Zaburzenia erekcji to problem częsty: po 60. roku życia może dotyczyć co drugiego mężczyzny. Coraz częściej pojawia się u młodych panów, nawet przed 30. rokiem życia. Jest wiele możliwych przyczyn kłopotów z potencją. Często są one złożone.

Zaburzenia erekcji mogą wynikać z chorób układu krążenia, układu neurologicznego, towarzyszą cukrzycy oraz bywają konsekwencją przebytej operacji prostaty. Schorzenia, które mogą powodować problemy z potencją, to:

Do problemów z potencją przyczyniają się również niektóre leki, np. leki przeciwdepresyjne, przeciwpadaczkowe oraz na nadciśnienie.

Stosowanie metod domowych na poprawę potencji jest najbardziej skuteczne w łagodnych przypadkach. Problemy z erekcją zawsze warto skonsultować z lekarzem.

Domowe metody na potencję to:

Odpowiednia ilość snu . Zmęczenie, słaba jakość snu mogą przyczyniać się do problemów seksualnych.

. Zmęczenie, słaba jakość snu mogą przyczyniać się do problemów seksualnych. Ograniczenie stresu . Stres potrafi paraliżować i na pewno nie jest sprzymierzeńcem w kontaktach intymnych.

. Stres potrafi paraliżować i na pewno nie jest sprzymierzeńcem w kontaktach intymnych. Więcej ruchu. Według badania przeprowadzonego na Harvardzie codzienny 30-minutowy spacer obniżał ryzyko wystąpienia zaburzeń erekcji o 41%. Inne badania sugerują, że umiarkowane ćwiczenia pomagają przywrócić sprawność seksualną otyłych mężczyzn w średnim wieku z zaburzeniami erekcji.

Według badania przeprowadzonego na Harvardzie codzienny 30-minutowy spacer obniżał ryzyko wystąpienia zaburzeń erekcji o 41%. Inne badania sugerują, że umiarkowane ćwiczenia pomagają przywrócić sprawność seksualną otyłych mężczyzn w średnim wieku z zaburzeniami erekcji. Sport . Aktywność fizyczna nie tylko poprawia działanie układu krążenia, działa korzystnie na samopoczucie i samoocenę, a to, jak wiadomo, ma niemałe znaczenie w kontaktach seksualnych.

. Aktywność fizyczna nie tylko poprawia działanie układu krążenia, działa korzystnie na samopoczucie i samoocenę, a to, jak wiadomo, ma niemałe znaczenie w kontaktach seksualnych. Schudnięcie . Osiągnięcie prawidłowej masy ciała może pomóc w zaburzeniach erekcji szczególnie poprzez poprawę pracy układu krążenia, a także działania hormonów.

. Osiągnięcie prawidłowej masy ciała może pomóc w zaburzeniach erekcji szczególnie poprzez poprawę pracy układu krążenia, a także działania hormonów. Żeń-szeń. Badania wskazują, że może być skuteczny na zaburzenia erekcji. Zwłaszcza u mężczyzn z wysokim poziomem złego cholesterolu oraz zespołem metabolicznym. Zawarte w żeń-szeniu ginsenozydy m.in. poprawiają ukrwienie narządów, funkcję płuc i zwalczają wolne rodniki.

L-arginina . Ten wyjątkowy aminokwas zamknięty w suplemencie diety wpływa na lepsze ukrwienie i reguluje pracę niektórych hormonów.

. Ten wyjątkowy aminokwas zamknięty w suplemencie diety wpływa na lepsze ukrwienie i reguluje pracę niektórych hormonów. Miłorząb japoński . To ziołowy lek, który jest polecany m.in. na zaburzenia erekcji. Dowody na jego skuteczność są jednak ograniczone.

. To ziołowy lek, który jest polecany m.in. na zaburzenia erekcji. Dowody na jego skuteczność są jednak ograniczone. Suplementy cynku . Istnieją badania, które sugerują, że odpowiedni poziom cynku w organizmie ma wpływ na prawidłową potencję.

. Istnieją badania, które sugerują, że odpowiedni poziom cynku w organizmie ma wpływ na prawidłową potencję. Unikanie palenia papierosów . Związki zawarte w papierosach upośledzają pracę układu krwionośnego, ograniczają dotarcie krwi z tlenem do wszystkich komórek ciała, dlatego mogą powodować osłabienie potencji.

. Związki zawarte w papierosach upośledzają pracę układu krwionośnego, ograniczają dotarcie krwi z tlenem do wszystkich komórek ciała, dlatego mogą powodować osłabienie potencji. Zdrowa dieta. Badanie Massachusetts Male Aging dowiodło, że spożywanie diety bogatej w owoce, warzywa, produkty pełnoziarniste i ryby, a z mniejszą ilością czerwonego i przetworzonego mięsa oraz rafinowanych ziaren, zmniejszyło ryzyko wystąpienia zaburzeń erekcji.

Badanie Massachusetts Male Aging dowiodło, że spożywanie diety bogatej w owoce, warzywa, produkty pełnoziarniste i ryby, a z mniejszą ilością czerwonego i przetworzonego mięsa oraz rafinowanych ziaren, zmniejszyło ryzyko wystąpienia zaburzeń erekcji. Akupunktura . Istnieją prace, które potwierdzają skuteczność tej metody w leczeniu problemów z potencją, jednak wyniki są niejednoznaczne.

. Istnieją prace, które potwierdzają skuteczność tej metody w leczeniu problemów z potencją, jednak wyniki są niejednoznaczne. DHEA, czyli hormon zaliczany do androgenów, dostępny jako suplement diety jest polecany m.in. na poprawę sprawności seksualnej.

Zaburzeń potencji u mężczyzn, zwanych zaburzeniami erekcji albo wzwodu, nie powinno się nigdy lekceważyć. Zawsze warto skonsultować problem z lekarzem: urologiem, seksuologiem lub internistą.

Upośledzenie erekcji może być pierwszym sygnałem niezdiagnozowanych chorób, np. miażdżycy. W takich przypadkach domowe sposoby na potencję mogą jedynie przynieść doraźną pomoc, lecz nie rozwiążą problemu.

