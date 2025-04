Sama najlepiej wiesz, ile daje nawet krótki spacer po lesie. Wracasz spokojna, dotleniona, zadowolona. Tak działa energia drzew. Skorzystaj z naszego przewodnika. Sprawdź, czego ci brakuje, i poszukaj drzewa, które może ci pomóc. Gdy je znajdziesz w swoim otoczeniu, oprzyj się o nie plecami, postój przez kilka minut, dotknij czołem kory i postaraj się wchłonąć w siebie jak najwięcej energii, którą wydziela roślina. Taki seans powinien potrwać 20–30 minut, a cała kuracja co najmniej 2 tygodnie.



Jarzębina

Powinny przytulać się do niej osoby niezdecydowane, mające problemy z podejmowaniem decyzji. Wspomaga silną wolę, dodaje stanowczości, energii, odwagi.

Jej przetwory (np. dżemy) poprawiają trawienie, działają też przeciwzapalnie i przeciwbiegunkowo.

Czarny bez

Mobilizuje do działania, wzmacnia wiarę we własne siły. W swoim ogrodzie powinny go posadzić osoby mające skłonność do melancholii, bojące się życia i przeciwności losu.

Napary z kwiatów działają moczopędnie, przeciwgorączkowo, uszczelniają naczynia włosowate.

Brzoza

Kontakt z nią przywraca spokój, wzmacnia siły, dodaje otuchy. Brzozowe gałązki neutralizują szkodliwe dodatnie promieniowanie.

Napar z liści zaleca się w kuracjach nerek i pęcherza moczowego. Nalewka z pączków pomaga w dolegliwościach żołądkowych. Sok wzmacnia i oczyszcza.

Dąb

Działa niezwykle energetyzująco oraz wzmacniająco. Daje siłę duszy i ciału. Mobilizuje do wysiłku, wzmacnia wiarę we własne siły.

Odwar z kory dębowej łagodzi zapalenia jamy ustnej, dziąseł i gardła. Kąpiel w odwarze pomaga w infekcjach bakteryjnych i grzybiczych skóry.

Kasztanowiec

Powinny zaprzyjaźnić się z nim osoby niecierpliwe, wybuchowe, ze skłonnością do nerwic. Przebywanie w pobliżu kasztanowca, uspokaja łagodzi napięcia, pomaga przezwyciężyć lęki.

Nalewką z drobno utartych nasion smarować bolące miejsca przy nerwobólach i mięśniobólach oraz w reumatyzmie.

Sosna

Przywraca równowagę i dobre samopoczucie. Spacer po sosnowym lesie wycisza, odstresowuje, głęboko dotlenia organizm i rozjaśnia umysł.

Syrop z pączków działa przeciwkaszlowo, kąpiel w odwarze z młodych szyszek lub igieł wzmacnia, odświeża, lekko pobudza, łagodzi bóle reumatyczne.

Lipa

Jak żadne inne drzewo, działa uspokajająco i łagodzi napięcia. Sprzyja też trzeźwości umysłu, daje wsparcie, przywraca harmonię w naszych myślach i uczuciach.

Herbatka z kwiatów działa napotnie, moczopędnie, żółciopędnie, obniża poziom cholesterolu i ciśnienie.

Tekst: Małgorzata Świgoń