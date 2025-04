1 z 5

1. Syrop z buraków

Na kaszel mokry – działa wykrztuśnie, a przy okazji łagodzi chrypkę i wzmacnia organizm (pomocny zwłaszcza przy anemii).

Przepis: Obierz i pokrój w drobną kostkę 2 średnie buraki ćwikłowe. Włóż je do emaliowanego lub szklanego naczynia i zasyp 4 łyżkami cukru. Wstaw na dobę do lodówki. Odcedź powstały syrop. Zażywaj 2 razy dziennie po łyżeczce – do ustąpienia objawów choroby i jeszcze przez kolejne 4–5 dni.