Katar, inaczej nieżyt nosa, to uciążliwa dolegliwość, która najczęściej towarzyszy przeziębieniu, ale może być też objawem alergii. Manifestuje się wodnistą lub gęstą wydzieliną z nosa i uczuciem zatkania nosa.

Podczas kataru należy pamiętać, że bardzo ważne jest regularne wydmuchiwanie nosa, ponieważ zalegający śluz stanowi źródło chorobotwórczych drobnoustrojów i może prowadzić do nadkażenia bakteryjnego. Kataru można pozbyć się bez leków. W większości przypadków ustępuje samoistnie, jednak domowe metody leczenia skutecznie łagodzą objawy: rozrzedzają wydzielinę, nawilżają śluzówkę i ułatwiają oddychanie.

Wśród babcinych sposobów na katar prym wiodą takie produkty jak czosnek, cebula, sok z malin i imbir. Czosnek i cebula dzięki zawartości allicyny mają działanie przeciwdrobnoustrojowe. Sok z malin działa napotnie, zaś imbir również rozgrzewa, ale przede wszystkim działa przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie.

Chrzan na katar

Wśród domowych sposobów na katar nie może zabraknąć chrzanu. Roślina ma wiele leczniczych właściwości, jest pomocna także przy katarze. Chrzan sprawdzi się również podczas zapalenia zatok. Chrzan można wąchać lub dodawać do posiłków. Można również przygotować miksturę ze startego chrzanu, miodu, wody i soku cytrynowego. Następnie dodawać 1 łyżkę takiego syropu do pół szklanki ciepłej wody i wypijać kilka razy dziennie.

Ciepłe potrawy i napoje na katar

Innym polecanym naturalnym sposobem na katar jest picie gorącej herbaty z dodatkiem soku z malin lub czarnego bzu bądź ewentualnie z rumem lub wódką. Niektórzy stosują też grzane wino z goździkami, miodem i szczyptą gałki muszkatołowej.

Przy katarze polecane są też parujące dania, na przykład rosół lub inne zupy. Dzięki nim także łatwiej oczyścimy nos z zalegającej wydzieliny.

Napar z majeranku na katar

Majeranek jest jedną z ważniejszych roślin polecanych do leczenia kataru. W aptekach można kupić maść majerankową, ale można ją też przyrządzić samodzielnie, rozcierając łyżkę przyprawy i dodając ją do kremu. Taką miksturą należy smarować okolicę pod nosem. Można także przyrządzić napar z majeranku, a następnie go wdychać. W ten sposób rozrzedzimy zalegającą wydzielinę i udrożnimy zatkany nos.

Inhalacje to najbardziej tradycyjna i jedna z najskuteczniejszych domowych metod walki z uciążliwym katarem. Inhalacje mogę mieć różną postać. Kilka kropel olejku eterycznego (eukaliptusowego, rozmarynowego, lawendowego, miętowego lub sosnowego) dodaj do gorącej kąpieli, która dodatkowo działa napotnie.

Przepis na kąpiel przy katarze: do wanny wypełnionej w 2/3 ciepłą wodą dodaj eteryczne olejki: 2 krople lawendowego, 5 kropli eukaliptusowego oraz po kropli rozmarynowego, miętowego i melisowego. Zanurz się w kąpieli na 20 minut. Potem wytrzyj się ręcznikiem (nie spłukuj ciała) i połóż się do łóżka.

Inhalacje na katar można również wykonywać przy użyciu specjalnego inhalatora lub miski, do której nalewa się gorącą wodę. Głowę należy wówczas pochylić oraz przykryć ręcznikiem.

W przypadku nadwrażliwości na olejki eteryczne, do inhalacji parowej najlepiej użyć szałwii i rumianku. Takie składniki będą bezpieczne również dla dziecka podczas kataru.

Okłady na katar znajdują zastosowania szczególnie wtedy, gdy czujemy niedrożność nosa, tzn. katar jest gęsty i nie spływa (zobacz: jak rozrzedzić katar). Aby wspomóc oczyszczanie zatok, możemy spróbować rozgrzewania okolic nosa.

Do tego celu można wykorzystać ciepły ręcznik lub przygotować płócienne woreczki wypełnione solą, które po podgrzaniu w piekarniku pomogą rozgrzać miejsca, gdzie zalega wydzielina.

Domowe sposoby na katar to również odpowiednie warunki otoczenia (powietrze powinno być nawilżone) oraz przyjmowanie dużej ilości płynów.

Nawadnianie

Żadna z domowych metod leczenia kataru nie będzie wystarczająco skuteczna, jeśli zapomnimy się nawadniać. W czasie choroby, gdy męczy nas katar, trzeba pić dużo płynów – ok. 3 litrów dziennie, ponieważ dzięki temu rozrzedzimy wydzielinę i szybciej doprowadzimy do oczyszczenia nosa. Picie wody zapewnia nawilżenie śluzówki nosa i zatok – jeśli jest zbyt wysuszona, to nie pozbywa się sprawnie wirusów i bakterii.

Nawilżanie powietrza

W czasie kataru ważne jest nie tylko nawilżanie organizmu od wewnątrz, ale również od zewnątrz. Optymalna wilgotność powietrza (40-60%) w pomieszczeniu zapewnia nawilżenie śluzówek i ich prawidłowe funkcjonowanie. Zbyt suche powietrze będzie utrudniało oddychanie. Warto zaopatrzyć się w dobry nawilżacz powietrza lub położyć na ciepły kaloryfer mokry ręcznik.

Moczenie stóp w gorącej wodzie na katar

Innym domowym skutecznym sposobem na katar jest rozgrzewanie stóp. Polecane jest szczególnie na początku przeziębienia lub kiedy przemarzliśmy. Stopy należy moczyć w wannie lub misce z gorącą wodą i solą, a następnie natrzeć je maścią kamforową i założyć grube skarpety. Najlepiej położyć się później do łóżka.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 02.04.2012.

