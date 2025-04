Bóle kolan to częsta dolegliwość, która może pojawić się u każdego niezależnie od wieku i płci. Główne przyczyny dolegliwości są związane z procesami starzenia się, urazami lub powtarzającym się przeciążeniem kolana.

Jeśli ból kolan nie ustępuje pomimo odpoczynku, kolano zmieniło kształt, masz inne objawy (np. źle się czujesz, masz gorączkę, zaczerwienienie skóry lub obrzęk), nie możesz prostować lub zginać kolana albo ból pojawił się w wyniku urazu, zawsze należy udać się do lekarza. Można skonsultować się z lekarzem POZ lub bezpośrednio z ortopedą. Nieleczone choroby stawów, takie jak zwyrodnienia lub stany zapalne, mogą prowadzić do nasilenia objawów, a nawet trwałego uszkodzenia. Jeśli jednak podejrzewasz, że ból kolan pojawił się w wyniku przeciążenia, to domowe metody powinny pomóc.

Spis treści:

Kolano to największy staw człowieka i jednocześnie najbardziej narażony na przeciążenia spowodowane z codziennym funkcjonowaniem oraz wysiłkiem fizycznym. Ból kolan może wynikać zarówno z urazu, jak i zmian zwyrodnieniowych lub zapalnych. Może dotyczyć różnych struktur budujących staw kolanowy, np. kości, więzadeł, chrząstki stawowej.

Domowe środki zaradcze są skuteczne w wielu przypadkach bólu kolan. Ulgę przyniosą:

Codzienne nawyki to podstawa w zapobieganiu chorobom stawów oraz bólowi kolan. Pamiętaj, że stawy kolanowe są bardzo podatne na urazy i mają trudne zadanie – dźwigają nasz ciężar. Jeśli masz problemy z wagą, to najważniejszą rzeczą jaką możesz zrobić w tej sytuacji, jest zrzucenie zbędnych kilogramów. Co jeszcze możesz zrobić?

Wtedy konieczna jest pomoc specjalisty. Leczenie ból kolan zależy od przyczyny. Możliwości jest wiele:

Aby ustalić co powoduje ból kolan, konieczna jest dokładna diagnostyka, przede wszystkim należy udać się do ortopedy i wykonać badania obrazowe, takie jak USG stawów (sprawdź: jakie badania wykonać w przypadku bólu kolan). Czasami lekarz może zlecić inne badania obrazowe, aby ocenić, czy poszczególne elementy stawów kolanowych są w prawidłowym stanie. Wiele struktur może ulegać zmianom patologicznym i powodować ból kolana, dlatego tylko specjalista będzie w stanie nam odpowiednio pomoc, gdy domowe metody nie przynoszą poprawy.