Przeczytaj, jak radzić sobie z trądzikiem, migreną, oparzeniem języka, nieświeżym oddechem i innymi przypadłościami. Listę dolegliwości podajemy w kolejności alfabetycznej.



A

astma i problemy z oddychaniem

Nic nie zastąpi dostępnego na receptę inhalatora. Jeśli zdarzy się jednak, że podczas ataku choroby nie masz go przy sobie lub jeśli napadowi astmy towarzyszy uczucie ucisku w klatce piersiowej, ulgę przyniesie Ci kawa (2–3 filiżanki). Wykazano też, że dokuczliwy kaszel można złagodzić, przyjmując magnez: dwa razy dziennie po 200 mg.

B

ból zęba

Jak najszybciej zapisz się do dentysty. W oczekiwaniu na wizytę, by złagodzić dolegliwości, przyłóż do zęba wacik nasączony olejkiem goździkowym (albo żuj suszony pączek goździka). Pomóc Ci może również akupresura: weź kostkę lodu i przez 7 minut pocieraj nią dłoń, w linii między kciukiem a palcem wskazującym, na kształt litery „V” (jeśli boli Cię ząb po prawej stronie, pocieraj prawą rękę, jeśli po lewej – lewą).

C

choroba lokomocyjna

Pomogą Ci herbata i piwo zawierające prawdziwy imbir (sprawdź listę składników na etykiecie, sam aromat imbirowy nie działa). Najlepszym środkiem są jednak preparaty z imbirem w kapsułkach, dostępne w aptekach, np. Locomotiv, Avioplant.



D

drzazgi

Jeżeli drzazga utkwiła głęboko pod skórą, zanim ją wyciągniesz, kilka razy dziennie przyłóż okład. Wymieszaj kawałek chleba z łyżeczką otrąb i gorącą wodą. Zawiń papkę w gazę i przyłóż do ranki. Potem posmaruj skórę maścią kamforową i zabandażuj na 24 godziny. Podobnie działają kompresy z miodu lub glinki kosmetycznej.

G

grypopodobne infekcje

Napar z kwiatów czarnego bzu przyspieszy (nawet o kilka dni) powrót do zdrowia. Łyżkę kwiatów zalej szklanką wody i zaparzaj napój pod przykryciem 10 minut. Pij ciepły 3–4 razy dziennie po pół szklanki. W walce z przeziębieniem pomagają też cebula, czosnek i por.

H

hemoroidy

Przy tej dolegliwości ważne jest unikanie zaparć. Jedz produkty bogate w błonnik, np. owsiankę, otręby, suszone śliwki. Z kolei produkty obfitujące w witaminę C oraz rutynę wzmocnią ściany naczyń krwionośnych. Włącz do codziennego jadłospisu warzywa i owoce (zwłaszcza żurawiny, porzeczki, cytrusy).

I

infekcje dróg moczowych

Jeżeli pieczenie albo ból przy oddawaniu moczu trwają dłużej niż dzień lub dwa, idź do lekarza, bo potrzebne będą

antybiotyki. Okres rekonwalescencji przyspieszysz, pijąc dużo wody. Bardzo pomocny w leczeniu chorób układu moczowego jest sok żurawinowy. Pij co najmniej dużą szklankę dziennie. Uczucie ucisku pęcherza moczowego lub ból złagodzi przykładanie do brzucha poduszki elektrycznej albo butelki z gorącą wodą.

M

migrena

Kiedy tylko poczujesz pierwsze objawy, połóż się w ciemnym, przewietrzonym pokoju. W ten sposób złagodzisz atak i skrócisz czas jego trwania. Przyda Ci się zimny okład na czoło, skropiony kilkoma kroplami olejku lawendowego. Najskuteczniejszym naturalnym środkiem na migrenę jest złocień maruna. Wyciągi z niego kupisz w aptece (Mariomigran). Najlepsze efekty przynosi, gdy pijesz go regularnie (po 5 ml, w niewielkiej ilości wody, raz dziennie).

N

nieświeży oddech

Najprostszym sposobem na odświeżenie oddechu jest żucie natki pietruszki, nasion kardamonu, kminku lub kawy. Codziennie jedz jogurt naturalny, który neutralizuje bakterie w jamie ustnej. Możesz płukać usta naparami z odkażających ziół: szałwii, mięty lub jeżówki (jedną łyżkę ziół zalej szklanką wrzątku i zaparzaj pod przykryciem 10 minut). W aptece kupisz płyny i drażetki (np. Oraksyd, Hali-Z) odświeżające oddech.

