Drętwienie rąk może mieć wiele różnych przyczyn, począwszy od błahych - jak trzymanie ręki w jednej pozycji, przez niedobory składników mineralnych i witamin, po poważne problemy z krążeniem lub neurologiczne. Dlatego jeśli mrowienie czy drętwienie rąk się utrzymuje albo nasila, trzeba zgłosić się do lekarza, który wykona podstawowe badania, takie jak morfologia, RTG kręgosłupa lub USG Dopplera tętnic szyjnych. Domowe sposoby na drętwienie rąk będą pomocne przy przeciążeniu mięśni, ucisku spowodowanym niewygodną pozycją czy niedoborach żywieniowych. Choroby takie jak miażdżyca naczyń, dyskopatie, zwyrodnienia lub reumatyzm, które mogą powodować drętwienie rąk, wymagają specjalistycznej pomocy.

Drętwienie rąk to częsta, ale i niespecyficzna dolegliwość. Trudno stwierdzić od razu, co jest jej przyczyną. Możliwe stany, które powodują drętwienie rąk, to:

zmiany hormonalne w ciąży,

cukrzyca,

problemy neurologiczne, np. dyskopatia szyjna, zespół cieśni nadgarstka, ucisk na nerw łokciowy, ucisk na nerw w wyniku powtarzanej czynności, urazu, torbieli itd.,

zapalenie lub nadmierne napięcie mięśni lub ścięgien,

zmiany zwyrodnieniowe, najczęściej w obrębie odcinka szyjnego kręgosłupa, ale też w obrębie stawów,

zaburzenia krążenia - mogą wynikać z miażdżycy lub zakrzepicy, najczęściej u osób po 50. roku życia,

zastój limfy - po powiększeniu lub usunięciu węzłów chłonnych pod pachą,

choroby reumatyczne,

zespół górnego otworu klatki piersiowej (TOS),

przyczyny psychogenne – np. w wyniku depresji, nerwicy lub hipochondrii.

Jeśli przyczyną drętwienia rąk jest choroba, rzadko dolegliwość występuje jako pojedynczy objaw. Jeżeli dokucza ci tylko drętwienie lub mrowienie rąk, czy wrażenie kłucia skóry, z dużym prawdopodobieństwem przyczyna leży w psychice. Warto pamiętać, że powodem drętwienia rąk może być udar mózgu. Często pojawia się też drętwienie w okolicach kącika ust. To może zwiastować stan nagły i wymaga wezwania karetki pogotowia.

Skuteczność domowych sposobów na drętwienie rąk zależy od przyczyny dolegliwości. W wielu sytuacjach można obejść się bez leczenia farmakologicznego czy operacyjnego. Oto naturalne sposoby na drętwienie rąk:

Rozciągaj się regularnie - wykonuj ćwiczenia takie jak obracanie ramionami, szyją, nadgarstkami; rozciągnij klatkę piersiową.

- wykonuj ćwiczenia takie jak obracanie ramionami, szyją, nadgarstkami; rozciągnij klatkę piersiową. Rób przerwy co 30-60 minut na poruszanie się , jeśli spędzasz dłuższy czas w jednej pozycji, np. przy komputerze. Ruch poprawi krążenie oraz odciąży uciskane miejsca.

, jeśli spędzasz dłuższy czas w jednej pozycji, np. przy komputerze. Ruch poprawi krążenie oraz odciąży uciskane miejsca. Ogranicz powtarzające się ruchy i zmieniaj pozycję - stałe wykonywanie określonej czynności może prowadzić do ucisku na nerw.

i zmieniaj pozycję - stałe wykonywanie określonej czynności może prowadzić do ucisku na nerw. Jedz wartościowe posiłki , w tym kilka porcji owoców i warzyw dziennie. Szczególnie postaw na produkty bogate w witaminy z grupy B (zwłaszcza witaminy B6, B12 i kwas foliowy) oraz magnez i wapń . Jeśli masz niedobory, rozważ suplementację, najlepiej pod kontrolą lekarza.

, w tym kilka porcji owoców i warzyw dziennie. Szczególnie postaw na produkty bogate w (zwłaszcza witaminy B6, B12 i kwas foliowy) oraz . Jeśli masz niedobory, rozważ suplementację, najlepiej pod kontrolą lekarza. Użyj podstawki na nadgarstki przy pracy lub specjalnych szyn/stabilizatorów, jeśli masz zespół cieśni nadgarstka.

przy pracy lub specjalnych szyn/stabilizatorów, jeśli masz zespół cieśni nadgarstka. Zrelaksuj się - skorzystaj z naszych sposobów na stres, albo zrób to, co pozwala ci zmniejszyć napięcie. Drętwienie rąk może mieć przyczynę psychogenną.

- skorzystaj z naszych sposobów na stres, albo zrób to, co pozwala ci zmniejszyć napięcie. Drętwienie rąk może mieć przyczynę psychogenną. Zrób masaż karku - wykonaj go sam lub poproś o pomoc inną osobę.

- wykonaj go sam lub poproś o pomoc inną osobę. Wypróbuj ciepłe kompresy . W niektórych przypadkach ciepłe okłady zmniejszają uczucie drętwienia.

. W niektórych przypadkach ciepłe okłady zmniejszają uczucie drętwienia. Wykorzystaj zioła , np. kurkuma, czarnuszka, wyciąg z owoców pieprzowca i szafran łagodzą ból neuropatyczny; warto wypróbować rośliny o łagodzącym wpływie na układ nerwowy, które możesz pić: ziele dziurawca, liść melisy czy szyszki chmielu; zanurz się w kąpieli z 10-15 kroplami olejku lawendowego, a ukoisz skołatane nerwy, co także złagodzi drętwienie rąk.

