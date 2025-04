Leczenie chorych zatok zawsze lepiej skonsultować z lekarzem specjalistą. Jeśli problemy z zatokami utrzymują się dłużej niż 12 tygodni, mówimy o przewlekłym zapaleniu zatok, i taka sytuacja wymaga wizyty u laryngologa. Konsultacja u specjalisty jest wskazana również wtedy, gdy dolegliwości ze strony zatok stają się gwałtowne: pojawia się gorączka i ropna wydzielina (więcej: zielony katar). Lekarz może zalecić stosowanie antybiotyku. Stany zapalne zatok mogą prowadzić do różnych powikłań, dlatego nie wolno ich lekceważyć. W łagodniejszych przypadkach lub wspomagająco w leczeniu, pomocne są domowe sposoby na zatoki.

Reklama

Spis treści:

Zapalenie zatok to stan zapalny błon śluzowych zatok przynosowych, który objawia się bólem głowy przy pochylaniu, wodnisto-śluzową wydzieliną z nosa, spływaniem wydzieliny po tylnej ścianie gardła i uczuciem drapania w gardle.

Zapalenie zatok rozwija się z powodu nieprawidłowości w funkcjonowaniu aparatu śluzowo-rzęskowego. Może być wiele przyczyn: nadmiernej produkcji wydzieliny, zalegania jej lub czynników drażniących, jak np. dym papierosowy lub suche powietrze. Częściej problem dotyczy osób z niedoborami odporności, alergików oraz astmatyków. Inną przyczyną zapalenia mogą być infekcje grzybicze zatok, np. po stosowaniu antybiotyków lub glikokortykosteroidów.

Inhalacje to skuteczny domowy sposób na zatoki. Poprawiają funkcjonowanie błony śluzówki nosa i zatok, rozrzedzają wydzielinę i ułatwiają jej usuwanie. Najprostszy płyn do inhalacji to połączenie wody i soli kuchennej (na litr wody ok. 7 łyżek soli). Mieszamy i pochylamy się nad parującym roztworem (uwaga, ma być ciepły, ale nie gorący!). Jeśli chcemy zwielokrotnić efekty inhalacji, można dolać do niego kilka kropel olejku mentolowego lub eukaliptusowego lub dorzucić saszetkę herbatki miętowej, która ułatwi oddychanie. Aby takie zabiegi przyniosły pożądane efekty, trzeba je wykonywać codziennie przez 5 dni.

Okłady rozprawią się z bólem u nasady nosa. Wystarczy w szmatkę owinąć kilka łyżek rozgrzanego wcześniej w piekarniku grochu (temp. 60°C). Do okładów można użyć także specjalnej soli leczniczej (do kupienia w aptece). Woreczki z taką solą mają jeszcze jedną zaletę – uwalniają się z nich związki jodu i bromu, które sprzyjają oczyszczaniu nosa.

Aby śluzówka nosa i zatok stanowiła zaporę dla drobnoustrojów, musi być nawilżona. Trzeba więc dużo pić, nawet do 3 litrów płynów dziennie. Najlepsze są woda oraz napar z lipy i suszonych malin, który rozrzedza wydzielinę. Ważne jest także nawilżanie powietrza w mieszkaniu. W tym celu przyda się nawilżacz powietrza.

Płukanie zatok to domowy sposób na zatoki, który pozwala pozbyć się zalegającej wydzieliny, która utrudnia oddychanie. Do płukania potrzebujemy małej butelki z dzióbkiem i saszetki z solami mineralnymi: chlorkiem sodu, chlorkiem potasu, chlorkiem wapnia lub chlorkiem magnezu. Gotowe zestawy do płukania zatok można zakupić również w aptekach. Ich ceny wahają się od 50 do 200 zł. Płukanie zatok jest bardzo proste.

Oto instrukcja płukania zatok:

Zaczynamy od pochylenia się nad zlewem i skierowania głowy w prawą stronę. Następnie wkładamy dzióbek butelki do nosa. Nie należy wpychać go zbyt mocno, wystarczające będzie 1,5-2 cm. Kolejnym krokiem jest wpuszczenie płynu do nosa. Należy oddychać ustami. Spowoduje to przepłynięcie płynu do drugiej dziurki nosa. Tak samo postępujemy z drugą dziurką. Na koniec należy spuścić głowę w dół, później powrócić do normalnej pozycji i opróżnić nos.

W domowym leczeniu zatok stosuje się rośliny o działaniu przeciwzapalnym, regulującym wydzielanie śluzu w zatokach i nosie, a także rozgrzewające. Polecane są napary z macierzanki, kopru włoskiego, rumianku, prawoślazu, babki lancetowatej lub bzu czarnego. Można kupić gotowe mieszanki ziół na zatoki.

Działanie rozgrzewające mają np. napary z malin, lipy i miodu. Można je pić nawet 3 razy dziennie.

Wspomagać można się również herbatą z dodatkiem imbiru i cynamonu. Imbir ma właściwości odkażające, przeciwzapalne i bakteriobójcze. Z kolei cynamon wzmacnia odporność.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 14.02.2012

Reklama

Więcej o zatokach:

Woda utleniona na zatoki – jak ją przygotować i stosować? [INSTRUKCJA]

Jak szybko i skutecznie oczyścić zatoki? [Porady]

Skuteczne leczenie zapalenia zatok

ZAPALENIE ZATOK szczękowych, czołowych, sitowych, klinowej, przewlekłe zapalenie zatok

Co pokazuje RTG zatok? Oto choroby, które wykrywa!

Czy możliwe jest zapalenie zatok bez kataru? [Porady]

Jak rozrzedzić gęsty, zalegający katar? Sposoby dla dzieci i dorosłych

Katar zatokowy świadczy o zapaleniu zatok. Jak się go pozbyć?