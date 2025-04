Źródła:



H.A. Cohen i inni, Efficacy of Naturopathic Extracts in the Management of Ear Pain Associated With Acute Otitis Media, Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, lipiec 2001,

Ely JW, Hansen MR, Clark EC. Diagnosis of ear pain. Am Fam Physician. 2008 Mar 1;77(5):621-8. PMID: 18350760,

Earwood JS, Rogers TS, Rathjen NA. Ear Pain: Diagnosing Common and Uncommon Causes. Am Fam Physician. 2018 Jan 1;97(1):20-27. PMID: 29365233,

Coulter J, Kwon E. Otalgia. [Updated 2022 Aug 1]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK549830/