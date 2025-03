Spis treści:

Ból żołądka jest to ból zlokalizowany w nadbrzuszu (górnej części jamy brzusznej). To bardzo częsta dolegliwość o wielu możliwych przyczynach. Ból żołądka najczęściej powodują:

Do rzadszych przyczyn bólu w okolicy żołądka należą nowotwory, tętniak czy np. zawał serca, którego objawy bywają opisywane przez pacjentów właśnie jako ból brzucha. Ból żołądka na ogół występuje sporadycznie, a metody naturalne są bardzo skuteczne w jego łagodzeniu. Warto więc najpierw wypróbować domowe sposoby.

Mięta pieprzowa działa przeciwbólowo i rozluźniająco na mięśnie przewodu pokarmowego, poza tym zwiększa wydzielanie soku żołądkowego oraz żółci, dzięki czemu ułatwia trawienie. Czubatą łyżeczkę suszonych liści mięty pieprzowej zalej połową szklanki wrzątku, pozostaw na 5 minut pod przykryciem, przestudź i wypij.

Możesz pić 3-4 szklanki naparu z mięty dziennie, dzięki czemu pozbędziesz się bólu żołądka przy takich dolegliwościach jak niestrawność, zatrucia, podrażnienie śluzówki żołądka po lekach, wzdęcia czy stres (sprawdź też: sposoby na stres). Jeśli ból żołądka spowodowany jest problemem dróg żółciowych, do mięty dodaj rzepik, korzeń arcydzięgla lub korzeń cykorii (ułatwiają przepływ żółci i wspomagają pracę wątroby).

Udowodniono, że imbir może łagodzić objawy niektórych dolegliwości żołądkowych. Przyspiesza ruch pokarmu przez układ trawienny, działa przeciwzapalnie, przeciwskurczowo, zmniejsza nudności, wymioty oraz wzdęcia. Można przyjmować go w postaci naparów, herbaty z dodatkiem startego kłącza lub suplementów. Gdy ból jest spowodowany rozstrojem żołądka, imbir będzie dobrym wyborem.

Za bezpieczne uważa się spożywanie do 4 g imbiru dziennie. Pamiętaj, że przyjmowany w zbyt dużej ilości może podrażniać śluzówkę i powodować dolegliwości żołądkowe. Spożywanie imbir nie jest polecane osobom z wrzodami żołądka i dwunastnicy, a także refluksem (więcej: przeciwwskazania do stosowania imbiru).

Siemię lniane, czyli nasiona lnu, to surowiec leczniczy o właściwościach osłaniających, które wynikają z zwartości substancji śluzowych. Siemię lniane nie powoduje skutków ubocznych i może być stosowane regularnie. Ważne jest, aby przy częstym stosowaniu siemię lniane spożywać przynajmniej godzinę przed posiłkiem, ponieważ zmniejsza ono wchłanianie ważnych składników.

Aby zastosować siemię lniane na ból żołądka:

czubatą łyżeczkę zmielonych ziaren zalej szklanką gorącej wody,

dobrze wymieszaj i odstaw pod przykryciem na 15 minut,

wypijaj kleik małymi łykami.

Jedzenie kleiku możesz podzielić na kilka razy i spożywać 4–5 razy dziennie mniejsze porcje, aby nie przeciążać układu pokarmowego.

Krople walerianowe to nic innego jak nalewka z kozłka lekarskiego – rośliny o właściwościach uspokajających i rozluźniających. Za działanie lecznicze kozłka odpowiadają przede wszystkim zawarte w roślinie walepotriaty, ale też związki terpenowe (np. kwas walerenowy) oraz olejki eteryczne.

Krople walerianowe na ból żołądka powinno się stosować zgodnie z dawkowaniem umieszczonym przez producenta na ulotce. Z kozłka można przygotowywać napary, które również będą skuteczne na skurczowe bóle brzucha.

Na stresowy ból żołądka są pomocne tak naprawdę wszelkie metody, których celem jest uspokojenie i relaksacja. Polecana jest np. kąpiel z dodatkiem lawendowego olejku eterycznego (do wanny z ciepłą wodą dodaj 10-15 kropli olejku), i inne rośliny o działaniu uspokajającym, takie jak: liść melisy, kwiat rumianku lub szyszki chmielu.

Soda oczyszczona ma odczyn zasadowy, dlatego jest polecana na nadkwasotę i zgagę (soda oczyszczona na zgagę), które często wywołują ból żołądka. Po zmieszaniu z wodą soda neutralizuje kwas solny w żołądku i łagodzi wzdęcia.

Aby pozbyć się bólu żołądka:

dodaj pół łyżeczki sody oczyszczonej do połowy szklanki letniej wody,

wymieszaj i wypij,

jeśli ból powrócił, możesz ponownie wypić mieszankę jednak nie wcześniej niż po 2 godzinach od poprzedniej.

