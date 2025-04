O leczniczych właściwościach kory, liści i owoców wielu drzew wiemy od dawna. Lekarze i naukowcy potwierdzają w tym względzie osiągnięcia medycyny ludowej. Sami też znajdują ciągle nowe dowody na cudowną moc drzew. Okazuje się, że uzdrawiająco działa na nas już przebywanie w ich otoczeniu. Tak więc zwykły spacer po lesie albo parku lub piknik na leśnej polanie to więcej niż przyjemność. A do niektórych drzew warto się nawet przytulać.

Zielona terapia

Zgodnie z dawnymi przekazami, najlepiej było odpoczywać pod lipą, wyprawy wojenne planować pod dębem, a zdrowie odzyskiwać wśród brzóz. Współcześni bioenergoterapeuci podzielają tę opinię. Ich zdaniem warto pamiętać, że pewne gatunki drzew mają określony i bardzo korzystny wpływ na nasz organizm. Do najlepszych i sprawdzonych „uzdrowicieli” należą: lipy, dęby, brzozy, kasztanowce, klony, sosny, świerki, a także jodły.

Brzoza neutralizuje niekorzystne promieniowanie cieków wodnych. Przebywanie w jej otoczeniu działa na ludzi uspokajająco i wzmacniająco.

Buk podobnie jak brzoza uspokaja. Poprawia zdolność koncentracji i krążenie.

Dąb wzmacnia nasz organizm, aktywizuje energię życiową, poprawia odporność na stresy oraz krążenie.

Kasztan powoduje regenerację sił witalnych naszego organizmu, łagodzi stany lękowe, a także pomaga w leczeniu bezsenności.

Lipa przywraca stan wewnętrznej równowagi, dostarcza nowej energii, odświeża umysł.

Modrzew doskonale wspomaga twórcze myślenie.

Sosna pobudza aktywność, a jednocześnie rozładowuje napięcie psychiczne, które jest spowodowane stresem. Pomaga w leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych oraz w stanach przemęczenia.

Wierzba może łagodzić stany depresyjne.

Naturalny antybiotyk

Lista dowodów leczniczej mocy drzew stale się wydłuża. Niedawno naukowcy odkryli, że drzewa wydzielają fitoncydy, substancje, które mają właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze. Można je nawet nazwać

roślinnymi antybiotykami. Skutecznie odkażają śluzówkę gardła, nosa i krtani. Dlatego lekarze zalecają wypoczynek w lasach, zwłaszcza sosnowych i sosnowo-świerkowych, wszystkim osobom, które mają problemy z nawracającymi infekcjami dróg oddechowych. Najwięcej fitoncydów produkują rośliny iglaste (sosna, świerk, jodła, cis, jałowiec), a także brzoza, dąb i czeremcha (pod jej koroną wszystkie bakterie giną w ciągu 20 minut). Drzewa, które rosną w dużych skupiskach, wytwarzają korzystny dla człowieka mikroklimat. Leśne powietrze jest przesycone tlenem (koniecznym do odżywiania i regeneracji wszystkich komórek organizmu) i bardzo czyste. Drzewa pochłaniają bowiem i neutralizują substancje toksyczne: m.in. dwutlenek węgla, dwutlenek siarki oraz metale ciężkie (ołów, kadm, miedź, cynk). Najdoskonalej filtruje powietrze las świerkowy. Ale nawet świerkowy żywopłot, posadzony wzdłuż ruchliwej ulicy, potrafi zatrzymać aż 70 proc. zanieczyszczeń.

Pozytywny jon ujemny

Poza dawką tlenu i fitoncydów drzewa mają jeszcze jedną cudowną właściwość – ujemnie jonizują powietrze. Najlepiej robią to sosny, jałowce, brzozy i lipy. Niedobór jonów ujemnych (wywołany głównie pracą telewizorów, przekaźników oraz spalinami i dymem papierosowym) grozi zwłaszcza mieszkańcom dużych miast i osobom pracującym w zamkniętych pomieszczeniach bez roślin. Jeżeli spędzamy w nich codziennie kilka godzin, może to doprowadzić do osłabienia układu odpornościowego oraz do nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aby temu zapobiec, warto więc jak najczęściej wybierać się na wyprawy do lasu, spacerować po parku, przytulać się do drzew i je obejmować.

Jak korzystać z energii drzew

Wybierz okazałe, zdrowe drzewo, np. brzozę lub dąb. Zdejmij buty, by nie zakłócać przepływu energii. Połóż całe dłonie na pniu drzewa (na ok. 20 minut). Pień możesz też objąć rękami i przytulić się do niego. Albo oprzeć się o drzewo plecami. Wtedy prawą dłoń połóż w miejscu splotu słonecznego, grzbietem lewej dotknij okolicy nerek, a wewnętrzną jej stroną – pnia.

(ARF)