Domowe sposoby walki z zapaleniem pęcherza moczowego

Występuje 10 razy częściej u kobiet niż u mężczyzn. Choroba powoduje częste oddawanie moczu w małych ilościach. Odczuwanie kłucia podczas oddawania moczu również nie jest obce osobom, które chociaż raz cierpiały z powodu zapalenia pęcherza moczowego. Schorzenie najczęściej wywoływane jest przez bakterie, które przedostają się do pęcherza moczowego. Gdy odporność pęcherza i cewki moczowej ulega osłabieniu wówczas bakterie mogą z łatwością wniknąć do dróg moczowych. Istnieje wiele sposobów łagodzenia objawów zapalenia pęcherza moczowego. Jednak należy pamiętać o tym , że schorzenie to wymaga konsultacji lekarskiej a domowe środki mogą wspomóc kurację. Zanim spotkasz się z lekarzem wykorzystaj domowe sposoby łagodzenia objawów zapalenia pęcherza moczowego.





Wieczorem po całym dniu pracy weź ciepłą kąpiel z dodatkiem słomy owsianej lub skrzypu polnego. Ma ona działanie przeciwzapalne.

Kąpiel ze słomą owsianą

2 garści słomy owsianej (kup w zielarskim) zalej 3 litrami wody. Gotuj na małym ogniu przez 30 minut. Po tym czasie wywar odcedź i wlej do wanny wypełnionej ciepłą wodą.

Kąpiel ze skrzypem polnym

6 łyżek ziela skrzypu zalej 1 litrem ciepłej wody. Gotuj 10 minut. Następnie odcedź i wlej do wanny.

Wykonaj okład z cebuli lub ziemniaków. Cebulę dokładnie umyj, obierz i pokrój. Następnie gotuj ją w rondelku. Tak przygotowaną cebulę owiń w lnianą ściereczkę lub włóż do lnianego woreczka i przyłóż w miejscu w którym odczuwasz ból. Zamiast cebuli możesz wykorzystać ugotowane i rozdrobnione ziemniaki.

By złagodzić dolegliwości możesz wykonać ciepły okład z naparu rumianku.

Najpierw przygotuj rumiankowy napar- kwiaty zalej gotującą wodą. Odstaw na 10 minut. Napar odcedź przez sito. Zamocz kawałek płótna w naparze i po odciśnięciu jego nadmiaru owiń nim brzuch. Kolejna warstwa powinien być ręcznik. Na koniec zawiń brzuch np. wełnianym kocykiem lub chustą. Okład zdejmij gdy poczujesz nieprzyjemne zimno lub po upływie pół godziny.

Jeśli zapalenie pęcherza dopadnie cię latem, pij napar z liści truskawek. Napar ten wykazuje działanie moczopędne a więc ułatwia wypłukiwanie bakterii z pęcherza moczowego.

2 łyżeczki liści truskawek zalej 250 ml wrzącej wody. Pij po 10-15 minutach. Jeśli chcesz uzyskać efekt herbatkę pij 3 razy dziennie po ½ szklanki.

Skuteczny środek moczopędny to również korzeń lubczyka ogrodowego. Herbatki z niego nie pij gdy spodziewasz się maleństwa lub cierpisz na choroby nerek. Drobno pokrój korzeń lubczyku. Weź 2 łyżeczki lubczyku i zalej szklanką zimnej wody. Zagotuj a następnie przecedź. Pij 2 razy dziennie po ½ szklanki.

W sezonie letnim jedz maliny, gdyż są niezwykłą pomocą w zapaleniu pęcherza moczowego. Maliny to owoce, które mają działanie odwadniające. Zawierają substancje, które działają przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Dodatkowo maliny działają rozkurczowo.

Dolegliwości układu moczowego łagodzi również herbatka z nasion ogórka, pita kilka razy dziennie w ilości ½ szklanki. Aby ją sporządzić 1 łyżeczkę nasion ogórka zalej 1 szklanką wrzątku.

Gdy cierpisz na zapalenie pęcherza moczowego nie zapominaj o jedzeniu pestek z dyni. Mają działanie moczopędne. Możesz stosować je profilaktycznie a także jako wspomaganie terapii leczniczej. Zamiast jeść pestki możesz pić olej z nasion dyni.

Pamiętaj!

Zasięgnij opinii lekarskiej, ponieważ brak odpowiedniej kuracji doprowadzi do tego, że infekcja zaatakuje miedniczkę nerkową.

Źródło: H. Różański „Poradnik zielarski”, C. Manez „Zioła w domu”, E. Frankowska „Skuteczne sposoby leczenie pęcherza moczowego. Domowe leczenie bez lekarstw”, U. Mohr, M. Mohr „O czym wiedziały nasze babcie”.