Domowe sposoby na rozgrzanie stóp

Zimne stopy to najczęściej wynik źle funkcjonującego krążenia krwi. Zaburzenie krążenia krwi może być wynikiem wrodzonego niskiego ciśnienia tętniczego. Ta przypadłość częściej dotyczy kobiet. Również miażdżyca może być odpowiedzialna za zimne stopy. Gdy tętnice są zwężone krew nie ma możliwości swobodnego przepływu do nóg a także do rąk. Objaw zimnych stóp to nieprzyjemna dolegliwość, która może utrudniać zasypianie. Istnieje kilka sposobów radzenia sobie z zimnymi stopami. Podstawowe to pobudzanie przepływu krwi oraz trening naczyń krwionośnych. Co możesz zrobić by twoje stopy przestały być ciągle zimne?

Przed położeniem się spać rozgrzej stopy poprzez szczotkowanie nóg. Możesz wykonać je na sucho lub podczas wieczornej kąpieli. Do tego celu potrzebujesz szczotkę z włókna naturalnego lub rękawicę sizalową. Sizal to twarde, wytrzymałe włókno otrzymywane z agawy sizalowej. Szczotkowanie rozpoczynaj zawsze od grzbietu stopy ku górze aż do pośladka. Ruchy okrężne wykonuj najpierw po stronie zewnętrznej, a potem po wewnętrznej. W identyczny sposób szczotkuj drugą nogę. Jeśli uważasz, że szczotkowanie na sucho to zbyt intensywny zabieg dla ciebie, połącz je z kąpielą. Opisane ruchy wykonaj podczas kąpieli.

By pobudzić przepływ krwi wykonuj kąpiele stóp lub całego ciała. Do wody dodaj wyciąg z eukaliptusa, igliwie sosny lub kasztanowiec zwyczajny.

Dobrym sposobem na zimne stopy jest naprzemienna kąpiel wodna. Przygotuj dwie miski. Do jednej wlej bardzo ciepłą wodę a drugą napełnij zimną. Woda nie powinna sięgać wyżej niż do połowy uda. Zanurzaj stopy przez 5 minut w ciepłej wodzie. Następnie trzymaj stopy w zimnej wodzie przez pół minuty. Cały cykl powtórz jeszcze raz. Po zakończeniu kąpieli szybko osusz stopy i załóż ciepłe skarpety.

Dobry efekt uzyskasz gdy wykonasz kąpiel stóp z dodatkiem mąki gorczycznej. Do miski wlej 5 litrów gorącej wody. Wsyp 2-3 łyżki gorczycznej. Dokładnie wymieszaj. Zanurzaj stopy przez 10-15 minut. Osusz stopy i załóż ciepłe skarpety.

Popraw przepływ krwi wykonując masaż stóp specjalnymi rolkami do masażu. Możesz nabyć je w aptece lub w drogerii.

Regularnie wykonuj gimnastykę stóp:

1. zginaj i prostuj palce stóp, 2. wykonuj krążenia stopami (2 razy do wewnątrz i 2 razy na zewnątrz), 3. podciągaj stopy i prostuj.

Wszystkie kroki powtórz 3 razy.

1. kilka razy podkurczaj i rozluźniaj palce nóg. 2. wyciągnij stopy jak najdalej. Powróć do pozycji wyjściowej. 3. na koniec poruszaj palcami w dowolnych kierunkach.

Na pobudzenie przepływu krwi stosuj wyciąg z miłorzębu japońskiego oraz spożywaj czosnek i cebulę. Obecny w cebuli olejek eteryczny, rodanek oraz witaminy pomaga zapobiegać chorobom układu krążenia. Cebula zawiera organiczny silikon, który utrzymuje właściwą temperaturę krwi. Czosnek to silny przeciwutleniacz, który ma dobry wpływ na układ krążenia. Czosnek może zapobiegać zwężaniu naczyń krwionośnych.

