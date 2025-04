Spis treści:

Hemoroidy, inaczej żylaki odbytu lub guzki krwawnicze, to bolesne poszerzenia splotów żylnych w okolicach odbytu, przeważnie widoczne. Choroba zaczyna się na ogół od swędzenia i uczucia dyskomfortu w okolicach odbytu. Potem mogą pojawić się pieczenie, ból w trakcie wypróżniania i ślady krwi na papierze toaletowym. Hemoroidy powstają wskutek stanów zapalnych, zaparć (diety ubogiej w błonnik) czy siedzącego trybu życia. Domowe sposoby na hemoroidy sprawdzą się przy łagodnych objawach albo jako metody wspomagające właściwe leczenie na bardziej zaawansowanym etapie choroby.

Żylaki odbytu mogą rozwijać się powoli. Lepiej nie bagatelizować charakterystycznych objawów hemoroidów. Zaniepokoić powinny:

świąd po oddaniu stolca,

pieczenie w okolicy odbytu,

ból w okolicy odbytu,

wyczuwalny guzek lub zgrubienie,

krwawienie.

Najlepiej zacząć działać już wtedy, gdy pojawią się pierwsze niepokojące sygnały, jak świąd i pieczenie. Celem domowego leczenia hemoroidów jest złagodzenie objawów choroby. Wiele środków bez recepty i ziół ma działanie przeciwzapalne i lecznicze. Jak sobie poradzić z hemoroidami i co można zrobić samodzielnie w domu, aby się wchłonęły?

Aby przygotować nasiadówkę na hemoroidy, należy nalać do wanny nieco ciepłej wody (na ok. 10 cm), dodać wywar z kory dębu (3 łyżki kory gotuj 5 minut w dwóch szklankach wody) i usiądź na 10 minut. Zamiast kory dębu możesz użyć rumianku albo mieszanki ziołowej (zioła przydatne w leczeniu hemoroidów, to m.in. oczar, kasztanowiec, rdest, bodziszek).

Ulgę przynoszą też ciepłe kąpiele z dodatkiem olejku lawendowego lub rozmarynowego. Poprawiają przepływ krwi i redukują obrzęk. Domowe sposoby na hemoroidy jedynie wspomogą terapię, dlatego należy traktować je jako uzupełnienie głównego leczenia.

Doraźnie w warunkach domowych można zastosować czopki lub maści na hemoroidy, które działają przeciwzapalnie, łagodzą ból i przyspieszają leczenie, np. Posterisan, Procto-Hemolan, Lidoposterin, Procto-Glyvenol. W aptekach, a także drogeriach, znajduje się duży wybór preparatów pomagających walczyć z tą dolegliwością. Warto zwrócić uwagę na leki, które mają w składzie tribenozyd - ma łagodne działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przyspieszające gojenie, a także lidokainę o działaniu znieczulającym.

Dostępne są również naturalne ziołowe preparaty do miejscowego stosowania w przypadku hemoroidów, zawierające takie składniki jak rumianek, żarnowiec, pokrzyk, kasztanowiec, nagietek, aloes. Jednym ze składników może też być benzokaina - działa przeciwbólowo, nie powinno się jej stosować dłużej niż 7 dni. Ziela żarnowca nie wolno stosować w ciąży ze względu na działanie poronne. Ziołowe środki na hemoroidy to np. Hemorol, Venobon, Proktis-M.

Maści stosuje się doodbytniczo, najlepiej dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Zawsze przed i po aplikacji trzeba dokładnie umyć ręce. Jednak jeśli po kilku dniach stosowania nie ma poprawy, należy zgłosić się do internisty lub proktologa. Można zastosować też czopki na hemoroidy. Ich również lepiej nie używać dłużej niż 5-7 dni.

Do domowych metod leczenia hemoroidów należy stosowanie ziół miejscowo poprzez okłady lub przemywanie. W tym celu należy namoczyć chusteczkę w naparze z rumianku lub nagietka i przemywać odbyt kilka razy dziennie. Ta kuracja łagodzi ból i dezynfekuje miejsce, przez co zapobiega powstawaniu stanów zapalnych i dalszemu rozwojowi hemoroidów.

Aby zmniejszyć hemoroidy, okolicę odbytu można smarować olejem rokitnikowym (1-2 razy dziennie). Należy nasączyć nim wacik kosmetyczny i delikatnie przemyć. Rokitnik przyspiesza gojenie, działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie i ściągająco, wzmacnia naczynia krwionośne. Można też robić zimne okłady, które zmniejszają obrzęk i łagodzą ból. W tym celu zawijamy dwie kostki lodu w chusteczkę bawełnianą i przez kilka minut przykładamy w bolące lub piekące miejsce. Sprawdzają się też okłady z wilgotnej i chłodnej, zaparzonej torebki herbaty.

fot. Adobe Stock/kolaż Polki.pl

W przypadku wystąpienia hemoroidów trzeba pamiętać o właściwiej higienie. Odbyt należy myć po każdym wypróżnieniu. Zaleca się preparaty łagodne, zmniejszające podrażnienia i stan zapalny, najlepiej przeznaczone do stosowania u osób z żylakami odbytu. Dostępne są płyny do higieny odbytu i okolic z naturalnymi składnikami wspomagającymi leczenie, jak aloes, ruszczyk, dziurawiec, olej jojoba czy olej z drzewa herbacianego. Można stosować też papier toaletowy nasączony wyciągami z rumianku lub aloesu. Po umyciu wystarczy spłukać i delikatnie osuszyć skórę, bez pocierania, ponieważ może to spowodować dodatkowe podrażnienie.

Aby przyspieszyć leczenie hemoroidów oraz zapobiegać im należy stosować się do kilku zasad:

unikaj zbyt długiego przesiadywania w toalecie,

zwiększ ilość wody i błonnika w diecie (mają go owoce, warzywa, produkty pełnoziarniste),

ogranicz produkty powodujące wzdęcia: rośliny strączkowe, kakao, czekoladę,

unikaj picia mocnej herbaty, kawy i czerwonego wina,

gdy tylko możesz, unikaj pozycji siedzącej,

ruszaj się - aktywność fizyczna jest bardzo wskazana,

noś bawełnianą bieliznę,

unikaj noszenia obcisłych spodni i ocierającej bielizny,

do higieny intymnej używaj specjalnych płynów, które nie podrażniają.

Przed rozpoczęciem leczenia, warto pamiętać, aby naprzemienne stosować wszystkie domowe sposoby na hemoroidy. Dieta jest bardzo ważna zarówno podczas leczenia, jak i zapobiegania hemoroidom. Bogata w błonnik i płyny ułatwi wypróżnianie, przez co guzki krwawnicze nie będą podrażniane i łatwiej się zagoją.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 09.05.2013.