Uwaga. Sody oczyszczonej na dolegliwości żołądkowe nie można stosować zbyt często ani w nadmiarze. Używaj tylko doraźnie. Nie przyjmuj sody, gdy żołądek jest przepełniony jedzeniem lub piciem, może to spowodować uszkodzenie tkanek.

Ogrzanie nadbrzusza może pomóc złagodzić ból żołądka wynikający z napięcia. Możesz wykorzystać prosty sposób z suszarką. Wystarczy, że strumień ciepłego powietrza nakierujesz na okolice żołądka, jednak nie za blisko, aby nie poparzyć skóry. Ogrzewaj ciało przez kilka minut.

Możesz też użyć termoforu. Połóż na brzuch ręcznik, a na nim termofor wypełniony gorącą wodą. Poleż tak przez 15-30 minut. Ten sposób rozluźni napięte mięśnie i pozwoli się zrelaksować.

Na ból żołądka niektórym osobom pomaga ocet jabłkowy. Wspomaga trawienie i zapobiega niestrawności po jedzeniu, zwłaszcza gdy problemem jest zbyt mała produkcja kwasu solnego w żołądku.

Dodaj łyżeczkę octu do pół szklanki letniej wody i wypijaj po posiłku. Do smaku możesz dodać trochę miodu. Gdy po wypiciu mikstury, odczuwasz dolegliwości, dyskomfort lub ból, zrezygnuj z dalszego stosowania. Nie jest to metoda dobra dla każdego.

Gdy dokucza ci ból żołądka i biegunka, zastosuj dietę BRAT. Nazwa pochodzi od ang. bananas, rice, apples, toasts, czyli banany, ryż, jabłka, tosty. Właśnie te produkty są zalecane w diecie przy takich objawach jak ból brzucha, biegunka i wymioty. Zagęszczają one stolec i łagodzą problemy trawienne. Są łagodne dla żołądka i lekkostrawne, więc dodatkowo go nie podrażniają. Jest to doraźny środek. Zwykle dietę BRAT stosuje się maksymalnie 24-48 godzin. Po tym czasie jadłospis należy rozszerzać.

Czasami dolegliwości może złagodzić przyjęcie określonej pozycji. Najlepszą pozycją, aby zminimalizować ból żołądka jest tzw. pozycja embrionalna. Połóż się na boku, wygnij kręgosłup w łuk i pochyl do przodu głowę, zegnij ręce i nogi, podciągnij je do klatki piersiowej.

Spanie w tej pozycji może zmniejszyć dolegliwości. Gdy dokucza ci refluks żołądkowy, zaleca się spanie na lewym boku. Pozycja na prawym boku może nasilać objawy. Badania pokazują, że osoby, które śpią na prawym boku częściej mają refluks, niż osoby, które śpią na boku lewym. Ważne jest także to, aby nie spać zupełnie na płasko. Tułów powinien być nieco uniesiony.

Herbata i napar z mięty lub rumianku skutecznie mogą zmniejszyć bóle żołądka. Mięta ze względu na zawartość chłodzącego mentolu działa przeciwbólowo. Rumianek - przeciwzapalnie i powlekająco, dzięki czemu chroni śluzówkę przed podrażnieniami. Napary z rumianku pomagają na niestrawność, wzdęcia, uczucie pełności i dyskomfortu po jedzeniu. Mięta z kolei łagodzi nudności i wymioty, a także działa rozkurczowo na mięśnie w przewodzie pokarmowym, dlatego może łagodzić skurczowe bóle brzucha.

Picie mięty u niektórych osób ( zwłaszcza chorujących na refluks) może nasilać dolegliwości. Obserwuj swój organizm i znajdź środek najlepszy dla siebie. Co jeszcze do picia pomaga na ból żołądka? Polecane są również: herbata z imbiru, aloes, woda z cytryną, kefir.

Gdy dokuczają ci dolegliwości bólowe nadbrzuszu unikaj ostrych ciężkostrawnych smażonych potraw które będą trudne do strawienia przez organizm i będą które są trudne do strawienia i nadmiernie obciążają żołądek

Aby zapobiec bólowi żołądka, unikaj też do picia:

kawy i alkoholu (mogą podrażniać śluzówkę),

napojów gazowanych (powodują wzdęcia i zwiększają dyskomfort w jamie brzusznej),

słodkich napojów (pobudzają produkcję gazów w jelitach),

kwaśnych soków (mogą nasilać objawy zgagi i refluksu).

Ból żołądka u osób z nietolerancją laktozy mogą wzmagać produkty nabiałowe takie jak mleko, kefir, sery. Można je zastąpić produktami bez laktozy lub pochodzenia roślinnego. Ważne jest również to, aby nie przejadać się, posiłki przyjmować w spokojnej atmosferze, bez pośpiechu.

