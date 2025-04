Spis treści:

Wyprzenie jest to powierzchniowy stan zapalny skóry, który dotyka miejsca przylegające do siebie, takie jak fałdy podpiersiowe, fałdy brzuszne, pachwiny, obszary pach oraz między palcami. Przyczynami powstawania wyprzeń są zwiększoną potliwość, tarcie, ciepło, maceracja skóry i słaba wentylacja. W rezultacie współwystępowania tych niesprzyjających czynników dochodzi do podrażnienia skóry. Wyprzenia mogą pojawić się w każdym wieku.

Charakterystycznym objawem wyprzeń są rumieniowe zmiany skórne o różnym nasileniu. Początkowo mają charakter łagodnych zmian po obu stronach fałdu skórnego lub zagięcia skórnego. Skóra jest zaczerwieniona, podrażniona, może swędzieć i boleć. Z czasem mogą pojawić się wysypka, a w cięższych przypadkach rany, nadżerki, pęknięcia skóry, strupy oraz wysięk.

W miejscu powstania wyprzenia często dochodzi do wtórnych infekcji. Są to na ogół zakażenia drożdżakowe, niekiedy bakteryjne lub wirusowe. Podejrzenie nadkażenia powinno nasunąć to, że zmiany są intensywne, pojawiają się krostki, pęcherze czy intensywny rumień. Wymagają one wizyty u lekarza i zastosowania leków.

Do powstania tych zmian skórnych predysponują otyłość, cukrzyca, nietrzymanie moczu lub przedłużony kontakt z wilgocią, np. pod pieluszką. Sezonowość również ma wpływ na powstanie wyprzeń. Łatwiej o nie w miesiącach ciepłych, kiedy bardziej się pocimy, ale też jeśli intensywniej ćwiczymy.

Łagodne wyprzenia, które nie zostały nadkażone, można leczyć domowymi sposobami. Aby pozbyć się zmian skórnych i zlikwidować stan zapalny, zastosuj poniższe metody.

Higiena i osuszanie

Podstawą domowego leczenia wyprzeń jest zapobieganie wilgoci i likwidowanie warunków sprzyjających zmianom. Pamiętaj o codziennej higienie i delikatnym osuszaniu skóry miękkim ręcznikiem. Weź prysznic i osuszaj skórę zawsze po aktywność fizycznej lub intensywnym poceniu się. Należy też wietrzyć zmienione chorobowo miejsca.

Głębokie fałdy w miejscu tworzenia wyprzeń można oddzielać od siebie lnianą szmatką. Należy unikać opatrunków, szczególnie takich, które utrzymują wilgoć. Ubrania nie powinny być zbyt obcisłe. Dobrze, jeśli odzież jest wykonana z materiałów odprowadzających wilgoć. Warto pamiętać, że bawełna nie ma takich właściwości, utrzymuje pot blisko skóry i nie jest korzystna przy tego rodzaju stanach zapalnych. Jeśli wyprzenia pojawiają między palcami stóp, to zalecane jest obuwie z odkrytymi palcami. U niemowląt należy stosować chłonne pieluchy. Wszystkie działania, które mają na celu wyeliminowanie wilgoci, są zalecane w przypadku wyprzeń.

Zasypki



Wyprzenia warto posypywać talkiem lub mąką ziemniaczaną – mają działanie osuszające i zapobiegają maceracji naskórka. Zmiany można również smarować antyperspirantem – zawarty w nim chlorek glinu ma działanie hamujące potliwość.

Okłady z herbaty

Według badań skutecznym domowym sposobem na wyprzenia są okłady z czarnej herbaty, która dzięki zawartości katechin ma działanie przeciwzapalne. Złagodzi podrażnienie i rumień. W tym celu należy zalać ekspresówki niewielką ilością wody i obłożyć nimi zmiany skórne. Można też zaparzyć herbatę liściastą, w esencji namoczyć miękką szmatkę i tak przygotowany okład przyłożyć do wyprzeń. Później skórę trzeba wysuszyć na zimno, np. wachlując, posypać mąką ziemniaczaną lub talkiem.

Okłady z octu

Skuteczne są również okłady z octu. Ale uwaga, musi on być rozcieńczony w wodzie. Ocet przywraca skórze prawidłowe pH, działa antyseptycznie i łagodzi stan zapalny. Aby przygotować kompresy na wyprzenia, 1/4 szklanki octu zmieszaj z 3/4 szklanki wody, następnie zmocz w roztworze miękką szmatkę i połóż do zmian.

