Jak zrobić potpourri?

Zrobienie potpourri jest proste. Wymieszanie go zajmuje tylko chwilę, a później trzeba tylko codziennie przez kilka sekund nim potrząsać. Tygodnie lecą, a ty zauważasz, że zapach się zmienia, staje się łagodniejszy.

Połącz wszystkie składniki w szklanym słoiku z szerokim wieczkiem i wymieszaj je dobrze łyżką. Zakręć słoik i postaw go w miejscu wolnym od przeciągów, promieni słonecznych i wysokich temperatur. Codziennie przez 4-6 tygodni delikatnie nim potrząsaj (albo do czasu aż uznasz, że zapach się rozwinął).

Potpourri Wieczór środka lata

To potpourri lubiące świeże powietrze może być dodawane do poduszek i woreczków zapachowych lub wystawione w naczyniu czy w misce.

po ½ szklanki fioletowej bazylii, rumianku i majeranku

po ¼ szklanki krwawnika pospolitego (białego lub żółtego), szyszkojagody i mąkli tarniowej

po 2 łyżki styraksu i gałki muszkatołowej

1 łyżeczka startej skórki pomarańczy

15 kropli olejku cedrowego

Potpourri Grzeszna pokusa

Dodawaj to potpourri do poduszek i woreczków zapachowych lub wystawiaj w naczyniu czy w misce.

Uwaga: Nasiona tonka, członkowie rodziny fasoli, mimo że są bez smaku, wydzielają silny zapach podobny do wanilii. Możesz je znaleźć w sklepach ze zdrową żywnością.

po szklance kwiatów jaśminu i liści werbeny cytrynowej

po ½ szklanki posiekanego imbiru i zmiażdżonych liści szałwii muszkatołowej

2 nasiona tonka

1 laska wanilii, posiekana w małe kawałki

po 1 łyżce trocin sandałowca i nasion kminu rzymskiego

20 kropli olejku paczulowego

Potpourri Wykwintny romans

Piękne potpourri Wykwintny romans może być gotowane na wolnym ogniu na patelni z gorącą wodą. Dodawaj do poduszek i woreczków zapachowych lub wystawiaj w naczyniu czy w misce.

po 1 szklance płatków róż, pąków lawendy i liści geranium

po ½ szklanki liści werbeny cytrynowej i sproszkowanego korzenia irysa

10 kropli olejku waniliowego

8 kropli olejku z sandałowca