O

oparzenie języka

Aby zmniejszyć ból, zaparz czarną herbatę w torebce, przestudź i połóż na języku, ssąc ją; ulgę przyniesie Ci uwalniająca się z herbaty tanina.

P

przeciążenie i naderwanie mięśni

Jeśli po dużym wysiłku fizycznym czujesz silny „ciągnący” ból mięśnia, może to oznaczać, że go naderwałaś. Zrób okład z lodu i unieś obolałą nogę albo rękę. Dobrym rozwiązaniem jest gotowy kompres (Cito) dostępny w aptece bez recepty. By przyspieszyć „gojenie” mięśnia, pij napoje zawierające elektrolity (dla sportowców), jedz owoce jagodowe i kolorowe warzywa, np. marchew, czerwoną paprykę, buraki. Produkty te są bogate we flawonoidy, które przyspieszają leczenie naciągniętych mięśni.

R

ropnie i czyraki

Ich pęknięcie przyspieszą ciepłe okłady, np. z ziół. Dwie łyżki sproszkowanego łopianu zalej odrobiną gorącej wody i wymieszaj, aż powstanie papka. Dodaj kilka kropli olejku lawendowego lub eukaliptusowego i wymieszaj. Nabierz papkę na gazę i przyłóż do ropnia. Zabandażuj i utrzymuj w cieple, np. przykładając termofor, przez godzinę. Powtarzaj kilka razy. Zamiast ziół możesz użyć sody oczyszczonej (płaska łyżeczka na 1/2 szklanki wody). Równie dobrze działa nakładanie na chore miejsce ciepłych plasterków pomidora lub krążków cebuli.

S

sińce, skaleczenia, otarcia

Pierwszego dnia musisz siniec oziębić, np. przykładając lód. Potem możesz stosować okłady z naparu arniki. Cztery łyżeczki kwiatów arniki zalej filiżanką wrzątku i odstaw do naciągnięcia. Przykładaj kilka razy dziennie, ale nie dłużej niż przez kilka dni. W aptece dostaniesz także gotowy wyciąg z tego ziela. Pomoże Ci również przyjmowany doustnie wyciąg z kasztanowca. Zmniejsza przepuszczalność naczyń włosowatych oraz przyspiesza gojenie.



T

trądzik na plecach

Pomoże Ci kąpiel ze skrzypu polnego. Zaparz 50 g ziół w litrze wody, przecedź i wlej do wanny napełnionej wodą. Stosuj raz w tygodniu.

Olejki eteryczne: jałowcowy i cedrowy zmniejszają wydzielanie łoju. Z kolei olejek z drzewka herbacianego ma właściwości bakteriobójcze. Wymieszaj je z wodą (2–3 krople na filiżankę wody) i przemywaj skórę pleców co 2 godziny. Możesz też dodać 3–4 krople olejku do nawilżającego balsamu do ciała.

U

ukąszenia owadów

Gdy nie masz pod ręką maści łagodzącej swędzenie, posmaruj ukąszone miejsce wodą z octem, pastą do zębów lub przyłóż kostkę lodu. Jeśli ugryzła Cię pszczoła, zdrap żądło paznokciem lub nożykiem. Po ukąszeniu osy najlepiej jest przemyć skórę sokiem z cytryny, który zneutralizuje jad. W bolesnych ukąszeniach ulgę przynosi również przyłożenie krążka cebuli.

W

wzdęcia

Tę przykrą dolegliwość zwalczają zioła, m.in. koper włoski. Zaparz herbatkę z łyżeczki nasion kopru i szklanki wrzątku. Pij po posiłkach. Do wzdymających potraw dodawaj przyprawy: pietruszkę, kminek, majeranek. Albo przed zjedzeniem np. bigosu zjedz pół łyżeczki kminku i popij wodą.

Z

zatkane zatoki

Najlepiej działa hipertoniczny roztwór soli kuchennej, dostępny w aptece. Zmieszaj go z wodą destylowaną, nachyl się nad umywalką i wstrzyknij go po kolei do obu nozdrzy za pomocą gruszki; zabieg wykonuj dwa razy dziennie.

Zatoki przynosowe udrożnisz, masując punkt akupresurowy „Yingxiang”. Przez 30 sekund pocieraj palcem wskazującym okolicę znajdującą się obok nozdrzy. Trudności z oddychaniem ustąpią na około godzinę.

Jesteś poza domem i masz zapchany nos? Zamów na kolację jakieś pikantne danie, np. z chili lub chrzanem.