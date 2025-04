Spis treści:

Łupież zwykły to przewlekła choroba owłosionej skóry głowy, charakteryzująca się złuszczaniem naskórka u nasady włosów. Za przyczynę choroby uznaje się grzyba drożdżopodobnego z gatunku Malassezia (dawniej nazywanego Pityrosporum).

Choroba nie ma objawów stanu zapalnego, może pojawiać się u osób zarówno z suchą, jak i tłustą skórą. Łupieżowi może towarzyszyć mniejszy lub większy łojotok, a niekiedy również swędzenie skóry.

Do walki z łupieżem stosuje się preparaty lecznicze (szampony, olejki, płyny, kremy), zawierające substancje przeciwgrzybicze, keratolityczne oraz cytostatyczne. Wspomagająco można wypróbować domowe sposoby na bazie naturalnych substancji. Bardzo ważne są też codzienne nawyki.

Domowe sposoby na łupież mogą pomóc złagodzić objawy takie jak nadmierne łuszczenie czy swędzenie skóry.

Zasady przy łupieżu:

ograniczaj stosowanie lakierów i innych kosmetyków obciążających skórę głowy, a także zabiegi koloryzacyjne,

ograniczaj stosowanie lokówek, suszarek czy wałków,

dokładnie spłukuj szampon z włosów,

myj włosy co 1-2 dni,

unikaj zimnego i suchego powietrza,

ograniczaj stres, który sprzyja łojotokowi skóry i nasileniu łupieżu,

krótko eksponuj skórę głowy na promienie słoneczne (ale nie za długo, bo nadmiar słońca może sprzyjać nasileniu objawów).

Jeżeli nie stosujesz się do tych zasad, sprzyjasz rozwojowi łupieżu. Pamiętaj, że problem ze skórą głowy nasilają nie tylko nieodpowiednie zabiegi kosmetyczne, ale też stres, zima i niektóre zaburzenia endokrynologiczne (np. nadmierna produkcja androgenów).

Wśród domowych sposobów na łupież wymienia się wiele naturalnych środków, które mamy często na wyciągnięcie ręki, a które mogą złagodzić problem skóry głowy.

Ocet jabłkowy produkowany ze sfermentowanego soku jabłkowego jest uważany za skuteczny środek na łupież, ponieważ ma przywracać skórze naturalny poziom pH, złuszczać skórę oraz zwalczać grzyby odpowiedzialne za rozwój choroby. Niestety nie ma wystarczających dowodów na skuteczność octu w walce z łupieżem, choć faktycznie może poprawiać krótkotrwale pH skóry oraz ma właściwości przeciwdrobnoustrojowe.

Tak stosuj ocet na łupież:

Rozcieńcz 1-3 łyżki octu jabłkowego w szklance wody. Wlej roztwór do butelki z rozpylaczem. Umyj włosy szamponem, a następnie rozpyl rozcieńczony ocet na skórę głowy. Po kilku minutach spłucz całość czystą wodą.

Uważaj: ocet może podrażniać skórę głowy. Nie używaj go nigdy bez rozcieńczenia. Możesz wcześniej zrobić test na niewielkiej powierzchni skóry głowy, aby ocenić reakcję.

Płukanka z pokrzywy stosowana regularnie może niwelować łupież. Działa przeciwzapalnie i przeciwdrobnoustrojowo. Aby ją przygotować, 2 łyżki suszonej pokrzywy zalej 2 szklankami wrzątku i zaparz pod przykryciem. Po wystygnięciu naparu, odcedź go i umyj nim włosy.

Możesz też stosować olej z pokrzywy lub zrobić wcierkę z pokrzywy.

Wcierka z pokrzywy na łupież: 1 łyżkę suszonych liści pokrzywy gotuj w 500 ml wody przez 15 minut. Po przestygnięciu płyn powoli i dokładnie wcieraj w skórę głowy. Pozostaw na 40-60 minut, a następnie spłucz.

Pokrzywa nie tylko pomaga uporać się z objawami łupieżu, ale też dodatkowo nadaje włosom blasku, zapobiega ich łamliwości i wypadaniu.

Wśród naturalnych polecanych środków na łupież wymieniany jest często jogurt naturalny. Zawiera on dobre dla zdrowia bakterie (probiotyki), które korzystnie wpływają na równowagę mikrobiologiczną skóry. Aby zmniejszyć objawy łupieżu, nakładaj jogurt na całą owłosioną skórę głowy, dokładnie go wmasuj i pozostaw na 30-60 minut. Po tym czasie dokładnie spłucz włosy letnią wodą i umyj odpowiednim szamponem.

Niektórzy na łupież polecają jajeczną maseczkę na włosy, która również ma właściwości przeciwłupieżowe. Aby to sprawdzić, ubij jajko, a następnie nałóż na umytą głowę. Możesz delikatnie wmasować. Po pół godzinie spłucz włosy letnią wodą lub umyj głowę szamponem.

Na łupież polecane są również olejki eteryczne:

sandałowy,

lawendowy,

cytrynowy,

z drzewa herbacianego,

rycynowy,

miętowy,

z bergamotki,

czosnkowy,

rozmarynowy.

Działają one przeciwdrobnoustrojowo. Jak stosować olejki eteryczne na łupież? Dodaj ok. 2 krople olejku do porcji szamponu, którym umyjesz głowę. Pozostaw szampon na głowie przez 2 minuty. Spłucz.

Czubatą łyżeczkę tymianku zalej szklanką wrzątku i zaparzaj 10 minut. Przestudź i wmasuj w skórę głowy po umyciu. Nie spłukuj. Stosuj po każdym myciu.

Dwie łyżki oliwy podgrzej (powinna być ciepła, ale nie gorąca!) i wmasuj w skórę głowy. Pozostaw na 20 minut, a potem wyczesz włosy gęstą szczotką. Następnie dokładnie umyj. Susz chłodnym strumieniem powietrza. Zaleca się stosowanie maseczki 1-2 razy w tygodniu.

Przeczytaj też: Oliwa z oliwek na włosy

Zabieg trzeba zacząć od umycia i osuszenia włosów ręcznikiem. Następnie wetrzyj w skórę głowy sok z połowy cytryny i zostaw na 15 minut. Spłucz chłodną wodą. Stosuj codziennie przez 2 tygodnie.

Przeczytaj też: Cytryna na włosy

Niektórzy na łupież polecają olej kokosowy. Wprawdzie nie usunie on przyczyny łupieżu, ale może nawilżyć skórę głowy i złagodzić dolegliwości.

Uwaga: domowe sposoby leczenia, choć czasem mogą pomóc pozbyć się problemu, nie zawsze są w stanie wyleczyć przyczynę łupieżu. Dlatego wszystkie nasilające się i nieprzemijające problemy skórne (także łupież, często traktowany jako niegroźny defekt kosmetyczny) warto skonsultować z dermatologiem.

