Reumatyzm to określenie grupy chorób obejmujących najczęściej schorzenia stawów, ale też mięśni lub kości. Wspólnym mianownikiem tych chorób jest stan zapalny. Najczęściej objawia się bólem i obrzękiem, a także ograniczeniem ruchomości objętego chorobą miejsca. Zmiany reumatyczne objawiają się też zwykle sztywnością i bólami stawów i kości. Do chorób reumatycznych zalicza się np.

Do rozwoju reumatyzmu najczęściej prowadzi niewłaściwe działanie układu immunologicznego, który atakuje własne tkanki. Jeśli dolegliwości są silne albo utrzymują się przez dłuższy czas (np. kilka tygodni), konieczna jest wizyta u lekarza. Nieleczony reumatyzm może prowadzić do niepełnosprawności. W doraźnych przypadkach, a także jako uzupełnienie przepisanej przez reumatologa kuracji pomogą domowe sposoby na reumatyzm.

Kąpiele przy reumatyzmie mogą łagodzić ból, obrzęk i stany zapalne. Są polecanym domowym sposobem. Zanurz w wodzie obolałe stawy na 20 minut. Powtarzaj zabieg codziennie, aż do ustąpienia dolegliwości. Terapeutyczne działanie ma temperatura wody (powinna wynosić 35–37°C) oraz dodane do kąpieli ziołowe odwary.

Kąpiel z szyszek i igliwia

Zawiera mnóstwo przeciwbólowych olejków eterycznych. Wsyp do garnka ok. 0,5 kg sosnowych szyszek i szpilek (w dowolnych proporcjach). Zalej je 2 litrami chłodnej wody i podgrzewaj na wolnym ogniu do wrzenia. Gotuj przez kwadrans, potem przecedź i wlej odwar do kąpieli.

Kąpiel z owsa

Owies obfituje w przeciwzapalne saponiny. Do dużego garnka włóż ok. 1 kilograma słomy owsianej (do kupienia w sklepach zielarskich). Zalej 4 litrami ciepłej wody i odstaw na 3 godziny. Potem doprowadź do wrzenia i gotuj pod przykryciem na małym ogniu przez 30 minut. Przecedź, wlej odwar do kąpieli.

Na reumatyzm pomogą również odpowiednio przygotowane okłady. Aby kompres lepiej zadziałał, utrzymuj chore miejsce w cieple – połóż na kompres folię, owiń kocem lub ręcznikiem.

Okład z liści kapusty

Działa ściągająco, zmniejsza ból reumatyczny i obrzęk. Weź 2–3 duże liście kapusty (najlepiej włoskiej). Wytnij z nich zgrubiałe włókna, resztę rozbij tłuczkiem. Przyłóż do skóry. Zmieniaj 2–3 razy dziennie lub stosuj na noc – aż do ustąpienia objawów;

Okład z gorczycy

Rozgrzewa stawy objęte reumatyzmem i poprawia ich ruchomość. Zmiel 2 czubate łyżki nasion gorczycy. Zalej je litrem ciepłej (ale nie gorącej!) przegotowanej wody. Zamieszaj. Namocz w płynie gazę i przyłóż ją do chorego miejsca. Po kwadransie wypłucz gazę pod bieżącą wodą, wyżmij, namocz w gorczycowym płynie i znowu przyłóż na kwadrans. Powtórz czynność 3–4 razy. Prowadź kurację codziennie – do ustąpienia objawów.

Okład z liści laurowych

Aby przygotować okłady z liścia laurowego na stawy, należy zagotować liście laurowe w niewielkiej ilości wody, a następnie obłożyć nimi chore stawy. Liść laurowy działa korzystnie na stawy, ponieważ zawiera związki działające przeciwzapalnie (w tym laktony seskwiterpenowe), które są pomocne w zmniejszeniu stanu zapalnego i obrzęku, a także o działaniu przeciwbólowym.

Okład z cebuli

Aby przygotować okład z cebuli, trzeba zetrzeć cebulę na tarce na papkę. Następnie nałożyć na materiał, np. pieluszkę tetrową, i przyłożyć do bolącego miejsca. Pozostawić na kilka minut. Taki okład powinien być stosowany co kilka dni. Należy zdjąć od razu, jeśli odczuwane jest pieczenie.

Domowym sposobem na reumatyzm jest właściwe odżywianie. Dieta przy chorobach reumatycznych polega na ograniczeniu cukru, tłustych mięs, tłuszczów trans, żywności wysoko przetworzonej i alkoholu. Lepiej unikać też octu, musztardy, ostrych przypraw. Niektórzy odradzają warzywa psiankowate, takie jak pomidory, ziemniaki, papryka, gdyż mogą nasilać objawy reumatyzmu. Można wypróbować dietę eliminującą psiankowate, aby sprawdzić, czy stan zdrowia się poprawił.

