Katar zatokowy świadczy o zapaleniu zatok. Można go podejrzewać, gdy katar nie ustępuje po upływie 10 dni. To jeden z objawów infekcji zatok i mogą mu towarzyszyć: odkrztuszanie wydzieliny (zwłaszcza po nocy), niewielkie bóle głowy (szczególnie z przodu), spływanie wydzieliny po tylnej ścianie gardła oraz nasilanie się bólu twarzy lub głowy przy pochylaniu, a czasem też podwyższona temperatura. Katar zatokowy jest najczęściej wywoływany przez wirusy i można leczyć go za pomocą domowych sposobów.

Aby zmniejszyć katar zatokowy, przez kilka minut 2-3 razy dziennie rób inhalacje z gorącej wody z dodatkiem olejku eterycznego. Zagotuj wodę, następnie przelej ją do miski i dodaj kilka kropel olejku eukaliptusowego, rumiankowego, olejku z geranium lub krwawnika. Możesz też dodać zioła, np. tymianek, oraz sól kuchenną. Pochyl się nad parą, nakryj głowę ręcznikiem, aby para nie uciekała na boki, i wdychaj ją głęboko i powoli nosem.

Taka domowa inhalacja na katar ułatwi oddychanie i udrożni nos.

Na katar zatokowy pomocne są również ciepłe okłady, które powodują rozrzedzenie wydzieliny i odblokowanie nosa. Na suchej patelni (bez oleju) lub w piekarniku podgrzej 4-5 garści ziaren gorczycy (możesz też użyć soli gruboziarnistej). Przesyp je do płóciennego woreczka lub ściereczki i starannie owiń. Przykładaj na kilka minut do nasady nosa i policzków po obu jego stronach. Ciepło ułatwi oczyszczenie zatok i przyniesie ulgę w bólu.

Innym skutecznym domowym sposobem na katar zatokowy jest płukanie zatok, inaczej irygacja zatok. Aby ją wykonać, możesz kupić gotowy zestaw w aptece, składający się z butelki z rurką oraz saszetek soli. Do butelki wlej wodę, dodaj sól i mieszaj do uzyskania roztworu. Płyn następnie wlewaj do otworów nosowych naprzemiennie. Dzięki temu zabiegowi udrożnisz nos. Poza tym roztwór solny działa antyseptycznie, przeciwzapalnie i łagodzi obrzęk śluzówki, usprawniając jej pracę. Płukanie zatok ma swoje przeciwwskazania, dlatego najpierw należy zapoznać się z informacjami w ulotce. Zabieg irygacji można wykonywać 1-3 razy dziennie w przypadku kataru zatokowego.

Maści z dodatkiem olejku eukaliptusowego, rozmarynowego, sosnowego lub jałowcowego pomogą rozgrzać i oczyścić zatoki. Przed pójściem spać posmaruj wybraną maścią czoło i skronie (unikaj okolicy oczu, ust i nosa).

Ten sposób, podobnie jak rozgrzewające maści, najlepiej stosować na noc. Przed snem wypij zaparzoną herbatę z lipy z dodatkiem syropu z malin. Działa rozgrzewająco, napotnie i pomaga zmniejszyć obrzęk błon śluzowych.

Na katar zatokowy możesz pić też ziołowe napary z:

ziela macierzanki,

rumianku,

prawoślazu,

czarnego bzu,

szałwii.

Do takiego naparu warto dodać łyżkę miodu ze spadzi iglastej - działa przeciwzapalnie.

Wśród domowych metod na katar zatokowy nie może zabraknąć imbiru. Picie naparu z korzenia imbiru lub herbaty ze startym imbirem doskonale rozrzedza wydzielinę i odblokowuje nos. Poza tym imbir działa przeciwwirusowo i przeciwbakteryjnie.

Przeczytaj też: Imbir na przeziębienie

To sprawdzony, domowy sposób na pierwsze objawy różnych infekcji. Syrop z cebuli i czosnku ma właściwości bakteriobójcze, antywirusowe i przeciwzapalne. Sprawdzi się też na kaszel i chrypę, które często dokuczają przy chorych zatokach.

Poza tymi sposobami jest jeszcze kilka rzeczy, o których warto pamiętać, gdy męczy cię katar zatokowy. Poza ogólnie odpoczynkiem i regeneracją, pomocne będą:

picie dużej ilości ciepłych płynów,

nawilżanie powietrza,

wietrzenie pomieszczenia,

spanie z głową trochę wyżej niż zazwyczaj,

jedzenie zup i kremów warzywnych.

Najlepiej zapobiegać, a nie leczyć, dlatego jeśli czujesz się lekko przeziębiona i nie chcesz, żeby znów dopadł cię katar i zatkał twoje zatoki, wprowadź kilka zdrowych nawyków:

Katar zatokowy może mieć też podłoże bakteryjne lub grzybicze, wtedy konieczne jest przyjmowanie leków przepisanych przez specjalistę. Do lekarza należy zgłosić się na pewno, jeśli występują:

bardzo silne bóle głowy lub części twarzy,

temperatura powyżej 39°C,

całkowita niedrożność nosa,

gęsta ropna wydzielina z nosa,

obrzęk powiek.

Jeżeli domowe sposoby na katar zatokowy nie przynoszą poprawy w ciągu kliku dni, to także sygnał, że trzeba udać się lekarza. Również pogorszenie się objawów po krótkiej poprawie powinno skłonić do konsultacji.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 18.10.2017.

