż je do emaliowanego garnka i zalej litrem wody.

dodaj pokrojone w plastry 3 cytryny (wyszorowane, ze skórką).

Gotuj pod przykryciem 20 min. Odstaw na dobę, przecedź i ponownie zagotuj. Zmniejsz płomień i mieszając stopniowo, dosypuj cukier (w sumie ok. 2 kg). Gotuj, póki mikstura nie nabierze konsystencji miodu (czyli ok. 2 godz.). Przelej do słoiczków, zakręć i odwróć do góry dnem (nie pasteryzuj). Jedz po łyżeczce dziennie – na chlebie lub jako dodatek do herbaty.