Maść cynkowa

W domowym leczeniu wyprzenia sprawdzi się maść cynkowa – jest polecana na wszelkie podrażnienia i stany zapalne, m.in. na pieluszkowe zapalenie skóry. Dodatkowo chroni przed słońcem. Maści cynkowej nie wolno stosować na otwarte rany. Niektórzy do smarowania wyprzeń polecają Sudocrem lub inne preparaty barierowe, które będą chronić skórę przed tarciem i pogłębianiem się zmian.

Płyn Burowa

Płyn Burowa, czyli zasadowy roztwór octanu glinu, ma zastosowanie w leczeniu zmian zapalnych skóry. Płyn do okładów należy rozcieńczyć - 1 łyżka na szklankę wody. Nasączone w takim roztworze okłady można stosować na wyprzenia 1-3 razy dziennie. Kuracja nie powinna trwać jednak dłużej niż 3 dni.

Olejek z drzewa herbacianego

Wyprzenia można przemywać też olejkiem z drzewa herbacianego, który jest bardzo skuteczny na tego rodzaju zmiany. Ma on działanie przeciwdrobnoustrojowe, odkażające, jest stosowany w dermatologii do leczenia bakteryjnych i grzybiczych zakażeń skóry.

Okłady z naparu z nagietka lub gwiazdnicy pospolitej

Aby przygotować okłady na wyprzenia, 1 łyżkę suszonych kwiatów nagietka zalej filiżanką wrzącej wody i pozostaw na 15 minut lub 2 łyżki ziela gwiazdnicy pospolitej zalej szklanką wrzącej wody (ok. 200 ml) i pozostaw pod przykryciem przez 15 minut. Nasączonym wacikiem przemywaj miejsca zmieniono chorobowo. Nagietek i gwiazdnica działają przeciwzapalnie, łagodząc zapalenie skóry i dokuczliwe swędzenie.

Okłady z papki z liści ogórecznika

Aby przygotować okłady na wyprzenia z ogórecznika, 2 łyżki suszonych liści ziela zalej gorącą wodą i wymieszaj, by powstała w miarę jednolita papka. Nałóż na skórę.

Sok z marchwi

Na wyprzenia pomocne mogą być kąpiele lub przemywanie miejsc zmienionych chorobowo wywarem otrzymanym po gotowaniu marchwi. Taki naturalny środek łagodzi swędzenie, a zawarta w marchwi witamina A przyspiesza gojenie i regenerację skóry.

Większość wyprzeń jest uleczalna, jednak zmiany te niestety mają tendencję do nawracania. W zapobieganiu najważniejsze jest to, żeby zmniejszać czynniki ryzyka, czyli kontrolować glikemię, utrzymywać prawidłową masę ciała oraz dbać o higienę.

Co jeszcze zrobić, by złagodzić stan zapalny?

ogranicz palenie tytoniu, picie kawy i alkoholu, ponieważ mogą nasilać stany zapalne,

nie stresuj się,

wyśpij się,

ogranicz spożywanie cukru,

postaw na zdrowy sposób odżywiania – zbilansowana dieta to gwarancja lepszej odporności, zadbaj, by była bogata we flawonoidy (zawarte w warzywach i owocach o intensywnym kolorze), witaminę A, witaminy z grupy B, cynk, a także witaminy C i E,

kąp się w letniej wodzie,

do kąpieli dodawaj 2 filiżanki krochmalu lub 2 łyżki stołowe sody oczyszczonej,

do mycia używaj specjalnych emulsji dedykowanych osobom z problemami skórnymi.

Jeśli wyprzenia są mocno nasilone, zgłoś się do lekarza. W przypadku zakażeń bakteryjnych stosuje się miejscowo antybiotyk (czasami doustnie). Zakażenia drożdżakowe lub grzybicze leczy się miejscowo klotrimazolem, ketokonazolem lub okyskonazolem. Miejscowo można także stosować nystatynę, która jest skuteczna tylko w przypadku wyprzenia drożdżakowego. Maści nakłada się dwa razy dziennie do czasu ustąpienia wysypki. W wyjątkowych przypadkach, kiedy zakażenie grzybicze jest oporne na leczenie miejscowe, stosuje się doustnie flukonazol przez 7 dni.

Wykorzystano fragmenty artykułu Joanny Błażałek, którego treść została pierwotnie opublikowana 23.07.2013.