, np. kurkuma, czarnuszka, wyciąg z owoców pieprzowca i szafran łagodzą ból neuropatyczny; warto wypróbować rośliny o łagodzącym wpływie na układ nerwowy, które możesz pić: ziele dziurawca, liść melisy czy szyszki chmielu; zanurz się w kąpieli z 10-15 kroplami olejku lawendowego, a ukoisz skołatane nerwy, co także złagodzi drętwienie rąk. Ćwiczenia polecone przez fizjoterapeutę – rehabilitant zaleci ci ćwiczenia dostosowane do rozpoznanej przyczyny, mogą one wspomagać krążenie, stabilizować i wzmacniać mięśnie, poprawiać funkcjonowanie obwodowego układu nerwowego; takie ćwiczenia możesz później wykonywać samodzielnie w domu.

W łagodzeniu drętwienia rąk polecane są napary z kory dębu (łagodzi obrzęki i poprawia krążenie) oraz selera naciowego (wspomaga krążenie i działanie układu nerwowego).

Z kolei melisa, rumianek oraz dziurawiec przyniosą ulgę przy mrowieniu rąk spowodowanym napięciem mięśni i stresem, bowiem działają łagodnie uspokajająco i wspomagają układ nerwowy.

Warto wypróbować także oleju z czarnuszki, kurkumę, pieprz cayenne, rozmaryn oraz szałwię – posiadają właściwości przeciwzapalne i mogą łagodzić objawy neuropatii obwodowej, w tym drętwienie kończyn.

Drętwienie rąk może być objawem niedoboru określonych witamin i składników mineralnych. Jeżeli chcesz złagodzić dolegliwości, to sięgnij po suplementy z witaminą B6, B12 i kwasem foliowym, a także magnezem, potasem i wapniem. Lekarze zalecają każdemu suplementację witaminy D w miesiącach o mniejszym nasłonecznieniu (wrzesień-kwiecień), co również może ograniczyć mrowienie odczuwane w kończynach.

Drętwienie rąk może być objawem niedoboru:

witamin z grupy B – są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego; niedobór niektórych z nich powoduje anemię, która również może powodować mrowienie rąk,

– są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego; niedobór niektórych z nich powoduje anemię, która również może powodować mrowienie rąk, witaminy D –wspiera układ nerwowy i pracę mięśni,

–wspiera układ nerwowy i pracę mięśni, magnezu – niedobory mogą objawiać się m.in. skurczami i drżeniem mięśni oraz mrowieniem i drętwieniem kończyn; ten składnik mineralny wspomaga działanie układu nerwowego,

– niedobory mogą objawiać się m.in. skurczami i drżeniem mięśni oraz mrowieniem i drętwieniem kończyn; ten składnik mineralny wspomaga działanie układu nerwowego, potasu – parestezje są także objawem niedoboru tego składnika; zwykle pojawiają się w dłoniach lub stopach; to również jest związane z tym, że potas wpływa na funkcjonowanie nerwów,

– parestezje są także objawem niedoboru tego składnika; zwykle pojawiają się w dłoniach lub stopach; to również jest związane z tym, że potas wpływa na funkcjonowanie nerwów, wapnia – hipokalcemia powoduje różne objawy, w tym mrowienie wokół ust oraz w palcach dłoni i stóp (przeczytaj więcej: tężyczka),

– hipokalcemia powoduje różne objawy, w tym mrowienie wokół ust oraz w palcach dłoni i stóp (przeczytaj więcej: tężyczka), kwasów omega – według naukowców suplementacja kwasów omega-3 zmniejsza skutki uszkodzenia nerwów, poprawia krążenie i może łagodzić drętwienie rąk.

Dobór odpowiednich preparatów najlepiej skonsultować z lekarzem, ponieważ nadmiar witamin i składników mineralnych może być szkodliwy dla zdrowia. Przyjmowanie suplementów na własną ręką, zwłaszcza dużych dawek bywa szkodliwe.

Drętwienie rąk może występować jako skutek uboczny stosowania określonych leków. Należą do nich zwykle:

środki stosowane w leczeniu onkologicznym (chemioterapia),

(chemioterapia), leki na nadciśnienie i choroby układu krążenia (np. furosemid - lek moczopędny, metoprolol, bisoprolol - beta-blokery)

(np. furosemid - lek moczopędny, metoprolol, bisoprolol - beta-blokery) leki przeciwdepresyjne SSRI,

SSRI, leki przeciwpadaczkowe.

Nie należy samodzielnie odstawiać zarekomendowanych przez lekarza środków farmakologicznych. Jeżeli skutki uboczne terapii są dokuczliwe, najlepiej zgłosić problem lekarzowi, a być może zaproponuje on zmianę leku na inny, niewywołujący przykrego drętwienia.

Drętwienie rąk występujące jako samodzielny objaw nie świadczy na ogół o poważnej przyczynie. Jeśli wynika z choroby, pojawiają się zwykle dodatkowe symptomy. Te, które zdecydowanie powinny cię skłonić do kontaktu z lekarzem, to:

zawroty głowy,

silny ból rąk,

zmiana koloru palców, dłoni,

zasłabnięcia,

niedowład,

drżenie rąk,

zaburzenia czucia,

trudności w chwytaniu lub wykonywaniu precyzyjnych prac dłonią,

nawracanie problemu,

nasilające się objawy.

Poważne schorzenia powinny być leczone pod kontrolą specjalisty: ortopedy, kardiologa, reumatologa lub neurologa - w zależności od tego, co powoduje drętwienie kończyn. Jeśli mrowienie rąk ma podłoże psychiczne, pomocna będzie wizyta u psychologa.