Prze reumatyzmie warto jeść za to produkty o działaniu przeciwzapalnym, zawierające: kwasy tłuszczowe omega-3, witaminy C, E, A, z grupy B, beta-karoten, kwas foliowy, a także składniki mineralne taki jak cynk, selen, żelazo. Polecane więc są szczególnie owoce i warzywa (zwłaszcza liściaste), oliwa, orzechy oraz ryby. Korzystna będzie dieta śródziemnomorska. Sięgać można po przyprawy takie jak: kurkuma, imbir, oregano, bazylia, majeranek, kardamon, cynamon, czosnek, tymianek.

Wśród domowych sposobów na reumatyzm pomocne będą też niektóre zioła o udokumentowanym korzystnym działaniu. Powinny zawierać naturalne związki salicylowe, które działają przeciwzapalnie i przeciwbólowo (są podobne do aspiryny). Nie powinny ich przyjmować osoby uczulone na salicylany oraz dzieci do 12 lat.

Do domowych kuracji ziołowych na reumatyzm stosuje się:

Korę wierzby - aby przyrządzić odwar do picia, 1 łyżkę ziela zalać szklanką wrzącej wody, gotować na małym ogniu pod przykryciem przez 15 minut, przecedzić i uzupełnić wodą do objętości szklanki. Należy pić 2-4 razy dziennie po pół szklanki.

- aby przyrządzić odwar do picia, 1 łyżkę ziela zalać szklanką wrzącej wody, gotować na małym ogniu pod przykryciem przez 15 minut, przecedzić i uzupełnić wodą do objętości szklanki. Należy pić 2-4 razy dziennie po pół szklanki. Kwiat wiązówki błotnej - napar przyrządza się z 1 łyżki kwiatów zalanych niecałą szklanką wrzącej wody. Po zaparzeniu przez 5 minut, pić 1 szklankę naparu 2 razy dziennie.

- napar przyrządza się z 1 łyżki kwiatów zalanych niecałą szklanką wrzącej wody. Po zaparzeniu przez 5 minut, pić 1 szklankę naparu 2 razy dziennie. Pączki topoli - napar przygotowuje się z 1 łyżki pączków zalanych szklanką wrzącej wody i parzonych 30 minut. Należy pić 1-3 razy dziennie po 1 szklance ciepłego naparu po posiłkach.

Menu na reumatyzm powinno zawierać czarnuszkę siewną, w postaci oleju lub nasion. Olej z czarnuszki jest bogaty w związki o działaniu przeciwzapalnym, a badania pokazują, że jego regularne spożywanie, zmniejsza obrzęk stawów i stan zapalny.

Znaczne działanie przeciwzapalne ma kłącze imbiru lekarskiego. Można przyrządzać z niego napar, odwar lub nalewkę, można też dodawać starty korzeń do herbaty lub po prostu zjadać starty imbir (z miodem do smaku). Unikaj jeśli masz wrzody żołądka, zaburzenia krzepliwości krwi, kamicę żółciową.

Kolejną rośliną polecaną przy reumatyzmie jest ostryż długi, bardziej znany jako kurkuma. Badania wskazują, że kurkuma na stawy działa przeciwzapalnie i przeciwutleniająco, co może być pomocne przy chorobach zapalnych. Minusem jest słaba przyswajalność kurkuminy w przewodzie pokarmowym, stąd trzeba ją łączyć z pieprzem, przy którym wielokrotnie lepiej się wchłania.

Dolegliwości reumatyczne złagodzi również liść laurowy. Można go stosować nie tylko w formie okładów, ale też nalewki do smarowania oraz odwarów i naparów do picia. Przepisy znajdziesz tutaj: Liść laurowy na stawy

Z pomocą przyjdzie też dostępny w wielu domach Amol, czyli ziołowa mieszanka olejków eterycznych na bazie alkoholu. W przypadku bólu reumatycznego, można dodać go do kąpieli (1-2 łyżki do wody o temperaturze ok. 37°C) i pozostać w wodzie 10-15 minut. Po kąpieli nie wolno się wychładzać. Innym sposobem jest masaż. W tym celu 1 łyżeczkę Amolu nakłada się na bolące miejsce i masuje przez minutę. Zabieg można wykonywać 2 razy dziennie.

Źródła:

I. Kaczmarczyk-Sedlak (red.), A. Ciołkowski (red.), Zioła w medycynie. Choroby układu ruchu. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.

Na podstawie artykułu Marty Wilczkowskiej opublikowanego 09.10.2009.

